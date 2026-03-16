自動調光ミラー市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年03月13に「自動調光ミラー市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。自動調光ミラーに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
自動調光ミラー市場の概要
自動調光ミラー市場に関する当社の調査レポートによると、自動調光ミラー市場規模は 2035 年に約 38 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 自動調光ミラー市場規模は約 22.3億米ドルとなっています。自動調光ミラーに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.3% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、自動調光ミラー市場のシェア拡大は、先進運転支援システム（ADAS）の開発と最新車両への導入への投資増加によるものです。イギリス政府は2025年10月、コネクテッドとオートモーティブ モビリティ（CAM）に36.5百万ポンドの投資を発表しました。現代の自動防眩ミラーは、リアビューカメラディスプレイ、ブラインドスポットモニタリング、駐車支援、ドライバーモニタリングシステム、車線逸脱警報といったADAS機能のサポートをますます強化しています。
自動調光ミラーに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/auto-dimming-mirror-market/109026
自動調光ミラーに関する市場調査では、プレミアムカーや高級車の生産台数の増加と、世界中で電気自動車の需要が高まっていることから、市場シェアが拡大する見通しも示されています。車内インテリアに対する消費者の期待は年々変化しており、自動車メーカーは自動防眩機能、ディスプレイ統合、ナビゲーション情報表示といった高度な機能を備えたミラーの提供に注力しています。
しかし、より広い視野角、動画録画、ARディスプレイ、死角監視を可能にするカメラベースのデジタルミラーやOLED/LCDミラーシステムの登場により、今後数年間の市場成長は抑制されると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344273/images/bodyimage1】
自動調光ミラー市場セグメンテーションの傾向分析
自動調光ミラー市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、自動調光ミラーの市場調査は、製品タイプ別、車両タイプ別、販売チャネル別、技術別、機能統合別と地域別に分割されています。
自動調光ミラー市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-109026
製品タイプ別に基づいて、自動調光ミラー市場は、自動防眩インテリアミラーと自動防眩外装ミラーに分割されています。これらのうち、自動防眩インテリアミラーセグメントは、ほとんどの乗用車に標準装備されていることと、室外自動防眩ミラーに比べてコストが低いことから、予測期間中に68%のシェアを占めると予想されています。いくつかの政府運輸機関は、夜間の運転状況では視界が低下し、安全リスクが高まることを強調しています。例えば、道路安全保険協会（IIHS）によると、交通事故による死亡者の約半数は夜間または低照度時に発生しており、自動防眩インテリアミラーの必要性が浮き彫りになっています。
自動調光ミラー市場の概要
自動調光ミラー市場に関する当社の調査レポートによると、自動調光ミラー市場規模は 2035 年に約 38 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 自動調光ミラー市場規模は約 22.3億米ドルとなっています。自動調光ミラーに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.3% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、自動調光ミラー市場のシェア拡大は、先進運転支援システム（ADAS）の開発と最新車両への導入への投資増加によるものです。イギリス政府は2025年10月、コネクテッドとオートモーティブ モビリティ（CAM）に36.5百万ポンドの投資を発表しました。現代の自動防眩ミラーは、リアビューカメラディスプレイ、ブラインドスポットモニタリング、駐車支援、ドライバーモニタリングシステム、車線逸脱警報といったADAS機能のサポートをますます強化しています。
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自動調光ミラーに関する市場調査では、プレミアムカーや高級車の生産台数の増加と、世界中で電気自動車の需要が高まっていることから、市場シェアが拡大する見通しも示されています。車内インテリアに対する消費者の期待は年々変化しており、自動車メーカーは自動防眩機能、ディスプレイ統合、ナビゲーション情報表示といった高度な機能を備えたミラーの提供に注力しています。
しかし、より広い視野角、動画録画、ARディスプレイ、死角監視を可能にするカメラベースのデジタルミラーやOLED/LCDミラーシステムの登場により、今後数年間の市場成長は抑制されると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344273/images/bodyimage1】
自動調光ミラー市場セグメンテーションの傾向分析
自動調光ミラー市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、自動調光ミラーの市場調査は、製品タイプ別、車両タイプ別、販売チャネル別、技術別、機能統合別と地域別に分割されています。
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製品タイプ別に基づいて、自動調光ミラー市場は、自動防眩インテリアミラーと自動防眩外装ミラーに分割されています。これらのうち、自動防眩インテリアミラーセグメントは、ほとんどの乗用車に標準装備されていることと、室外自動防眩ミラーに比べてコストが低いことから、予測期間中に68%のシェアを占めると予想されています。いくつかの政府運輸機関は、夜間の運転状況では視界が低下し、安全リスクが高まることを強調しています。例えば、道路安全保険協会（IIHS）によると、交通事故による死亡者の約半数は夜間または低照度時に発生しており、自動防眩インテリアミラーの必要性が浮き彫りになっています。