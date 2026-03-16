【UMP 特別企画】アーチー＆ガクトが惚れ込んだ“未確認人物”SNS総フォロワー数80万人超の異才、ユリエコリンズによる『ユリエコリンズの日本語スタンダップコメディ』

株式会社スピーディ





人気Podcast番組『UMP - 未確認人物倶楽部』にゲスト出演し、その圧倒的な存在感でアーチーとガクトを唸らせた「未確認人物」ユリエコリンズ。番組でのトークから一気に加速し、ついにUMPプレゼンツのスピンオフ・ライブが実現します。和歌山からNYへ渡り、名門エマーソン大学で演技を習得。人気ドラマ『Orange Is the New Black』への出演や、2025年NYコメディフェスでの「注目株」選出など、世界を股にかける彼女が挑むのは「スタンダップコメディ」。

英語と日本語がミックスされた唯一無二のグルーヴと、鋭い人間観察から生まれる爆笑のステージ。アーチーとガクトが「これは生で見せたい！」と確信した、世界基準のユーモアをぜひ体感してください。

限定160名、完全先着順。この特別な機会をお見逃しなく。

■ 開催概要

2026年3月29日（日曜日）

会場：JZ Brat Sound & Tokyo

（渋谷セルリアンタワー東急ホテル2階）

※第一公演は完売しました※

【第1公演】15:00～16:30

料金：3,800円（1ドリンク付）

【第2公演】19:00～20:30

料金：8,800円（軽食＋1ドリンク付）

申込み：https://peatix.com/event/4908501

(https://peatix.com/event/4908501)

■ 出演者・主催

出演： ユリエコリンズ Instagram：@babypinkhaus

主催： POWER HOUSE（株式会社スピーディ ＋ ワンメディア株式会社）