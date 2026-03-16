「人生を楽しむための余暇図鑑」ヤマハ発動機従業員36名の余暇を追加

ヤマハ株式会社

ヤマハ株式会社（以下、当社）と国立大学法人静岡大学（以下、静岡大学）が共同開発し、ウェブ上で無料公開している「人生を楽しむための余暇図鑑」に2026年3月16日、ヤマハ発動機株式会社（以下、ヤマハ発動機）の従業員36名の余暇の過ごし方が新たに加わりました。

新たに36名の余暇の楽しみ方が追加された余暇図鑑

追加の背景

今回、余暇図鑑の制作に新たに参画したヤマハ発動機は、モーターサイクルやマリン、ロボティクスなど多様な分野で事業を展開しています。また当社とヤマハ発動機は「お客様とともに感動を創り出す」という共通の理念のもと、同じヤマハブランドを使用する企業として、さまざまな取り組みを共同でおこなっています。

当社と静岡大学は、「人生を楽しむための余暇図鑑」をより多様な人々の余暇の過ごし方・生き方を紹介する内容へと拡充すべく、ヤマハ発動機に協力を要請。これに応じたヤマハ発動機から従業員36名の余暇の楽しみ方が提供されたものです。

余暇図鑑の概要

現在のキャリア教育では「どのような仕事に就くか」といった職業面に重点が置かれがちです。しかしこれからの人生100年時代においては、仕事だけでなく「余暇」の充実も求められ、「人生を楽しむ」という視点が重要となってきます。こうした問題意識のもと、2024年7月より当社と静岡大学教育学部の塩田真吾研究室は、余暇に関する共同研究をスタート。小学校高学年以上を対象としたキャリア教育サイト「人生を楽しむための余暇図鑑」を共同で開発しました。約100名の当社従業員の余暇の過ごし方を子どもたちが閲覧することで、自分の「余暇の過ごし方」や「人生を楽しむこと」について考えを広げることを目的としています。同サイトでは、授業用ワークシートと使い方ガイドを無料で公開しており、指導者は準備の負担を抑えながら「余暇」も含めたキャリア教育の授業を実施することができます。

「人生を楽しむための余暇図鑑」URL

https://yokazukan.jp/

※スマートフォン・タブレット用にレイアウトを最適化しています。

新たに追加された余暇の過ごし方の一例

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