【放送開始】DENBAテクノロジーや製品を紹介するTVインフォマーシャルを3月よりOA！

株式会社フォーシーズHD

化粧品やアロマ商品を展開する株式会社フォーシーズ HD（所在地：福岡市中央区、代表取締役社長： 松野博彦、東証スタンダード市場 証券コード：3726）は、2026年3月16日(月)より、DENBAテクノロジーや製品を紹介する30分番組「DENBA その秘密教えます」の放送を開始いたします。

■多くの愛用者が語る「DENBA」とは

＜今、話題の「DENBA」とは＞

DENBA JAPAN株式会社（東京都中央区、代表取締役 後藤錦隆氏）が、伊藤忠商事株式会社、SBIホールディングス株式会社の大手資本のもとで、独自の水分子活性化技術を核として現在、食品環境、流通、食、美容・健康の分野において積極的な事業を展開。創業以来「水」に着目し無限の可能性を見出し、水分子に微細振動を与えることにより食材の鮮度保持を実現。その技術を応用することでヒトの水分子にアプローチし健康や体調をサポートする唯一無二の健康機器として様々な商品を開発・販売しております。

■＜取扱商品＞

＜“トップアスリート・有名人に話題” DENBA Health＞

日本を中心に、アジア、ヨーロッパ、アメリカなど世界各国で導入されており、これまでに世界累計20万台以上*¹を販売しています。今後も、人々の健康と生活の質の向上に貢献するテクノロジーとして、さらなる普及を目指します。

また、一般のご家庭から、施術時の業務用機器、トップアスリートの日常のケアなど、使用用途は様々です。

DENBA HealthDENBA Mobile

＜“持ち運べるからいつでも使える” DENBA Mobile＞

DENBA Healthを小型軽量化したDENBA Mobileは、コンパクト設計でどこにでも持ち運びが可能。新幹線や車の移動時にも使用できます。小さくなっても効果はDENBA Healthと変わりません。

＜“DENBA×OGUCHI式世界初*²の枕”DENBA Sleep＞

DENBAテクノロジーと美容鍼の第一人者・大口貴弘先生が共同開発。360°の超低周波空間を生み出し、睡眠中に微細な振動で快適な睡眠環境を提供します。質の高い睡眠と回復、美容ケアを同時に実現する次世代枕です。

DENBA Sleep

＊1：2025年11月現在

＊2：DENBAテクノロジー【日本特許第5974377号】搭載の枕として（2026年3月現在）

■資料請求やお問合せの窓口も充実

曜日や時間帯問わず、多くの皆様にご覧いただけるよう、これから放送エリアも拡大して参ります。

番組をご覧いただいた方はもちろん、まだご覧いただけていない方も「DENBA」を詳しく知ることができるよう、資料請求やお問合せ窓口も充実いたしました。

この機会にぜひ、ご利用ください。

【DENBA製品の購入・資料請求・お問合せはコチラ】

・フリーダイヤル：0120-333-212（平日10:00～19:00）

・WEBページ：https://www.favorina.com/shop/selections/denba

【株式会社フォーシーズHD 会社概要】

会社名：株式会社フォーシーズHD

URL ：https://www.4cs-holdings.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社フォーシーズHD 広報担当

Email : pr@4cs-holdings.co.jp TEL ： 092-720-5460