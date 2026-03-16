AI法務SaaS「AILEX」、弁護士と事務員が事件データを共有できる「事務所チーム機能」を提供開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344271/images/bodyimage1】
AILEX合同会社（本社：東京都渋谷区、代表社員：上村 十勝、顧問弁護士事務所：弁護士法人えそら）は、同社が開発・提供するAI法務支援クラウドSaaS「AILEX（エーアイレックス）」において、同一法律事務所内の弁護士と事務員がデータを共有できる「事務所チーム機能」の提供を本日より開始したことをお知らせいたします。
?? 背景：小規模法律事務所が抱える「情報の分断」問題
日本の法律事務所のうち、弁護士1～5名の小規模事務所が全体の約93.5%を占めています。これらの事務所では、弁護士1名に対して事務員1名という体制が一般的ですが、クラウドツールを導入しても「弁護士が登録した事件が事務員の画面に表示されない」「事務員がアップロードした文書を弁護士側で確認できない」といった情報共有の課題が発生しがちです。
2026年5月21日に施行されるmints（民事裁判書類電子提出システム）義務化を前に、多くの事務所で弁護士と事務員が協力して電子提出の準備を進める必要がありますが、アカウント間でデータが分断されたままでは、二重入力や情報の行き違いが生じ、業務効率が低下します。
AILEXの有料ユーザーである法律事務所からも、「弁護士と事務員の画面が連動していない」というご指摘をいただいており、この課題を最優先で解決いたしました。
?? 事務所チーム機能の概要
事務所チーム機能は、同一法律事務所に所属する弁護士と事務員のアカウントを紐づけ、事件データを共有する機能です。管理者がユーザー管理画面で同じ事務所IDを設定するだけで、以下のデータが事務所内で共有されます。
・事件一覧 - 弁護士が登録した事件が事務員の画面にも表示され、事務員が登録した事件も弁護士の画面に表示されます
・文書一覧 - 事件に紐づくすべての文書（訴状、準備書面、証拠等）が事務所内で閲覧・編集可能になります
・AI生成結果 - AIが生成した文書やファクトチェック結果を事務所内で共有できます
・タスク・スケジュール - 事件に関連するタスクや予定を事務所全体で管理できます
・mintsパッケージ - 弁護士が準備したmints提出パッケージを事務員が確認・ダウンロードできます
・請求・報酬管理 - タイムチャージ記録や請求書を事務所内で共有できます
?? 料金
事務所チーム機能は、PROプランの標準機能として追加費用なしでご利用いただけます。また、弁護士1名につき事務員1名のアカウントを無料でご利用いただけます。
（2026年3月16日時点）
?? セキュリティ上の配慮
事務所チーム機能は、管理者のみが設定可能な仕組みとなっています。ユーザー自身が任意に他のアカウントとデータを共有することはできません。また、事務所IDが異なるユーザー間ではデータは完全に分離されています。
AILEXのPII自動マスキング技術により、外部AIへの送信時に個人識別情報が自動的にプレースホルダに置換される仕組みは、チーム機能利用時も同様に適用されます。
?? 開発の経緯
本機能は、AILEXの有料ユーザーである法律事務所から「弁護士と事務員の画面が連動しておらず、それぞれ自分が登録した事件しか表示されない」というフィードバックを受け、最優先課題として開発に着手しました。フィードバックの受領から実装・提供開始まで3日間で対応しています。
AILEX合同会社（本社：東京都渋谷区、代表社員：上村 十勝、顧問弁護士事務所：弁護士法人えそら）は、同社が開発・提供するAI法務支援クラウドSaaS「AILEX（エーアイレックス）」において、同一法律事務所内の弁護士と事務員がデータを共有できる「事務所チーム機能」の提供を本日より開始したことをお知らせいたします。
?? 背景：小規模法律事務所が抱える「情報の分断」問題
日本の法律事務所のうち、弁護士1～5名の小規模事務所が全体の約93.5%を占めています。これらの事務所では、弁護士1名に対して事務員1名という体制が一般的ですが、クラウドツールを導入しても「弁護士が登録した事件が事務員の画面に表示されない」「事務員がアップロードした文書を弁護士側で確認できない」といった情報共有の課題が発生しがちです。
2026年5月21日に施行されるmints（民事裁判書類電子提出システム）義務化を前に、多くの事務所で弁護士と事務員が協力して電子提出の準備を進める必要がありますが、アカウント間でデータが分断されたままでは、二重入力や情報の行き違いが生じ、業務効率が低下します。
AILEXの有料ユーザーである法律事務所からも、「弁護士と事務員の画面が連動していない」というご指摘をいただいており、この課題を最優先で解決いたしました。
?? 事務所チーム機能の概要
事務所チーム機能は、同一法律事務所に所属する弁護士と事務員のアカウントを紐づけ、事件データを共有する機能です。管理者がユーザー管理画面で同じ事務所IDを設定するだけで、以下のデータが事務所内で共有されます。
・事件一覧 - 弁護士が登録した事件が事務員の画面にも表示され、事務員が登録した事件も弁護士の画面に表示されます
・文書一覧 - 事件に紐づくすべての文書（訴状、準備書面、証拠等）が事務所内で閲覧・編集可能になります
・AI生成結果 - AIが生成した文書やファクトチェック結果を事務所内で共有できます
・タスク・スケジュール - 事件に関連するタスクや予定を事務所全体で管理できます
・mintsパッケージ - 弁護士が準備したmints提出パッケージを事務員が確認・ダウンロードできます
・請求・報酬管理 - タイムチャージ記録や請求書を事務所内で共有できます
?? 料金
事務所チーム機能は、PROプランの標準機能として追加費用なしでご利用いただけます。また、弁護士1名につき事務員1名のアカウントを無料でご利用いただけます。
（2026年3月16日時点）
?? セキュリティ上の配慮
事務所チーム機能は、管理者のみが設定可能な仕組みとなっています。ユーザー自身が任意に他のアカウントとデータを共有することはできません。また、事務所IDが異なるユーザー間ではデータは完全に分離されています。
AILEXのPII自動マスキング技術により、外部AIへの送信時に個人識別情報が自動的にプレースホルダに置換される仕組みは、チーム機能利用時も同様に適用されます。
?? 開発の経緯
本機能は、AILEXの有料ユーザーである法律事務所から「弁護士と事務員の画面が連動しておらず、それぞれ自分が登録した事件しか表示されない」というフィードバックを受け、最優先課題として開発に着手しました。フィードバックの受領から実装・提供開始まで3日間で対応しています。