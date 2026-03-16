200周年を迎えるイタリアの老舗チョコレートメーカー「カファレル」が大丸神戸店を2026年3月18日に新規オープン！

株式会社山本商店

2026年3月16日

2026年創業200周年を迎えるイタリア・トリノ発の老舗チョコレートブランド「Caffarel（カファレル）」の日本での総輸入代理店業務及び製造・小売事業を展開する株式会社山本商店（本社：神戸市中央区 取締役社長：名取至）は、3月18日（水）に「カファレル 大丸神戸店」をオープンいたします。

神戸居留地エリアのランドマーク的老舗百貨店、大丸神戸店に待望の新店舗を構え、カファレルは皆さまの日常にも、ハレの日にも寄り添う彩り豊かなお菓子をご用意してお待ちしております。

■店舗情報

・店舗名：カファレル 大丸神戸店

・住所：〒650-0037 神戸市中央区明石町40 地1階 食品売り場

・取り扱い商品：生菓子、チョコレート缶（通常商品・季節限定商品）など

■オープン記念 大丸神戸店先行販売商品

ジャンドゥーヤギフトボックス12粒

・商品価格：3,024円（税込み）

・商品サイズ：123×180×30mm

・商品説明：「イタリア生まれ神戸育ち」をコンセプトに、ジャンドゥーヤの語源となったコメディア・デッラルテ（仮面を使用する即興演劇）に登場する人形劇の陽気な農民の仮面イラストが描かれたクラシカルなボックスに、ヘーゼルナッツペーストを28％含む、くちどけ滑らかなミルクチョコレート「ジャンドゥーヤ」を12粒をセット。

ジャンドゥーヤギフトボックス アソート12粒

・商品価格：3,024円（税込み）

・商品サイズ：123×180×30mm

・商品説明：クラシカルなボックスに定番のヘーゼルナッツペーストを含んだミルクチョコレートの「ジャンドゥーヤ」6粒と、「ジャンドゥーヤビター」3粒、「ジャンドゥーヤエクストラダーク」3粒、計12粒をセット。ジャンドゥーヤの食べ比べが楽しめるアソートセットはギフトにもおすすめです。

カリーナコレクション

・商品価格：739円（税込み）

・商品サイズ：65×40×25mm

・商品説明：カファレル人気のイラストが描かれた、選ぶ楽しさいっぱいのプチボックス。全部でデザインは9種類。中にはミニジャンドゥーヤ2粒、ミニハート1粒、ミニハートダーク1粒、計4粒をアソート。

カリーナ カーニバルカリーナ コリニエット

カリーナ コンプリートボックス

カリーナ チョコラートカリーナ トリノカリーナ トローリーカリーナ ピッコロアモーレカリーナ フィオッコブルーカリーナ ローザカリーナ ロザリーナ

・商品価格：6,480円

・商品サイズ：250×200×30mm

・商品説明：カファレル人気のイラストが描かれたカリーナコレクションのプチボックス9種類をコンプリートするギフトセット。ギフトはもちろん、自分へのご褒美にも。

ケーキ各種

日本で唯一のカファレルカフェ「カファレル神戸北野本店」の生ケーキをご購入いただけるのは大丸神戸店のみです。

チョコレート専門店ならではのこだわりを生かした、濃厚で奥行きのある味わいが魅力の生ケーキをご用意しました。中でも「ジャンドゥーヤ」ケーキは、「カファレル神戸北野本店」を代表するスペシャリテ。カファレルならではのジャンドゥーヤの豊かな風味をお楽しみいただけます。

（写真手前から時計回り）

ジャンドゥーヤ（777円・税込）、いちごのチョコショートケーキ（799円・税込）、いちごティラミス（885円・税込）、ティラミス（853円・税込）、ブディーノ（842円・税込）

その他、通常商品や季節商品なども豊富に取り揃えております。

ぜひお立ち寄りくださいませ。

■オリジナル アクリルキーホルダー プレゼントキャンペーン

１会計につき3,240円(税込)以上ご購入のお客さまに、フェリシモ チョコレート ミュージアム主催の "チョコレートパッケージアウォード2026”にて「審査員賞受賞」を受賞した、カファレルの人気商品「チョコラティーノ」をモチーフにしたオリジナルアクリルキーホルダーをプレゼントいたします。イタリアでは"幸運の象徴”とされているてんとう虫。ぜひバッグやポーチに付けて、お楽しみください。

※200個限定、なくなり次第終了

*写真はイメージです。商品は写真と異なる場合がございます。

*価格は全て税込希望小売価格です。

*こちらの情報は2026年3月5日時点のものです。予告なく価格や仕様等を変更する場合がございます。

■カファレルについて

1826年に創業し、2026年に創業200周年を迎えるイタリア・トリノ発老舗チョコレートブランド。

ヘーゼルナッツのペーストとカカオを配合した「ジャンドゥーヤチョコレート」を発明し、世の中に

広めました。以降、世界中で愛され続けています。

■カファレル公式オンラインショップ： https://www.caffarel.co.jp/

■Instagram：https://www.instagram.com/caffarel_hy/

■会社概要

商号 ： 株式会社山本商店

取締役社長： 名取 至

所在地 ： 〒650-0034 神戸市中央区京町79 日本ビルヂング902

創業 ： 明治44年

事業内容 ： 輸出入業、国内卸売業、小売業、洋菓子製造販売

資本金 ： 4,000万円