たっぷり安心ストック！ペンギン超ロング5倍巻きシリーズに8ロールタイプが新登場！

丸富製紙株式会社

丸富製紙株式会社（本社：静岡県富士市、代表取締役社長：佐野武男）は、超長尺トイレットペーパー「超ロングシリーズ」より、「marutomi 芯なし超ロング5倍巻きトイレットペーパー(8ロールタイプ) シングル」を、2026年3月10日（火）に新発売いたしました。

2022年発売の「超ロング5倍巻き6ロール」に加え、新たに「超ロング5倍巻き8ロール」を発売。

家族でも安心して使える、たっぷり大容量の新ラインアップです。

・超コンパクト設計で省スペース

「超ロング5倍巻き(8ロールタイプ)」は、一般家庭用ホルダーでご使用いただけるサイズ感で、通常の5倍(※)の長さに巻いた超コンパクトな設計です。通常の40ロール分(※)が、超ロングならたったの8ロールで済むため、収納スペースを大幅に減らすことが可能です。

・家事の負担を減らす！手間のかからないトイレットペーパー

「超ロング５倍巻き（8ロールタイプ）」は、通常よりも5倍(※)長持ちするため、ロールの取り替え回数を大幅に減らすことが可能です。忙しい毎日で意外と手間になる名もなき家事の負担を減らしてくれるトイレットペーパーです。

また、芯のゴミが出ないため、使い終わった後の巻き芯を捨てる手間がなく、巻き芯のゴミがトイレに溜まってしまう心配もありません。ゴミが出ない省資源設計でもあります。

・備蓄にも安心

40ロール分をたったの8ロールで賄える（※）ため、もしもの時の防災備蓄用にも用意しておけば安心です。嵩張りがちな備蓄の収納スペースにもすっきりと収めることが可能です。



ご家庭で使う1パックの中から数ロール備蓄リュックの中に入れておくのもおすすめです。

また、巻き芯部分に植物由来の新素材「セルロースナノファイバー」を塗布したことで、芯の強度が従来よりも20%アップ（当社調べ）。輸送時や落下時の衝撃による芯潰れを防ぐことができ、より品質が安定いたしました。



※一般的な芯のある50mシングルトイレットロールとの比較



◆商品概要◆

商品名：marutomi 芯なし 超ロング パルプ 5倍巻きトイレットペーパー

スペック：8ロール/1パック（250mシングル）

販売時期：2026年3月から順次発売

販売地区：各種EC・全国のドラッグストア・スーパーマーケットなど

詳細はこちら：https://www.marutomi-seishi.co.jp/product/marutomi-super-long-5x-8r-single-pulp/