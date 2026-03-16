第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)「ポケモンユナイト」日本代表候補メンバーの決定とその他３種目の代表選考競技会出場選手決定のお知らせ

一般社団法人日本eスポーツ協会

一般社団法人日本eスポーツ協会(会長：早川英樹 以下、JESU)は、今年9月に開催される第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)について、「ポケモンユナイト」日本代表候補の最終メンバーが決定したことをお知らせします。あわせて、3月21日（土）と22日(日)に実施するアジア競技大会日本代表候補選手の最終選考競技会について、「Street Fighter 6」と「eFootball(TM)」、「グランツーリスモ７」の出場選手が決定したことをお知らせします。

第20アジア競技大会は、アジアオリンピック評議会（OCA）が主催し、9月19日（土）に愛知県名古屋市で開幕するアジア最大級のスポーツ競技大会です。同大会において、正式なメダル種目として実施されるeスポーツ競技について、JESUは国内の統括競技団体としてTEAM JAPAN（日本代表選手）候補となる選手の選考を進めています。

2月20日（金）に、日本代表候補の選考対象選手を発表していた「ポケモンユナイト」につきまして、以下の6名が最終メンバーとして決定しました。3月22日(日)の「ASIA esports EXPO 2026」では、ファンの皆様に向けたお披露目とホンコン・チャイナ選抜チームとのエキシビションマッチを予定していますので、ぜひ会場に応援にお越しください。

●第20回アジア競技大会 「ポケモンユナイト」日本代表候補選手 / コーチ

b1（FENNEL）、 Mame（FENNEL）、 ak1（FENNEL）、 py1（FENNEL）、 Ma・sh1o（FENNEL）、piui（REJECT） / コーチ：TON・GG

※選手名敬称略。順不同。カッコ内は所属チームです。選手名は、プレイヤーネームです。TEAM JAPANに公式に推薦する際は、リーガルネームを併記します。

また、3月21日(土)、22日(日)に「ASIA esports EXPO 2026」内で実施する日本代表候補 最終選考競技会について、「Street Fighter 6」、「eFootball(TM)」、「グランツーリスモ７」の選考競技会出場選手が以下の通り決定しました。いずれのタイトルも、競技会の優勝者１名を日本代表最終候補として推薦する予定です。

●第20回アジア競技大会 eスポーツ日本代表候補 最終選考競技会 出場予定選手

Street Fighter 6： さはら（Good 8 Squad）、 ひぐち（ZETA DIVISION）、 ももち（ZETA DIVISION）、ひなお（REJECT）

eFootball(TM) (PC)： Tess（DRX）、 Takaki（横浜F・マリノスeスポーツ）、 Ax（DRX）、 UDI

eFootball(TM) (モバイル)： Gu_038games（トレスコルヴォス有馬）、 Nagi（DOPENESS)、 ネオぽん、 lemon-pop

グランツーリスモ７： 大村 天弓、 國分 諒太、 佐々木 拓眞、 佐々木 唯人、 奥本 博志、 川上 奏、 後藤 優介、 辻村 亮介、 山本 英弥、 橋間 隼

※選手名敬称略。順不同。カッコ内は所属チームです。選手名は、プレイヤーネームです。TEAM JAPANに公式に推薦する際は、リーガルネームを併記します。

第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋) eスポーツ日本代表候補 最終選考競技会

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39144/table/208_1_51313b2bfe2f80d5f83cceb4bb42f161.jpg?v=202603160451 ]

*1 「対戦格闘団体戦」種目は、各タイトル１名ずつ、合計3名の選手でチームを編成し、1つのメダルを争います。

*2 「eFootball(TM)」は、PCとモバイルの2プラットフォームで１名ずつ選手を選出し、１チーム2名で競技を実施します。

JESUは今後も、アジア競技大会をはじめとする国際大会への日本代表選手派遣に取り組み、日本人選手が世界で活躍する機会を一層拡大するとともに、第20回アジア競技大会において、eスポーツ競技から１人でも多くの日本人の金メダリストを輩出できるよう、競技力の向上に努めていきます。関連の情報は、こちらのWEBページにて随時更新していきます。

https://jesu.or.jp/ag2026/

■ASIA esports EXPO 2026 とは

「ASIA esports EXPO」は、愛知・名古屋をeスポーツの国際拠点として発展させることを目的として開催される総合イベントです。eスポーツの競技大会だけではなく、ブース展示や体験型イベントも予定されており、eスポーツに携わる様々な業種の方が楽しめるイベントとなっています。

日時： 2026月3月21日(土)、22日(日) 10:00-20:00（予定）

会場： Aichi Sky Expo （愛知県国際展示場） 展示ホールD

公式サイト： https://www.espoexpo.com/

主催： 愛知・名古屋eスポーツ活性化推進委員会（中日新聞社、CBCテレビ、中部テレコミュニケーション、愛知eスポーツ連合）、日本eスポーツ協会

日本eスポーツ協会（JESU）について

一般社団法人日本eスポーツ協会は、日本国内のeスポーツの普及と発展、そしてeスポーツの振興を目的に国民、とりわけ青少年の競技力の向上及びスポーツ精神の普及を目指しています。eスポーツの認知向上とeスポーツ選手の活躍の場の更なる拡大を目指し、競技タイトルの公認や選手のプロライセンス発行、そしてアジア競技大会をはじめとした国際的なeスポーツ大会への選手の派遣など様々な取り組みを行っています。また、以下のスポンサー企業や団体の支援を受け、国内のeスポーツ産業の発展に努めています。（2025年8月より、「日本ｅスポーツ連合」から「日本ｅスポーツ協会」へ団体名称を変更しました）

活動助成： 一般財団法人上月財団公益財団法人ミズノスポーツ振興財団

協力： 一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）

一般社団法人日本オンラインゲーム協会（JOGA）

後援： 一般社団法人日本アミューズメント産業協会（JAIA)

一般社団法人デジタルメディア協会（AMD）