安藤美姫、「未婚の母」公表から現役復帰までの真相告白「引退する決意をしていた…」　メディアを拒絶するきっかけとなった18歳の挫折、12歳長女フィギュア挑戦への葛藤も明かす｜『秘密のママ園2』

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年3月15日（日）夜9時より、ママたちが建前抜きで本音を語り合う情報バラエティ『秘密のママ園2』#7を放送いたしました。

『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティです。 番組MCには、各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの3名が出演。これまでのスタジオトークや匿名相談を通じて、多くの視聴者から「自分のことのように共感した」「目の前の生活とつながる」といった反響を集めています。

■安藤美姫、「誰も守ってくれない」メディアを拒絶するきっかけとなった18歳選手時代の挫折を回顧

3月15日（日）放送の#7では、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」にて、プロフィギュアスケーターの安藤美姫に密着しました。12歳になる長女・ヒマワリさんが特別出演し、母と娘の知られざる絆が明かされました。

▼安藤美姫ママの私生活に密着！愛娘の姿は…？(https://x.com/ABEMA_Variety/status/2033081429060628739)

▼習い事で大忙し！書道を娘に習わせる理由とは？(https://x.com/ABEMA_Variety/status/2033082713255956788)

密着では、安藤が現役選手時代の苦悩や、長女の出産から現役復帰までの秘話を赤裸々に振り返ります。14歳で4回転ジャンプを成功させ、メディアから大きな注目を集めた安藤ですが、18歳で出場したトリノ五輪で15位に沈むと、手のひらを返したようにメディアが離れていったと回顧。「誰も守ってくれない。いい時はいいことだけ言って、結果が出なかったらいらない。18歳の時に理解ができた」と振り返り、「メディアの方もさーっていなくなった」「一般の方からも、応援の手紙から全部批判の手紙に変わった瞬間」と、かつてメディアを拒絶し心を閉ざすきっかけとなった挫折を打ち明けました。

■「未婚の母」公表から現役復帰までの真相告白「引退する決意をしていた…」

復帰までの道のりと娘への思いも「彼女が幸せをくれた」

13年前に「未婚の母」として出産を公表した安藤。実は「2011年の世界選手権の後に引退する決意をしていた」と明かした上で、妊娠が発覚したことで「娘ができたからこそ、自分が何をしてあげられるかなと思ったときに、やっぱりスケートしかなかった」「もう1回カムバックすることで、自分のスケーター人生に娘が欠かせないという証を残したかった」と、現役復帰に至った知られざる真相を告白。当時について「試合の間でも夜泣きはするし、枕に向かって叫びまくったりとか…」と孤独な葛藤を抱えながらも、「自分の弱音を吐きたい気持ち以上に、幸せを彼女がくれた」「娘がいなかったら多分ダークな感じ（笑）。光をくれた存在」と、娘への深い愛情と感謝を語りました。

▼未婚の母を発表した時、いったいなにが…？(https://x.com/ABEMA_Variety/status/2033084117991268614)

■12歳長女のフィギュア挑戦に母、スケーターとして葛藤「本当はやってほしくない」

また、ヒマワリさんも5年前から本格的にスケートに挑戦しているといい、安藤は「本当はスケートをやってほしくない」「絶対つらい思いをする」と、同じ道を歩む娘に対して母としての複雑な葛藤を吐露します。自身が直接スケートを教えない理由についても、「スケートの楽しさを教えてあげられない」「最初から厳しくなっちゃう」と、親が指導することの難しさを語りました。そんな安藤が、娘のスケート挑戦を見守る理由について、過去にヒマワリさんから「ママと一緒に滑りたい」と言われたことで「スケートをやりたいじゃなくて、ママと一緒に滑りたいって言ってくれた時に本当によかったなって…」と心が動いたと明かします。「すごく誇りに思えた」と喜びをにじませる温かい親子のエピソードに、スタジオも感動に包まれました。

▼娘もスケートに本格挑戦、安藤美姫の思いは…(https://x.com/ABEMA_Variety/status/2033085757527830684)

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■新川優愛、財布は分けない派！「持ってると使っちゃうから…」夫の稼ぎを預かりお小遣い制に

峯岸みなみ、新川夫妻のお財布事情に感銘「最大の愛情表現」

また、ママ界隈で燃え上がりやすいテーマに切り込む新企画「異論激論！ママ園サミット」が始動。ゲストに俳優・モデルの新川優愛を迎え、夫婦で財布を「分けるor分けない」というテーマで激論を交わしました。「分けない派」だという新川は、「生活費の口座があるので、毎月お互いが入金する」と語り、夫の給与を全て預かり、お小遣い制にしていると告白。「（夫から）『持ってると使っちゃうから管理して』って言われて始めたこと」と明かした新川に、MCの峯岸は「奥様と子どものために、稼いだお金を自分で使わないように渡すって、最大の愛情表現な気がする」と、新川夫妻の強い信頼関係に深く感銘を受けました。

▼夫婦で財布を分けない派の新川優愛、その理由は？(https://x.com/ABEMA_Variety/status/2033087335760347579)

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一方、「分ける派」のMC陣からもリアルなお金事情が続々と飛び出します。近藤が「同棲を始めた頃から、家賃、車購入、学費、光熱費、全部折半」と、自身が立て替えた分を月末に夫へ請求する完全折半スタイルを明かしたほか、峯岸は「（家庭用に）使っていいよっていう、家族カードがある」「家族のお金は基本的に旦那さんが払ってくれている」と打ち明けます。さらに滝沢は、少し前まで夫から生活費をもらっていたものの、子ども3人が留学した現在は「その生活費はどこに使うのかなと思って、『いらないです！』って上納いたしました」と語るなど、三者三様の赤裸々なお財布事情でスタジオは大いに盛り上がりました。

そのほか、“最新のフェムケア事情”についての深掘りや、視聴者からのお悩みに答える「秘密の匿名アフタヌーンティー」など、見どころ満載でお届けした『秘密のママ園2』#7は、現在も無料で見逃し視聴が可能です。ぜひ、お楽しみください。

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■ABEMA 『秘密のママ園2』 放送概要

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#7見逃し配信URL：https://abema.go.link/SbYKa

番組ページURL：https://abema.tv/video/title/90-2029

出演：滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみ

スタジオゲスト：安藤美姫、新川優愛、今泉佑唯

※画像をご使用の際には【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。 また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。 さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

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