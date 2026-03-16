折り染めで作る「凧づくり＆凧揚げ体験」や「養蜂体験」など、大自然の中で“非日常”を楽しめるGW期間限定の体験プログラムを提供

リソルの森株式会社

体験型リゾート施設『Sport & Do Resort リソルの森』（所在地：千葉県長柄町、代表取締役社長：曽谷友紀）では、4月25日（土）から5月6日（水・祝）のGW期間限定で、伝統手法の折り染めで作る「凧づくり＆凧揚げ体験」や、ミツバチの巣箱から貴重なハチミツを頂く「養蜂体験」など、大自然の中で“非日常”を楽しめるこの季節ならではの特別な体験プログラムを展開します。

4月25日（土）～5月6日（水・祝）のGW期間限定、特別体験プログラムが多数登場！

リソルの森では、混雑とは無縁の開放的な大自然のなかで“非日常”を楽しめる体験型リゾート施設の特性を活かし、季節ごとに様々な体験プログラムでご好評いただいております。

2026年のゴールデンウイークは、4月25日（土）から5月6日（水・祝）まで最大12連休の大型連休となっています。新緑が心地よく、おでかけにも最適なシーズンにあわせ、リソルの森では、2026年GW限定の体験プログラムを多数ご用意しています。

日帰りで楽しめるプログラムや、愛犬同伴可能なプログラムもご用意しており、GWの家族での思い出づくりに最適です。

詳細: https://www.resol-no-mori.com/event/kiji117.html

・伝統手法の折り染めで作る「凧づくり＆凧揚げ体験」

千葉県・九十九里浜に近い長生村に凧工房を構える江戸凧師・土岐幹男氏が開発した、空高くまでよく揚がる凧キットを使った「凧づくり＆凧揚げ体験」を開催いたします。丁寧なレクチャーのもと、伝統手法の折り染めでお好みの色合いに和紙を染めてオリジナルの凧を作ります。完成した凧に想いを乗せて、新緑の空へ高く揚げてみましょう。

開催日：4月29日（水・祝）、5月4日（月・祝）

時間：10:00～11:30（前日18:00予約〆切）

場所: ホテルトリニティ書斎2階

対象: ご宿泊者様限定

定員：25名

料金：1枚 2,300円（税込）

・房総の花々から生まれる最高の一滴を味わう「養蜂体験」

地元の養蜂場「ONE DROP FARM(ワンドロップファーム）」さんとのコラボイベントとして、房総の花々から生まれる最高の 一滴を味わう「養蜂体験」を開催いたします。自然界におけるミツバチの役割 について学びながら、巣箱の見学からハチミツを採取するまでの工程を体験できます。

開催日：4月29日（水・祝）、5月2日（土）～5月6日（水・祝）

時間：13:15～15:45 ※バス移動含む（前日18:00予約〆切）

対象：ご宿泊者様限定（愛犬同伴OK）

定員：40名

料金：中学生以上 4,000円（税込）／

4歳以上～小学生 2,500円（税込）

＊採取したハチミツ50gのお土産付き

・天文学者と宇宙の不思議に触れる「天体望遠鏡づくり＆星空観察ツアー」

国立天文台プロデュースの天体望遠鏡を作って春の星空を観察する「天体望遠鏡づくり＆星空ツアー」を開催いたします。本プログラムでは、国立天文台が企画・設計から製造までを手がけた、高性能かつコンパクトな組み立て式の天体望遠鏡を組み立てます。講師および星空ガイドには、国立天文台准教授の縣秀彦氏をお招きし、星空の楽しみ方や宇宙の魅力についてわかりやすく解説していただきます。5月の開催日は、みずがめ座流星群が見られるチャンスです。

開催日：4月25日（土）、4月26日（日）、5月6日（水・祝）、5月7日（木）

時間：14:00～16:00 天体望遠鏡づくり

4月 20:00～21:00／5月 深夜2:00～3:00 星空観察ツアー（前日18:00予約〆切）

対象：どなたでも（日帰りOK）

定員：20名

料金：1台 7,500円（税込）～

＊国立天文台天体望遠鏡キット1台（三脚は付属していません、無料貸出あり）、星空観察ツアー参加チケット1名分、ピクニックシートのレンタル（1グループ1シート）付き

・森のプールに浮かび、音を浴びるウェルネス体験「Floating Sound Bath」

水上ベッドに身をゆだね浮遊しながら音を浴びるウェルネス体験「Floating Sound Bath（フローティング サウンド バス）」を開催いたします。全長130mのリゾートプールに浮かぶ水上ベッドに寝ころび、自然の音とシンギングボウルが奏でる音色に包まれて心と身体を整えるウェルネス体験です。

開催日：4月25日（土）、5月2日（土）、5月4日（月・祝）

時間：16:00～17:00（前日18:00予約〆切）

対象：中学生以上のご宿泊者様限定（愛犬同伴OK）

定員：10名

料金：4,000円（税込）～

＊耐荷重 約80kg

＊小型犬のみ同伴OK、ライフジャケット付き

・子どもの身体を知るウェルネス体験「キッズフィットネス」

子どもの健康づくりをテーマに元トライアスロン日本代表とともに開発したお子様向けウェルネスプログラム「キッズフィットネス」を開催いたします。体成分分析装置「InBody」を使って、子どもの身体が年齢相応の成長をしているか、筋肉量や体脂肪率が適切かをチェックします。その結果をもとに、肥満や生活習慣病の予防、発育・ 発達に役立つ、遊び感覚で楽しく身体を動かすウェルネスプログラムを体験できます。

開催日：4月26日（日）、5月3日（日）、5月6日（水・祝）

時間：10:30～11:30（前日18:00予約〆切）

対象 ：小学生（日帰りOK）

定員：10名

料金：1,100円（税込）～

・新緑の森の中で心と身体をととのえるウェルネス体験「新緑ノルディックウォーキング」

新緑の森の中を歩くウェルネス体験「新緑ノルディックウォーキング」を開催いたします。ノルディックウォーキングは、フィンランド発祥のスポーツで、2本の専用ポールを使って歩くウォーキングです。小鳥のさえずりや樹々の香りを感じられる森の中を、リソルの森のMTCスポーツクラブのインストラクターと一緒に楽しく歩いてみましょう。

開催日：4月27日（月）

時間：10:30～11:30（前日18:00予約〆切）

対象：身長140cm以上の方（日帰りOK）

定員：20名

料金：ご宿泊者様 無料

・房総の郷土料理を楽しむ「太巻き花寿司づくり」

千葉県の郷土料理を作って食べる「太巻き花寿司づくり」を開催いたします。山ごぼうや野沢菜などの具材を芯にして酢飯と海苔で巻き、切り口に華やかな絵柄を描くお寿司です。完成した太巻き花寿司は、その場でランチとしてお召し上がりいただけます。

開催日：4月27日（月）、4月30日（木）

時間：11:00～12:30（前日18:00予約〆切）

対象：どなたでも（日帰りOK）

定員：5組（1組4名まで）

料金：1組3,500円（税込）～ ＊太巻き花寿司1本、お吸物付き

・森で深呼吸するウェルネス体験「新緑ヨガピクニック」

草花が芽吹き、⻘々とした新緑に包まれた森の中で、アウトドアヨガとピクニックを楽しめる「新緑ヨガピクニック」を開催いたします。マイナスイオンを感じながら、ゆったりとヨガポーズを行い、心身をやさしくほぐします。ヨガの後は、ランチブッフェからお好きな料理を詰め込むピクニックBOXをお召し上がりいただきます。

開催日：4月28日（火）

時間：11:00～13:00（前日18:00予約〆切）

対象：どなたでも（日帰りOK）

定員：15名

料金：3,850円（税込） ＊ピクニックBOX付き

・子どもの泳ぐ力を育てるウェルネス体験「キッズスイム・1DAYレッスン」

集中レッスンで子どもたちの泳力向上をサポートする「キッズスイム・1DAYレッスン」を開催いたします。3泳法25mを泳げる小学生のお子様を対象に、4泳法のレベルアップをテーマとした中級者・上級者向けのレッスンを行います。

開催日：4月29日（水・祝）

時間：8:00～17:00（前日18:00予約〆切）

対象：小学生（日帰りOK）

定員：20名

料金：7,700円（税込） ＊お弁当付き

・梅の収穫から仕込む「梅酒orシロップづくり」

リソルの森の約7,000坪もの梅園で梅をもぎ採り、収穫したての梅を使って作る「梅酒orシロップづくり」を開催いたします。梅の実を自分の手でもぎ採る収穫体験ができることから、毎年大人気の体験プログラムです。GWシーズンは⻘梅を使用するため、清涼感のあるすっきりとした味わいに仕上がります。

開催日：5月1日（金）～5月6日（水・祝）

時間：12:30～14:30（前日18:00予約〆切）

対象：ご宿泊者様限定（愛犬同伴OK）

定員：8名

料金：1瓶2,500円（税込）～

＊シロップの場合、300円（税込）OFF

・端午の節句を彩る「ジャパンブルーの鯉のぼりづくり」

植物染料「藍」を染料として用いて、藍染めの鯉のぼりを作る「ジャパンブルーの鯉のぼりづくり」を開催いたします。藍染めとは日本の伝統的な染色技法の一つです。やわらかく深みのある⻘が魅力的で天然染料の色味や風合いの変化をお楽しみいただけます。

開催日：5月2日（土）、5月5日（火・祝）

時間：10:00～14:30（前日18:00予約〆切）

対象：ご宿泊者様限定

定員：8組（1組4名まで）

料金：1組5,000円（税込）～

＊1組につき吹き流しと鯉2匹

・満月の下で心と身体をリセットするウェルネス体験「Full Moon Yoga」

5月2日（土）の満月の夜、森の心地よい風を感じながら月礼拝を行うナイトヨガ「Full Moon Yoga（フルムーンヨガ）」を開催いたします。月のエネルギーが満ちあふれ浄化力が高まる満月の日には、ナイトヨガで心と身体をやさしくゆるめて溜め込んだものを流しましょう。ヨガ体験後は、BARにてフルムーンカクテル1杯をサービスします。

開催日：5月2日（土）

時間：20:00～21:00（前日18:00予約〆切）

対象：どなたでも（日帰りOK）

定員：10名

料金：2,500円（税込）～ ＊カクテル1杯付き

・写真撮影を楽しみながら森を巡る「フォトミッションゲーム」

MAPを手がかりに森の中のチェックポイントを探して巡る「フォトミッションゲーム」を開催いたします。配布されるMAP上のチェックポイントを巡り、お手本の写真と同じ構図の中にチームメンバーを入れて写真を撮影するゲームです。チェックポイントごとに点数が設定されており、正しく写真が撮影できた分だけ得点が加算されます。チームで協力しながら森を歩き、楽しみながら高得点を目指すプログラムです。

開催日：5月4日（月・祝）

時間：10:30～12:00（前日18:00予約〆切）

対象：どなたでも（日帰りOK）

定員：20名

料金：ご宿泊者様 無料

・子どもの走る力を引き出すウェルネス体験「キッズラン」

子どもが速く走るためのスペシャルエクササイズ「キッズラン」を開催いたします。運動することや走ることが苦手なお子様も遊び感覚で楽しめるレッスンです。正しい走り方が身に着き、運動会で活躍できること間違いなしです。

開催日：5月5日（火・祝）

時間：11:00～12:00（前日18:00予約〆切）

対象：小学生（日帰りOK）

定員：20名

料金：1,100円（税込）～

【「グランヴォー スパ ヴィレッジ」について】

「グランヴォー スパ ヴィレッジ」は、同施設のある千葉県・長柄町の長柄ふる里村が1979年7月に姉妹協定を結んだスイス・旧グランヴォー村との友好関係から生まれた、自然体験と天然温泉が楽しめるグランピング宿泊エリアです。

自然に囲まれた上質な宿泊体験ができる「テントキャビン」、アウトドアリビングと、アウトドアダイニングで森の四季を満喫できる「テラスハウス」、長期滞在にもおすすめの「テラスハウスプレミアム」ほか、ご宿泊の方のみご利用可能な露天風呂付き天然温泉「紅葉乃湯」や焚火ガーデン、ハンモックガーデンなどでお楽しみいただけます。

「リソルの森」内のスポーツ＆アクティビティが利用可能

施設内の本格スポーツ施設「メディカルトレーニングセンター」をはじめ、ロングジップやボルダリングなどのスポーツ＆アクティビティが宿泊料金内でご利用可能となっています。

＜対象施設＞

ロングジップスライド、フォレストアドベンチャー・ターザニア キッズコース、ミニゴルフ、ラク・レマンプール（夏季限定）、テニス、グリーントラック（400m）、ノルディックウォーキング、フットサル、ディスクゴルフ、長柄カルナの湯、サウナ、室内温水プール、オブスタクル、ボルダリング、テーブルテニス、スポンジテニス、バドミントン、バスケットボール、ユニカール、キッズ体操、インドアトラック（200m）、フィジカルフィットネス

＜対象除外施設（有料でご利用可能）＞フォレストアドベンチャー・ターザニア、グラベルリンク

◇所 在:〒297-0201 千葉県長生郡長柄町上野521-4

◇電話番号：0475-35-3333

◇アクセス：・東京湾アクアラインから圏央道利用 「茂原長柄スマートIC」から約5分。

・東関東自動車道、京葉道路利用 県道67号線「板倉IC」から約5分。