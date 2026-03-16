【第一実業】Sansan Innovation Award 2026にて「Contract One Innovator」を受賞

第一実業株式会社

総合機械商社の第一実業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：船渡雄司、以下「当社」）は、2026年3月、Sansan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長/CEO/CPO：寺田 親弘、以下「Sansan社」）の主催する、Sansan Innovation Award 2026*1にてContract One Innovator*2を受賞しました。

当社は、契約情報のデータ化を通じたリスクアセスメントの迅速化を目指し、法務部とデジタル戦略部が強固に連携して、取引管理サービス「Contract One」の導入・定着を推進しました。単なるデジタル化に留まらず、法務とビジネスサイドが密に連携し「契約データをいかに戦略的に活用するか」という一段高い視点でプロジェクトを牽引している点が高く評価されました。当社は、ビジネスデータベース「Sansan」も導入、活用しており、今後はSansanとContract Oneの連携活用による業務変革のモデルケースとなることが期待され、今回の受賞に至りました。

成長戦略「V2030」の基本戦略におけるDXの推進に基づき、これからも当社はDXによるイノベーションの創出と競争力の強化により、さらなる企業価値の向上に努めてまいります。



*1 Sansan Innovation Awardは、Sansan社が提供する働き方を変えるAXサービスを活用している企業や団体、個人を表彰するものです。選考は、独自性、成果・効果、社会性・影響力、活用方法の再現性、ユーザーコミュニティー「Sansan Innovation Community」への貢献度などの基準に基づいて、総合的に実施されています。

*2 Contract One Innovatorは、Sansan社の提供するAXサービスのうち、特に取引管理サービス「Contract One」の活用して顕著な功績を挙げた企業を表彰するものです。

Sansan Innovation Award 公式Webサイト：

https://sia.sansan.com/

お問い合わせ先：

第一実業株式会社 経営企画本部 コーポレートコミュニケーション部

TEL: 03-6370-8671

E-mail：djk_info@djk.co.jp