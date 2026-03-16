【株式会社Ginza】創業以来37年連続で黒字決算を達成・自己資本比率は90.2%を記録し3年連続で90％台を超えました

株式会社Ginza

水回りを中心に住宅リフォームを手掛ける株式会社Ginza(本社：東京都中央区/代表取締役社長：池田馨)は、2026年2月28日に法人化第35期の決算を迎え、創業以来37年連続で黒字決算となりました。

また、自己資本比率は90.2％を記録し、3年連続で90％台を超えました。

これもひとえに、日頃より弊社をご愛顧頂いているお客様、ご協力頂いている取引先並びに協力会社の皆様のお蔭であると心より感謝申し上げます。

黒字経営を継続して社会に貢献することが、経営に於いて何より大切な事だと認識しております。

株式会社Ginzaは、今後も健全で安定した経営を継続して参ります。

公認会計士 塙社外取締役からのコメント

「37年連続での黒字決算、ならびに自己資本比率90%台の維持という偉業は、同社の誠実でブレない経営姿勢を物語っています。

今後も『水のプロ』として、確固たる財務基盤を背景に、さらなる飛躍と社会貢献を果たされることを期待しております。」

■会社概要

会社名 ：株式会社Ginza 【全国施工実績175,000件】2025年度末現在

本社所在地：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 8F

HP ：https://r-ginza.jp/

創業 ：1989年1月

事業内容 ：マンションリフォーム、戸建て住宅リフォーム

■2025年度【オリコン顧客満足度(R)調査】

マンションリフォーム リフォーム専業×水回り 「全国第1位」/ 9年連続 優秀企業に選出されました