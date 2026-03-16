人材育成・社員研修の「アルー」人事担当者向け無料オンラインセミナー開催スケジュールのお知らせ　管理職が抱える課題を解決するためのテーマを中心に次世代リーダー育成や年上部下マネジメントを深める

アルー株式会社

社会人向け教育サービスの提供を行うアルー株式会社（本社：東京都千代田区 、代表取締役社長：落合文四郎、証券コード：7043）は、人事担当者向け無料オンラインセミナーを下記の通り開催します。

現在、多くの企業で管理職には、自身の業務と部下育成を両立しながら、短期的な成果と中長期的な組織の成長を実現することが求められています。今月のセミナーでは、こうした管理職が直面する課題に焦点を当て、マネジメント力の向上やリーダー育成をテーマに開催します。

■2026年３月セミナー開催予定

【管理職の育成・マネジメント力向上】

＜１＞板挟み管理職を救う！ 1on1研修体験セミナー（3月23日(月)）

＜２＞「忙しくて余裕がない！」という管理職が悪循環から抜け出すには？

～「頑張る」のではなく「思考」の仕方を変える方法～（3月26日(木)）

＜３＞かつての上司や先輩を「部下」としてマネジメントできますか？

～年上部下マネジメントの基本をご紹介～（3月26日(木)）

＜４＞【共催セミナー】東急グループの事例から紐解く 次世代経営リーダー育成

～四年間の試行錯誤でたどり着いた、リーダー育成の最適解～（3月27日(金)）

＜５＞既任管理職の「行動変容」を確実に促す研修プログラム設計の3つの視点（3月31日(火)）

＜６＞管理職が直面する「両立課題」個性の尊重と厳しい指導、両方同時に求めるZ世代のマネジメント手法（3月31日(火)）

【その他のセミナー】

＜７＞Help Tech株式会社・アルー株式会社共催

助成金を活用して自社コンテンツの販売促進や会員サービスをスタート！助成金活用セミナー（3月18日(水)）

＜８＞グローバル人材能力要件定義を活用した体系的な人材育成の考え方（3月19日(木)）

＜９＞実践！経営会議のファシリテーション

～アルーの経営会議運営の実践テクニック～（3月24日(火)）

＜10＞60分でナルホド！統計検定３級相当の知識

～データ活用人材に必須となる基礎リテラシー～（3月24日(火)）

＜11＞【若手社員育成】アルーのビジネスシミュレーション型研修を体験する

～失敗体験を学びに変える力を育てる～（3月27日(金)）

＜12＞社内研修の講師になったらまず押さえたい、インストラクションの型（3月30日(月)）

■各セミナー詳細

＜１＞板挟み管理職を救う！ 1on1研修体験セミナー

https://service.alue.co.jp/seminar/1-on-1_training_demo

【セミナー概要】

「定期的に1on1はやっているが、業務連絡で終わってしまう」「部下から『大丈夫です』と言われ、それ以上踏み込めない」「良かれと思ってアドバイスをすると、部下が黙り込んでしまう」多くの管理職がこのような悩みを抱えています 。

本セミナーでは、アルーが提供する1on1研修のエッセンスを凝縮し、管理職が陥りがちな「偏り」を可視化。部下の本音を引き出し、組織の成果と個人の成長を同時に実現するための具体的ツールを体感していただきます 。



【開催要項】

日時：2026年3月23日（月）14:00～15:00

対象： 人事部門・教育部門など研修企画・実施に関わる方

申込期限： 3月23日（月）正午

セミナーURL送付：2026年3月20日(金)と23日(月)正午すぎに送付します

＜２＞「忙しくて余裕がない！」という管理職が悪循環から抜け出すには？

～「頑張る」のではなく「思考」の仕方を変える方法～

https://service.alue.co.jp/seminar/how-managers-can-break-out-of-this-vicious-cycle

【セミナー概要】

多くの企業で管理職はプレイングマネジャーとして、自身の業務と部下育成、短期成果と中長期の成長の両立を求められ、過重な負担を抱えています。その結果、「管理職の罰ゲーム化」とも言われる状況が生まれています。

本セミナーでは、忙殺される管理職と「やりくり」が上手い管理職の違いはスキルではなく思考にあるという視点から、短期成果と長期成長を両立するための思考法を紹介し、管理職育成の新たな視点を提供します。

【開催要項】

日時：2026年3月26日（木）14:00～15:00

対象： 人事部門・教育部門など研修企画・実施に関わる方

申込期限： 3月24日（火）23:59まで

セミナーURL送付：3月25日（水）に送付します

＜３＞かつての上司や先輩を「部下」としてマネジメントできますか？年上部下マネジメントの基本

https://service.alue.co.jp/seminar/managing-superiors-and-seniors-as-subordinates

【セミナー概要】

年功序列の見直しやシニア人材の活用により、年上の部下をマネジメントするケースが増えています。一方で、管理職からは「接し方が難しい」「期待を伝えにくい」といった悩みも多く聞かれます。

本セミナーでは、大手企業で年上部下マネジメント研修を担当する講師が、年上の部下をマネジメントする際の基本を解説します。管理職向けマネジメント教育の見直しに役立つ内容です。

※本セミナーは2025年12月25日開催セミナーの録画配信です。

【開催要項】

日時：2026年3月26日（木）11:00～12:00

対象： 人事部門・教育部門など研修企画・実施に関わる方

申込期限： 3月24日（火）23:59まで

セミナーURL送付：3月25日（水）中に送付します



＜４＞【共催セミナー】東急グループの事例から紐解く 次世代経営リーダー育成

～四年間の試行錯誤でたどり着いた、リーダー育成の最適解～

https://service.alue.co.jp/seminar/tokyugroup-next-generation-management-leaders-development

【セミナー概要】

東急グループでは、東急アカデミーの次世代経営リーダー育成プログラム「CLDP」を通じて、次世代経営人材の育成に取り組んでいます。

本セミナーでは、まず東急アカデミー全体の考え方と、その中でCLDPがどのような役割を担っているのかをご紹介したうえで、CLDPのプログラム設計や育成思想を紐解きます。

【開催要項】

日時：2026年3月27日（金）10:30～12:00

対象： 人事部門・教育部門など研修企画・実施に関わる方

申込期限： 3月25日（水）23:59まで

セミナーURL送付：3月26日（木）中に送付します



＜５＞既任管理職の「行動変容」を確実に促す研修プログラム設計の3つの視点

https://service.alue.co.jp/seminar/three_key_views_for_manager_behavior_change

【セミナー概要】

人的資本経営の広がりを背景に、既任管理職の行動変容を目的とした研修を実施する企業が増えています。しかし、新方針の説明や知識・スキルの付与にとどまり、実際の行動変容につながらないケースも少なくありません。

本セミナーでは、『両立思考』監訳者であり組織変革・リーダー育成の実績を持つ当社の中村が、既任管理職の行動変容を促す研修プログラム設計の3つの視点について解説します。

※本セミナーは2025年12月25日開催セミナーの録画配信です。



【開催要項】

日時：2026年3月31日（火）14:00～15:00

対象： 人事部門・教育部門など研修企画・実施に関わる方

申込期限： 3月29日（日）23:59まで

セミナーURL送付：3月30日（月）中に送付します

＜６＞管理職が直面する「両立課題」個性の尊重と厳しい指導、両方同時に求めるZ世代のマネジメント手法

https://service.alue.co.jp/seminar/respect-for-individuality-and-strict-guidance-managing-generationz

【セミナー概要】

Z世代の若手社員は「価値観を認めてほしい」「話を聞いてほしい」と求める一方で、「成長したい」「厳しく指導してほしい」という一見矛盾した期待も持っています。

本セミナーでは、こうした課題を対立ではなく「両立できるもの」として捉える視点を紹介します。管理職の意識変容に焦点を当て、これからの管理職が直面する両立課題に対応するための研修手法を解説します。

【開催要項】

日時：2026年3月31日（火）11:00～12:00

対象： 人事部門・教育部門など研修企画・実施に関わる方

申込期限： 3月29日（日）23:59まで

セミナーURL送付：3月30日（月）中に送付します

【その他のセミナー】

＜7＞Help Tech株式会社・アルー株式会社共催セミナー

助成金を活用して自社コンテンツの販売促進や会員サービスをスタート！助成金活用セミナー

https://service.alue.co.jp/seminar/subsidy-utilization

【開催要項】

日時：2026年3月18 日（水）14:00～15:00

対象： 人事部門・教育部門など研修企画・実施に関わる方

申込期限： 3月16日（月）23:59まで

セミナーURL送付：2026年3月17日（火）中に送付します

＜8＞グローバル人材能力要件定義を活用した体系的な人材育成の考え方

https://service.alue.co.jp/seminar/global-humanresources-skills-development-approach



【開催要項】

日時：2026年3月19日（木）15:00～16:00

対象： 人事部門・教育部門など研修企画・実施に関わる方

申込期限： 3月17日（火）23:59まで

セミナーURL送付：3月18日（水）中に送付します

※本セミナーの講演部分は、過去実施したセミナーの録画配信です。

講演者はウェビナーで待機していますので、ご質問は随時お受けし、講演者より回答いたします。

＜9＞実践！経営会議のファシリテーション～アルーの経営会議運営の実践テクニック～

https://service.alue.co.jp/seminar/facilitating-management-meetings

【開催要項】

日時：2026年3月24日（火）14:00～15:00

対象： 人事部門・教育部門など研修企画・実施に関わる方

申込期限： 3月22日（日）23:59まで

セミナーURL送付：3月23日（月）中に送付します

＜10＞60分でナルホド！統計検定３級相当の知識～データ活用人材に必須となる基礎リテラシー～

https://service.alue.co.jp/seminar/basic-literacy-essential-for-data-utilization-talent

【開催要項】

日時：2026年3月24日（火）11:00～12:00

対象： 人事部門・教育部門など研修企画・実施に関わる方

申込期限：3月22日（日）23:59まで

セミナーURL送付：3月23日（月）中に送付します

※本セミナーは2025年8月22日開催分の録画配信です。

＜11＞【若手社員育成】アルーのビジネスシミュレーション型研修を体験する～失敗体験を学びに変える力を育てる～

https://service.alue.co.jp/seminar/experience--alue-online-business-simulation-training

【開催要項】

日時：2026年3月27日（金）14:00～15:00

対象： 人事部門・教育部門など研修企画・実施に関わる方

申込期限： 3月25日（水）23:59まで

セミナーURL送付：3月26日（木）中に送付します

＜12＞社内研修の講師になったらまず押さえたい、インストラクションの型

https://service.alue.co.jp/seminar/the-type-of-instruction-you-will-need-to-provide

【開催要項】

日時：2026年3月30日（月）11:00～12:00

対象： 人事部門・教育部門など研修企画・実施に関わる方

申込期限： 3月26（木）23:59まで

セミナーURL送付：3月27日（金）中に送付します

※本セミナーは2025年3月26日（水）開催分の録画配信です。

■アルー株式会社について

アルー株式会社は、「夢が溢れる世界のために、人のあらゆる可能性を切り拓きます ― all the possibilities―」という Mission のもと、『育成の成果にこだわる』ことをテーマに、人材育成支援事業を行っています。 新入社員から経営者層までの幅広いレイヤーに対する階層別研修の実施をはじめ、グローバル人材や DX 人材の育成などのテーマ別教育プログラムの提供、さらにはラーニングマネジメントシステム「etudes」を用いた e ラーニングの提供などを通して、 組織や個人の成長を人材育成側面から支援しています。 顧客ごとに個別最適化されたソリューションの提案および実施によって顧客企業の多様な課題を解決することを目指し、グループ全体で事業に取り組んでいます。

https://www.alue.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

アルー株式会社 コーポレート部 Tel 03-6268-9791

ホームページお問い合わせフォーム https://mkt.alue.co.jp/l/882713/2021-03-18/xjpp