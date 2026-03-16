FINX JCryptoとTHE WHY HOW DO COMPANYが連携、ビットコイン（BTC）を活用した株主優待の贈呈スケジュールを公開

FINX JCrypto株式会社

暗号資産取引サービス「Coin Estate」を運営するFINX JCrypto株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役：陳 海騰・以下「FINX JCrypto」）は、THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社 （本社：東京都新宿区、代表取締役：亀田 信吾 ・以下「ワイハウ 」）と連携し、2026年2月28日現在のワイハウの株主様を対象とする株主優待として、ビットコイン（BTC）を贈呈する具体的なスケジュールを、下記の通りお知らせいたします。

https://finx-jcrypto.co.jp/

1．株主優待制度導入の内容

（１）対象となる株主様

2026年2月28日現在の株主名簿に記載または記録された、ワイハウ株式を3,000株（30単元）以上保有する株主の皆様を対象といたします。

（２）株主優待の内容

対象となる株主の皆様の中から、抽選により以下のとおり総額1,540万円相当のビットコイン（BTC）を贈呈いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/154726/table/19_1_0e40a2921c055c58701797ac17deec72.jpg?v=202603160451 ]

２. 抽選対象およびお申込み方法（抽選参加の要件）

対象となる株主様には、ワイハウより株主優待コードを発送いたします。

（2026年2月28日現在の株主名簿に記載された住所へ発送）

本株主優待の抽選に参加するには、暗号資産取引所「Coin Estate」（運営：FINX JCrypto株式会社）の口座が必要です。

口座開設方法は、株主優待コードの発送とあわせてご案内いたします。

抽選に参加希望の株主様におかれましては、申込期間までに以下の手続きを完了してください。

１. FINX JCrypto 株式会社の運営する暗号資産取引所「Coin Estate」へ口座を開設

２. FINX JCrypto 株式会社の運営する暗号資産取引所「Coin Estate」口座の株主優待ページにて、株主優待コードの入力を完了

上記手続きの完了をもって、抽選へのお申込み完了となります。

（申込期間：2026年4月1日（水）0:00 ～ 2026年5月15日（金）23:59まで）

３. 抽選番号の付与

抽選対象者には、保有株式数に応じ、3,000株ごとに1口の抽選番号を付与します（上限50口）。

（例）

保有が4,000株の場合：1口

保有が6,000株の場合：2口

保有が12,000株の場合：4口

４. 抽選番号の発表

付与された抽選番号は、2026年5月22日（金）15:00より、特設サイトにて確認ができます。特設サイトへのアクセス方法は、株主優待コードの発送とあわせてご案内いたします。

５. 抽選日時

抽選日：2026年6月2日（火） 15:00より開始予定

６. 抽選方式（オンライン抽選）および抽選ルール

（1）10万円相当、20万円相当、100万円相当

公平性を期すため、ワイハウ公式Xのライブ配信（X LIVE）にてリアルタイム抽選を実施する予定です。

ワイハウ公式X ：https://x.com/twhdc_jp

（2）1万円相当、3万円相当

乱数抽選方式（コンピュータプログラムにより無作為に抽選番号を生成し、当該抽選番号を有する抽選対象者を当選者とします）

７. 株主優待の贈呈

2026年6月3日（水）以降に当選者様の「Coin Estate」口座へビットコイン（BTC）を付与いたします。

【注意事項】

・本株主優待の内容は、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

・本株主優待の贈呈は、「Coin Estate」口座でのみの受け取りとなります。お申込み期間内に口座開設および株主優待コード登録が完了しない場合、抽選対象外となります。

・未成年および非居住者の方の口座開設は受付できません。

・株主様のご都合で受取人不在・長期不在等で当社へ株主優待コードが返送された場合には、再送いたしかねますのでご了承下さい。

・本株主優待の受け取りは、株主様ご本人に限られ、ご家族を含む他者名義の口座では受け取りできません。株主情報と「Coin Estate」の口座情報を照合し、不一致の場合は付与の対象外となります。

・口座開設にあたっては、FINX JCrypto 株式会社所定の審査があり、審査の結果、口座が開設できない場合も優待を受けることはできません。

・「Coin Estate」の「暗号資産現物取引サービス基本約款」に違反すると判断された場合は、贈呈の対象外となります。

・当選後、ビットコイン贈呈時点で「Coin Estate」口座を解約されている場合は、対象外となります。

・ビットコインの価格は市場の変動により変動する可能性があり、その価値が下落するリスクがあります。この価格変動リスクについて、あらかじめご了承ください。

・贈呈するビットコインの数量は、2026年6月1日(月)23時59分の「Coin Estate」の販売価格に基づいて決定いたします。

・本件は、本株主優待の受領に必要な手続きに関するご案内であり、暗号資産取引への勧誘を目的とするものではございません。

Coin Estateについて

Coin Estate（コインエステート）は、FINX JCrypto株式会社が運営する暗号資産取引サービスです。ビットコインやイーサリアムなど複数の暗号資産の売買が可能であり、初心者でも使いやすいシンプルな操作性と、コールドウォレットなど強固なセキュリティが特徴です。

https://www.coinestate.co.jp/

THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社について

所在地：東京都新宿区愛住町 22 第３山田ビル

設立：2004 年 7 月上場︓東証スタンダード(3823)

代表取締役社長：亀田信吾

事業内容：新規事業の立ち上げ支援、M&A・投資戦略、子会社への経営指導

URL：https://twhdc.co.jp

FINX JCrypto株式会社について

FINX JCryptoは、暗号資産交換業者として、取引サービス「Coin Estate」を運営しています。アジア最大級のビットコインETFを保有するAvenir Groupのグループ企業であり、日本における暗号資産事業の中核事業会社として、暗号資産取引サービスに加え、法人向けにWeb3 に関するコンサルティングサービスも提供しています。

所在地：東京都台東区台東一丁目24番9号

代表取締役社長：陳 海騰

事業内容：暗号資産交換業【関東財務局長 第00012号】／ 宅地建物取引業【東京都知事（1）第109600号】

加入団体：一般社団法人日本暗号資産等取引業協会（JVCEA）、一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会（JCBA） 、一般社団法人JPCrypto-ISAC

URL：https://finx-jcrypto.co.jp/

【ご注意事項】

・暗号資産は本邦通貨又は外国通貨ではありません。また、日本円等の法定通貨とは異なり、国等によりその価値が保証されているものではありません。

・暗号資産取引では、取引価格の変動により、暗号資産の価値が著しく減少する可能性や損失が生じる可能性があります。

・暗号資産は、対価の弁済を受ける取引相手の同意がある場合に限り、代価の弁済のために使用することができます。

・暗号資産取引に使用する秘密鍵を失った場合、保有する暗号資産を利用することができず、その価値を失う可能性があります。

・暗号資産は、移転記録の仕組みの破綻によりその価値が失われる可能性があります。

・暗号資産取引に際しては「暗号資産現物取引サービス説明書（契約締結前交付書面）」等をあらかじめよくお読みいただき、取引の内容やリスクを十分にご理解いただいたうえで、お客様ご自身の判断と責任においてお取引ください。