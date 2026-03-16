柏の葉スマートシティから“未来をちょっと良くする”共創型イベント 「柏の葉イノベーションフェス 2026 」開催！

一般社団法人 UDCKタウンマネジメント

柏の葉イノベーションフェス実行委員会（幹事団体：三井不動産株式会社、一般社団法人UDCKタウンマネジメント）は、2026年3月28日（土）・3月29日（日）の2日間、「柏の葉イノベーションフェス 2026」を開催いたします。

本イベントは、公・民・学で連携し未来の課題解決型の街づくりを推進している柏の葉スマートシティにおいて、今年で第7回目の開催を迎える共創型イベントです。「街からはじめる。みんなで、未来をちょっと良くしていく。」をコンセプトに、本イベントを通して、ビジネスや研究領域に留まらず、街に暮らす人々の触れ合いや語り合いからイノベーションの創出を目指します。

当日は、柏の葉の住民や地域プレイヤーとの共創・つながりを意識した企画を多数実施予定です。街 のみんなで彩る 体験型イルミネーション「YAKEIちゃん」をはじめ、マップを片手に街をめぐり新しい魅力を見つける回遊型イベント「まちバルウォーク」を開催します。柏の葉を舞台にした街への実装を目指すビジネスアイデアコンテスト「ハツメイノハ」を今年も開催。さらに、複数のアカデミアが集まる柏の葉ならではの“学びと実装が近い環境”を体現する、学生たちと街のアカデミアとの探求の場「サイエンスノメ」を今年新たに開催します。また、イノベーションに取り組む企業・スタートアップ・大学等の様々なプレイヤーの展示やアクティビティが体験できる「イノベーション広場」の他、パン祭り、ワンOneday、体育祭、音楽祭など、様々なイベントの 開催を予定しています。

本イベントを通じて、柏の葉スマートシティがこれまで培ってきた共創の取り組みを体感するとともに、街に関わる多様な人々がつながることで、“未来をちょっと良くする”新たなイノベーションの芽が生まれることを目指します。

柏の葉イノベーションフェス 2026 開催概要

公式サイト：https://kashiwanoha-innovation.jp/

名称：柏の葉イノベーションフェス2026

開催日時：2026年3月28日（土）・29日（日）11:00～20:00

※「YAKEIちゃん」は28日（土）のみ21:00まで点灯。

※開催時間はコンテンツにより異なります。

開催場所：柏の葉スマートシティ（千葉県柏市若柴、柏の葉キャンパス駅周辺）

主催：三井不動産株式会社・一般社団法人UDCKタウンマネジメント

公式サイト：https://kashiwanoha-innovation.jp/

柏の葉イノベーションフェス 2026プログラム

1. “共創”を体現するイルミネーション「YAKEIちゃん」

【日時】3月28日（土）・29日（日）11：00～20：00

※28日（土）のみ21:00まで点灯

【場所】アクアテラス

街のみんなの「心を明るくする色」を照らし出す、街のみんなで彩る体験型イルミネーション。

本企画では、夜景を単なる風景ではなく「そこに暮らす人々が生み出す光の集合体」と再定義し、一人ひとりの想いが重なり合うことで生まれる、あたたかくやさしい光の表現を目指しています。

身の回りにある、お気に入りの色をスマートフォンで撮影・選択して登録すると、その色が「YAKEIちゃん」へと反映されます。集まった様々な色は、アクアテラスに誕生する不思議ないきもの「YAKEIちゃん」を鮮やかに彩り、20分ごとに色が移り変わる特別なショータイムも実施予定です。

また、当日は自分が登録した色の「オリジナルYAKEIちゃんキーホルダー」を作れるワークショップ体験も開催。「YAKEIちゃん」に灯る光から、誰かの暮らしを想像することで、都市における“強すぎない、心地よいつながり”を感じ、街にゆるやかなコミュニケーションのきっかけを創出します。

YAKEIちゃん体験サイト：https://kashiwanoha-innovation-lightupevent.jp/

2．街との“つながり”を育てる「まちバルウォーク」

【日時】3月28日（土）・29日（日）11：00～22：00

【場所】かけだし横丁、KOIL 16 Gate、KOIL LINK GARAGE、KOIL GARDEN、柏の葉キャンパス周辺店舗等

※参加にはチケット購入が必要です。

マップを片手に柏の葉をめぐる回遊型イベント。飲食店や花屋など、気になる場所を自由に巡り、歩くたび新しい柏の葉に出会える2日間です。

さらに、まちバルウォークチケット6枚と引き換えに、街をめぐりながら柏の葉について学べる「人力車」体験チケットへの交換も可能。風を感じながら、街の物語を聞く特別なひとときを提供します。

〈Instagram アカウント〉

各店舗のメニューなど最新情報を Instagramで更新しています。

アカウント：＠machibalwalk.kashiwanoha(https://www.instagram.com/machibalwalk.kashiwanoha/)

〈チケット販売について〉

■チケット販売ツール：https://peatix.com/event/4869908%E2%81%A0

■チケット交換場所：

3月23日（月）～27日（金）｜ららぽーと柏の葉1Fドンク前 11:00～19:00

3月28日（土）・29日（日）｜かけだし横丁 駅側入口（11:00～22:00）、KOIL 16 Gateリボン前（11:00～19:30）、アクアテラス（11:00～17:00）

■チケット内容：550円（税込）/枚 （8枚つづり4,400円にて販売）

※28日、29日で使い切れなかったチケットは、2026年4月5日（日）まで一部対象店舗にて金券としてご利用いただけます。

３．“共創”によって生み出す「ハツメイノハ」

【日時】3月28日（土）15：00～

【場所】KOIL TERRACE

【共催】テレビ東京

柏の葉の未来をより良くするためのアイデアを広く募集する、ビジネスアイデアコンテスト。本コンテストは、「柏の葉をどのように良くしていきたいか」「街の課題をどう解決するか」をテーマに、住民や柏の葉に関わる人々が自ら主体となってビジネスプランを提案。事前審査を通過した5組が、当日のファイナルプレゼンテーションに臨みます。優勝者には賞金100万円を贈呈。さらに、柏の葉の街全体を“実験フィールド”として提供し、街づくりに関わる企業がアイデアの実装に向けて全面的にサポートします。

今年度は、街との「共創」を軸とした以下6テーマの中からアイデアを募集し、3月28日（土）にファイナリスト5組が最終プレゼンに挑みます。

【テーマ】

・ウェルネス向上

・子育て支援

・教育・生涯学習の充実

・環境共生

・地域コミュニティの創出・活性化（国際的なものを含む）

・街のユーティリティ、住民のQOLの向上

街の人の熱意と企業の並走により、街の未来を具体的に形にしていく。アイデアの実現までを徹底して後押しする、挑戦的な取り組みです。

ハツメイノハ公式サイト：https://kashiwanoha-innovation.jp/contest2026(https://kashiwanoha-innovation.jp/contest2026/)

▼2024年の様子

４．“共創”によって生み出す「サイエンスノメ」

【日時】3月29日（日）10：00～16：00

【場所】KOIL TERRACE アトリウム

柏の葉エリアに集積する多様な教育・研究機関の強みを活かし、学生たちがアイデアを発表・展示し、アカデミアや来訪者がコメントすることで探求心を深化するイベント。会場では、周辺の中高生が取り組む研究やプロジェクト、独自の発想をまとめた成果物を一堂に展示。柏の葉に立地するアカデミアの研究者が探求方法についてのコメントを行います。複数のアカデミアが集まる柏の葉ならではの“学びと実装が近い環境”を体現し、若い発想とアカデミックな知見が交わる機会を創出します。

５．“共創”を体感する「イノベーション広場 」

【日時】3月28日（土）11：00～15：00・29日（日）11：00～16：00

【場所】KOIL TERRACE

柏の葉エリアでイノベーションに取り組む企業・スタートアップ・大学等の様々なプレイヤーの展示やアクティビティが体験できるイベント。各プレイヤーの注力領域や挑戦に関して、住民の皆さまにも楽しみながら知ってもらい、公民学共創のきっかけを創出いたします 。

参加団体：株式会社 明治・アステラス製薬株式会社・株式会社東京ドームスポーツ・東京大学宇宙線研究所・産業技術総合研究所 人間社会拡張研究部門・柏の葉株式会社・柏の葉スマートシティ・ツアーズ ※他複数団体参加予定

明治「ヨーグルトで街にミライをプロジェクト」からは、街の健康増進の新たなシンボルとして制作した全長1.8mの「ミライの樹」を、柏の葉イノベーションフェスにて初お披露目。皆さまに健康な新生活にむけての目標を考えていただき、木の葉として飾るワークショップを実施いたします。樹は、イベント後もららぽーと柏の葉にある『まちの健康研究所「あ・し・た」』にて展示予定。毎月の健康テーマを設定し、住民の皆さまの健康的な生活を見守っていきます。

その他、柏の葉に集うたくさんのイノベーターの活動をご覧いただけます。

6．“つながり”を育てる「パン祭り」

【日時】3月28日（土）・29日（日）11：00～18：00

【場所】T-SITE

定番の食事パンから、見た目も楽しいスイーツ系パン、素材にこだわった個性派パンまで、バラエティ豊かなパンが勢ぞろい。今回は淡路島から金賞カレーパンが初出店します。

7．“つながり”を育てる「ワンOneday」

【日時】3月28日（土）・29日（日）11：00～18：00

【場所】T-SITE

【参加費】無料 ※別途有償のイベントもございます。

愛犬と一緒に楽しめるドッグイベント。ドッグブランドが集まる「ワンOneマーケット」では、健康を考えたおやつやごはん、春のおでかけにぴったりな首輪・リード、紫外線対策もできるお洋服などが勢ぞろい。さらに大好評の30ｍタイムレース「ドッグレース30」も開催します。

8．“つながり”を育てる「体育祭」

【日時】3月29日（日）11：00～17：00

【場所】アクアテラス

【参加費】無料

リニューアルしたアクアテラスで、豪華景品をかけた障害物リレーやリフティングバトル、応援グッズがつくれるワークショップも開催します。

※障害物リレーは事前申し込みも行っております。

申込書フォーム：Googleフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetk7Hrt-q2bVQuXJHxVoZSwVUbv6WJ6nnKikoYJ2d4yLwgYQ/viewform?fbclid=IwY2xjawQVuJdleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFsUWZndGFEUG9JR1ZQR3pEc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHt8AvcV9XuVKknIfUJbaAub9bclG7pkvZxeYNn2q-MtfpHeG6Wz9ojl8CGXu_aem_UTWcpHkN-fWDtTo3fPQVCA)

9．“つながり”を育てる「音楽祭 」

【日程】3月28日（土）・29日（日）

【場所】三角広場（12:00～20:00）、SMC（11:00～17:00）

アクアテラスを背にした手作りステージでは街のみんなの演奏やDJが楽しめます。SMCには去年12月に街の皆さまでペイントしたストリートピアノを設置しますので、気軽に弾きにきてください。

10．“つながり”を育てる「スタンプラリー」

【日程】3月28日（土）・29日（日）11：00～16：00

【場所】スタンプスポット：柏の葉スマートシティ全体 、抽選所：UDCK前

柏の葉の街中に設置された7か所のスタンプスポットを巡って、各スポットごとの色を集めた自分だけのスタンプカードを作ることができます。集めた数に応じて景品が当たるガラポンにも挑戦できます。

※その他のプログラムは柏の葉イノベーションフェス 2026の公式HPをご確認ください。

公式サイト：https://kashiwanoha-innovation.jp/

柏の葉イノベーションフェス 2026 グラフィックについて

本イベントのメイングラフィックは、柏の葉の住民の皆さまとの共創から生まれました。住民の皆さまにシールを配り、自由に貼ってもらったものが、柏の葉イノベーションフェス 2026のキービジュアルとなっています。

柏の葉スマートシティについて

柏の葉スマートシティとは、「世界の未来像をつくる街」を目指した、柏の葉キャンパス駅を中心としたエリアです。公（千葉県・柏市）・民（住民・民間企業）・学（大学）の連携で「環境共生」「健康長寿」「新産業創造」の3本柱で街づくりを推進しています。都心から約30分とアクセスも優れており、東京大学や千葉大学、国立がん研究センター東病院、産総研柏センターをはじめとする国内屈指の研究機関が柏の葉キャンパス駅から半径2km圏内に集まる知の集積地でもあります。

住宅、商業施設、オフィス、ホテル、病院、大学、公園など、街のあらゆる機能が凝縮した「ミクストユース型」の街づくりを進めており、駅周辺に便利な生活環境と豊かな自然が広がっています。新産業創造に向けては「KOIL（柏の葉オープンイノベーションラボ）」を中心に、大企業からスタートアップまでさまざまな企業の成長を後押しする環境づくりに取り組んでおり、コラボレーションを生み出すコミュニティや、街をベースとした実証フィールド、ロボットやドローンなどの開発をサポートするテストサーキット、ライフサイエンス領域における産学医連携を促す場やコミュニティの形成、人や街のデータから豊かな生活を実現するためのデータプラットフォームなど、オープンイノベーションを促進するさまざまな仕組みがあります。

HP：https://www.kashiwanoha-smartcity.com/

一般社団法人UDCKタウンマネジメントについて

一般社団法人UDCKタウンマネジメントは、千葉県柏市柏の葉地区を拠点に公・民・学連携による国際学術研究都市・次世代環境都市づくりを推進する街づくり拠点として2006年に開設されたUDCKと連携して、主に公共施設の管理運営や地域イベント運営などのエリアマネジメント事業を推進する団体として、2018年に設立されました。

HP：https://www.udcktm.or.jp/