【水戸】＼3/13 NEW OPEN／整体×ピラティスで1度で効果を実感◎女性専用のパーソナルピラティススタジオが水戸に新規オープン！

株式会社La pilates

【La pilates とは】

整体で身体全体の筋肉を緩めますピラティスでインナーマッスルを鍛えます

La pilates（ラピラティス）は、2023年設立の女性専用ピラティススタジオブランド。

独自の「整体（骨膜整体）×マシンピラティス」を融合したメソッドを強みとし、身体の根本から整えるケアを提供しています。

同年10月に第一号店として恵比寿店をオープンし、2026年2月末時点では全国に直営・FC含め71店舗を展開しています。

メソッドの特徴は、整体によって関節可動域を広げ、マシンピラティスでインナーマッスルへピンポイントにアプローチ。

完全マンツーマンでの指導スタイルが、幅広い年齢層の女性に高く支持されています。

この度、茨城県に水戸店が新規オープンしました！

オーナーのこだわり

La pilates 水戸店受付マシンは複数種類用意してます♪レンタルウェアもご用意しております◎更衣室ではメイク直しも行えます

La pilates水戸店では、

「運動が苦手な方でも安心して通えるピラティススタジオ」を目指しています。

ピラティスというと、ハードルが高いイメージを持たれる方もいらっしゃいますが、

本来は身体の使い方を整え、無理なく健康的な身体づくりをサポートするメソッドです。



そのため当スタジオでは、お客様一人ひとりの身体の状態や

ライフスタイルに合わせた丁寧なカウンセリングとマンツーマンレッスンを大切にしています。

「姿勢を改善したい」「身体の不調を整えたい」「運動習慣をつくりたい」など、

さまざまなお悩みに寄り添いながら、継続しやすい環境づくりを心がけています。

水戸エリアの皆さまにとって、日常の中で気軽に身体を整えられる場所として、

長く愛されるスタジオになれるよう取り組んでまいります。

【店舗情報】

La pilates 水戸店

住所：茨城県水戸市南町2丁目3-32 西洋倶楽部ビル3F

地図：https://maps.app.goo.gl/Ca1Pm3KX8jE5E3op9

アクセス：「水戸駅」北口より徒歩13分

営業時間：9:00～21:00（最終受付20:00）

支払い方法：クレジットカード決済（VISA / Mastercard / AmericanExpress / JCB）、QRコード決済

【オープン特典】

通常12,000円の体験レッスンが、オープン記念で今なら1,000円にてご予約いただけます！

ウォーターサーバーやレンタルウェアも用意しているので、手ぶらでOK◎

お悩みに合わせたオーダーメイドレッスンを体験できます。

下記リンクからご予約お待ちしております！

https://line.la-pilates.jp/reservations/create?shopId=a0f4faf5-93f1-430f-a9ed-22b1714b306d&menuId=RSV0058(https://line.la-pilates.jp/reservations/create?shopId=a0f4faf5-93f1-430f-a9ed-22b1714b306d&menuId=RSV0058)

【会社概要】

会社名：株式会社La pilates

代表取締役：渋谷 生夢

事業内容：ピラティススタジオの運営、フランチャイズ本部、研修事業

連絡先：lapilates.official@gmail.com

ホームページ：https://la-pilates.jp/





【求人情報】

全国スタジオにてインストラクターを募集中！

「健康的に、生きよう、働こう。」をテーマに、

全国に展開している女性専用のピラティススタジオにて、パーソナルピラティスインストラクターを募集中です！

未経験の方でも充実の研修制度が整ってます！

募集中の店舗など、気になる方はこちら詳細をご確認ください◎

https://la-pilates.jp/recrui(https://la-pilates.jp/recruit/)