【本日の業務お疲れ様でした】帰る前の1分・スマホでタップするだけ。自社の「削減できる無駄」がすぐわかる無料DX診断
有限会社野田収一事務所（屋号：オルタナティブコンピュータ、所在地：東京都三鷹市）は、日々の業務に追われる中小企業の経営者・バックオフィス担当者様向けに、面倒な文字入力やアカウント登録なしで利用できる『補助金活用×DX診断』を無料提供しております。
■ 夕方、少しだけ自社の「未来」を診断してみませんか？
週の初めの忙しい業務、本当にお疲れ様でした。
「毎月の手作業やデータ入力、AIで自動化できたら楽になるのに……」と思いつつも、日々の忙しさから具体的な検討を後回しにしていませんか？
本日は、PCを閉じる前や帰宅中の電車のなかで、わずか1分で完了する「自社の自動化ポテンシャル診断」をご案内します。
■ 【ストレスゼロ】面倒な入力は一切排除しました
「無料診断と聞いて開いたのに、会社名や細かい状況を長々と入力させられてウンザリした」という経験はありませんか？
弊社のDX診断は、スマートフォンから7つの選択肢を「タップするだけ」で完結します。Googleアカウント等でのログインも不要で、匿名性を保ったままサクサク進められます。
■ 1分後、こんなシミュレーション結果が届きます
最後の画面で結果送付用のメールアドレスをご入力いただくだけで、数分以内に以下の情報がまとまったPDFレポートが自動で届きます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343983/images/bodyimage1】
・貴社の業務における「月間・年間の具体的な工数削減シミュレーション」
・導入費用を大幅に抑える「AI導入関連の補助金」の採択可能性
・プロのコンサルタント視点での「最優先アクション」
■ 安心のお約束（営業電話はいたしません）
本ツールは、診断結果を即座にお届けする目的でのみ機能します。弊社からしつこい営業電話等は一切行いません。弊社はIPA「SECURITY ACTION ★★」を宣言しており、情報管理にも万全を期しておりますので、安心してお試しください。
■ まずは「現状の可視化」から
診断結果をもとに、さらに詳しいシミュレーションをご希望の方には、無料のオンライン面談枠もご用意しております。まずは本日の締めくくりに、1分間の無料診断をお試しください。
▼ 面倒な入力なし・1分完結の無料DX診断はこちらから
https://forms.gle/VoBxGndjmDvGJbom9
▼ サービスの詳細・初回無料面談のご予約はこちら（公式ページ）
https://alternativecomputers.org/lp/
配信元企業：有限会社野田収一事務所
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