「海と地球の教室 in 石垣島 ～サンゴの海から、地球の未来を考える2日間」開催決定

特定非営利活動法人イシュープラスデザイン

石垣島の海は、世界でも貴重なサンゴ礁の海です。しかし今、海は大きな変化の中にあります。

サンゴの白化、海水温の上昇、生態系の変化。このプログラムでは、実際に海へ入り、自然を観察し、専門家から学びながら、「地球の未来を守るアイデア」を考える2日間のスクールを開催します。

海を見て、学び、考え、創る。石垣島から、未来の地球を想像してみませんか。

プログラム内容

【Day1】海を知る・海を体験する

日程：5月9日 (土) 09:00～16:30

会場：エコツアーふくみみ

午前｜レクチャー

専門家の話を聞きながら、石垣島の海と地球環境の関係を学びます。地球と気候変動、ウミショウブやサンゴから見る石垣島の変化、サンゴ礁保全の取り組み、など、3つのテーマについて学びます。

午後｜海のフィールドワーク

海へ入り、シュノーケリングで実際に海草やサンゴ、様々な生き物を観察します。石垣島の海の豊かさを体感することで、サンゴ礁生態系の生物多様性の重要性について学びを深めます。

夕方｜未来アイデアワーク

フィールドワークで感じたことをもとに、「サンゴ礁を守るために何ができるか？」というテーマでアイデアを考えます。事例カードなどを使いながら、チームでサンゴを守るための企画を考えます。

▼Day1スケジュール

09:00 集合・イントロ

09:30-11:00 海と環境の基礎レクチャー

11:00-12:00 昼食（主催者が用意します）

12:00-14:30 フィールドワーク

15:00-16:30 未来アイデアワーク

【Day2】未来を考え、実際に作ってみる

日程：5月10日(日) 09:00-13:00

会場：石垣市役所

アイデアをサービス開発へ

前日に考えたアイデアをもとに、AIツール「Manus」を活用してサービスを開発します。

最後にはチームごとに発表を行い、未来の海を守るアイデアを共有します。

▼Day2スケジュール

09:00 集合

09:00-09:20 振り返り

09:20-11:00 AIを活用したサービス開発

11:00-12:00 チーム発表

12:00-13:00 振り返り・クロージング

プログラムの3つの特徴

１. 石垣島の海を知る

まずは、私たちの暮らしとつながっている石垣島の海の今について学びます。

気候変動によって海の温度が上がると、サンゴや海の生きものはどんな影響を受けるのか。

専門家の話を聞きながら、石垣島の海で実際に起きている変化や、サンゴを守るための取り組みについて知ります。

自分たちの住んでいる島の海を、新しい視点で見つめ直す時間です。

２. 海を体験する

実際に海へ入り、サンゴや海草、さまざまな生き物を観察します。

シュノーケリングを通して、海の中の世界を自分の目で見て、感じます。

海の中を観察すると、そこにはたくさんの生き物たちがつながり合いながら暮らしていることがわかります。

石垣島の海の豊かさと今起きている変化を、体験を通して学ぶフィールドワークです。

３. 海の未来を考える

海での体験や学びをもとに、

「石垣島のサンゴ礁を守るために、何ができるだろう？」

という問いについて考えます。

チームで話し合いながら、海と共に生きる未来のアイデアをつくります。

最後には、石垣島の海を守るための新しいアイデアをみんなの前で発表します。

開催概要

日程：2026年5月9日（土）～10日（日）

対象：石垣島在住の小学生～高校生

※安全管理の都合上、小学4年生以上を推奨しています

定員：10名

参加費：無料

※参加者多数の場合は、抽選になります

会場：

Day1：エコツアーふくみみ（〒907-0333 沖縄県石垣市野底1086-3）

Day2：石垣市役所（〒907-8501 沖縄県石垣市真栄里672）

※現地集合・現地解散になります

持ち物：水着、タオル、着替え、サンダル、飲み物、帽子、日焼け止め（希望者のみ）、

ご自身のシュノーケリング機材（マスク、フィン、マリンブーツ等）

応募方法：

参加をご希望の方は、応募フォームよりお申し込みください。

お申し込み内容を確認のうえ、参加者多数の場合は事務局より抽選結果をご連絡いたします。

また、応募が多数となった場合は、第2次応募締切（4月24日）を待たずに募集を締め切る場合があります。参加をご希望の方は、ぜひお早めにお申し込みください。

プログラム講師

詳細を見る :https://issueplusdesign.jp/climatechange/college/ishigaki2026/森 雅貴issue+design ／デザイナー

気候変動や福祉、地域の未来など、さまざまな社会課題をテーマに、全国でワークショップや教育プログラムを企画・実施している。これまでに学校や自治体、企業などで、多くの人たちと「未来を考える対話の場」をつくってきた。今回のプログラムでは、「地球環境と未来デザイン」をテーマに、海での体験をもとに未来のアイデアを考えるレクチャーとワークショップを担当する。

大堀 健司エコツアーふくみみ 代表／自然ガイド

琉球大学で海洋や地質を学び、地質コンサルタントを経て石垣島へ移住。2001年に自然体験ガイド「エコツアーふくみみ」を開業し、シュノーケリングやマングローブ観察などを通じて石垣島の自然の魅力を伝えてきた。地域の子どもたちにサンゴ礁を学ぶ環境教育プログラムも数多く実施している。

自然体験ガイドのネットワーク「石垣島アウトフィッターユニオン」会長を務め、海の安全や自然保全の活動にも取り組む。2016年エコツーリズム大賞特別賞を受賞。今回のプログラムでは、石垣島の海を実際に観察しながら学ぶフィールドワークを担当。

大堀 則子サンゴ学習推進団体わくわくサンゴ石垣島 代表／自然ガイド

琉球大学で海洋生物学を学び、水族館飼育員を経て石垣島へ移住。2001年に自然体験ガイド「エコツアーふくみみ」を夫婦で開業。自然ガイドの傍ら2018年よりサンゴ学習に特化した任意団体「わくわくサンゴ石垣島」代表として、地域の子どもたちにサンゴを切り口とした環境教育プログラムを数多く実施している。今回のプログラムでは、石垣島のサンゴ礁に関するレクチャーとフィールドワークを担当。

大松 友美海と美容をつなぐネイリスト／ダイビングガイド

バックひとつで石垣島に移住して22年。現役のダイビングガイドとして海を案内する傍ら、ネイリストとしても活動。海で見た魚やサンゴの色彩を美容の世界に表現する独自のスタイルで活動中。また、沖縄の植物「月桃」を使った月桃バームや、サンゴに優しい日焼け止めなど、海と人の暮らしをつなぐ商品もプロデュース。島嫁として、夫が運営するSUP・シュノーケル・観光ツアーにも携わりながら、海と人をつなぐ活動を続けている。

運営チーム

新里順子

JPSA(一般財団法人日本プロスピーカ協会)アシスタントプロスピーカー。３０年余国内・海外での企業勤務、留学、海外生活を経験したのち独立。現在は英語コーチとして活動しながら、地域支援や目標達成の技術を広める学びの場に関わっている。本プログラムでは、石垣島での地域連携や運営サポートを担当。

藤本雄一

やいまDAO（旧八重山ローカルSDGs推進協議会）

1968年生まれ。大和総研、ドイツ銀行で12年間アナリストとして産業や企業の調査・分析に従事。世界証券アナリストランキング第1位（NY Institutional Investors誌 Global Chemical Industry部門）。代表理事を務めるローカルSDGs推進支援財団が発起人となり、八重山ローカルSDGs推進協議会を設立（現やいまDAO合同会社）。東京大学公共政策大学院自治体研究会、沖縄地域公共政策士研究会、石西礁湖自然再生協議会所属。

澤田直子

issue+design ディレクター

千葉県我孫子市在住。2023年よりissue+designに参画し、「脱炭素まちづくり」「発達障害」「不登校」などの社会課題に関するプロジェクトに従事。地元の手賀沼流域をフィールドに、地域資源と人が出会う場づくりを行っている。小中学生向け環境教育プログラム「うみごme」の実践にも取り組み、本プログラムでは企画・運営を担当。



筧裕介

issue+design 代表／デザイナー・工学博士

1975年福井県生まれ。1998年に大学卒業後、博報堂に入社。2008年、社会課題を解決するためのソーシャルデザインプロジェクト「issue+design」を設立。防災、福祉、地域づくりなど多様な社会課題をテーマに、対話型ワークショップや体験型プログラムの開発・実践に取り組んでいる。慶應義塾大学大学院特任教授、東京医科歯科大学大学院客員教授、多摩美術大学デザイン学部非常勤講師。

主催・協力

主催 issue+design

「社会の課題に、市民の創造力を。」をテーマに活動するデザインファーム。

地域・日本・世界の課題に、デザインの持つ美と共感の力で挑む。

協力

・株式会社RASHINBAN

・やいまDAO合同会社（旧八重山ローカルSDGs推進協議会）

・エコツアーふくみみ

助成

フィランソロピック財団 Tethys（テティス）基金

お問い合わせ

海と地球の教室事務局（issue+design）

メール：info@issueplusdesign.jp

担当：森