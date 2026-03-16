2026年3月20日（金・祝）～22日（日）「フラワー＆グリーンMOTOMACHI2026」開催

協同組合元町エスエス会

協同組合元町エスエス会（所在地：神奈川県横浜市）は、2026年3月20日（金・祝）・21日（土）・22日（日）の3日間、元町ショッピングストリートにて「フラワー＆グリーンMOTOMACHI2026」を開催いたします。

本イベントは、2027年3月19日に開幕する「国際園芸博覧会 GREEN×EXPO 2027」まであと1年という節目の年に、“花とみどりのまちづくり”を進める元町ショッピングストリートから発信する、春を彩る花のイベントです。元町ショッピングストリートを舞台に、日本の伝統文化であるいけばなをはじめ、体験型ワークショップやグリーティング、切り花配布など、様々なイベント開催します。

■ 見どころ１.

街を練り歩く「いけばな神輿デモンストレーション」

元町の街角を舞台に、3名の華道家による迫力ある「いけばな神輿デモンストレーション」を開催します。

花材を大胆に生け込み、完成したいけばなを“神輿”に見立てて担ぎ、元町ショッピングストリート内を練り歩きながら展示場所へと運ぶ、制作・移動・展示を一体化したパフォーマンスです。

春の元町の街並みに、いけばなの美しさと躍動感が溶け合う、ここでしか体験できない特別なひとときをお楽しみいただけます。

昨年のいけばな神輿

【開催日時】

3月20日（金・祝）・21日（土）・22日（日） 各日13:00～

◇ 3月20日（金・祝）

デモンストレーション会場：元町1丁目 ダブルイーグル横浜元町店前

展示場所：横浜銀行元町支店

華道家：一葉式いけ花 家元 粕谷 尚弘 先生

◇ 3月21日（土）

デモンストレーション会場：元町3丁目 CHARMY前

展示場所：元町・中華街駅 元町口改札内

華道家：梶井宮御流 第二十一世家元 藤原 素朝 先生

◇ 3月22日（日）

デモンストレーション会場：元町4丁目 キタムラ元町本店前

展示場所：元町・中華街駅 元町口改札内

華道家：いけばな小原流 伊藤 庭花 先生

■ 見どころ２.

華道家から学ぶ「いけばなワークショップ」

デモンストレーションを行う華道家による、初心者の方も気軽に参加できるいけばなワークショップを開催します。

花に触れ、いけばなの奥深さを体験できる貴重な機会です。

【開催日時】

3月20日（金・祝）・21日（土）・22日（日） 各日15:30～

【会場】

協同組合元町エスエス会 事務局（元町1-14）

◇ 3月20日（金・祝）・21日（土）

講師：一葉式いけ花 家元 粕谷 尚弘 先生

内容：初心者向けいけばな体験

定員：各日10名 参加費：4,500円（花材代込み）

◇ 3月22日（日）

講師：梶井宮御流 第二十一世家元 藤原 素朝 先生

内容：春の花で楽しむいけばな体験

定員：10名 参加費：4,500円（花材代込み）

■ 見どころ

３. ガーデンベアのグリーティング＆花の配布

3月21日（土）には、「ガーデンネックレス横浜」の人気キャラクター・ガーデンベアが元町に登場。写真撮影を通して春の思い出づくりをお楽しみいただけます。

また、会期中は「GREEN×EXPO 2027」や「花の港」を紹介するブースを設置し、先着100名様に切り花を配布します。

【切り花配布】

各日14:30～

元町ショッピングストリート公式Instagramフォロー、またはLINE友だち登録、ならびに横浜市観光協会SNSフォローで、先着100名様に切り花をプレゼント。

元町 LINE公式アカウント(https://page.line.me/277jmgpo?oat_content=url&openQrModal=true)

元町 公式Instagram(https://www.instagram.com/yokohamamotomachi/)

横浜市観光協会公式Facebook(https://www.facebook.com/welcome.city.yokohama)

横浜市観光協会公式Instagram(https://www.instagram.com/yokohama_visitors_guide/)

横浜市観光協会公式X(https://x.com/hamako_yokohama)

メディアの皆様には貴媒体にて、広く取上げて頂きたくよろしくお願いいたします。