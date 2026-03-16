化粧品・健康商品の開発・製造・販売を行う株式会社 エックスワン(東京都港区、代表取締役社長：菅 則子)は、日焼け止めクリーム「エックスワン ナチュラルシールド UV50+」(税込5,500円)を4月1日より直営店舗及び当社直販サイトや他ECサイト等にて販売いたします。





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《発売背景及び商品特長》

肌老化の約8割は「光老化」が原因といわれており、紫外線や乾燥、ブルーライトなど、日中の肌は、想像以上に過酷な刺激にさらされています。近年は、スマートフォンやPCの使用時間増加により、光刺激は屋外だけの問題ではないという認識が広がり、ブルーライト対応UV製品の関心も高まっています。

「エックスワン ナチュラルシールド UV50+」は、肌への安心とやさしさを追求し、負担をできる限り抑えた10項目(紫外線吸収剤、アルコール、パラベン、D5、タール系色素、タルク、合成香料、鉱物油、防腐剤、マイクロプラスチック)のフリー処方を採用しました。

ブルーライトをカットする成分(酸化セリウム)※1と近赤外線に着目した成分(酸化チタン)※2、さらにブルーライトによる肌ダメージにアプローチする植物エキス(マタタビ果実エキス)※3を配合し、日中の光環境から肌を守ります。

水に強く濡れても落ちにくいウォータープルーフタイプでありながら、石けんで落とせる手軽さも両立。なめらかにのびるクリームタイプで、肌になじみやすく白浮きせず自然な透明感を演出します。毎日心地よく使える快適な使用感にもこだわりました。





本商品は、9種の植物エキス※4とW保湿成分※5を配合しており、紫外線対策と同時に、うるおいを与えます。





※1 酸化セリウム(不透明化剤)

※2 酸化チタン(紫外線散乱剤)

※3 マタタビ果実エキス(保湿成分)

※4 マタタビ果実エキス、イザヨイバラエキス、アーチチョーク葉エキス、ビルベリー葉エキス、タモギタケエキス、ユズ果実エキス、サガラメエキス、ヒマワリ種子エキス、ツボクサエキス(全て保湿成分)

※5 スクワラン(エモリエント成分)、ヒアルロン酸Na(保湿成分)









■商品概要

＜4／1(水)AM9:30*発売＞

エックスワン ナチュラルシールド UV50+

内容量/価格：50g/\5,500(税抜価格 \5,000)

SPF50+ / PA++++ / UV耐水性★★(顔・からだ用)

無香料・10フリー処方・ノンケミカル(紫外線吸収剤不使用)





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【使用方法】

顔や首にはスキンケアで肌を整えた後、適量をとり、ムラなく丁寧になじませます。

からだには、容器から直接肌の上に線状にとり、手のひらで円を描くようにムラなくなじませます。

※使用量が少ないと十分な紫外線予防効果が得られません。

※汗をかいたり、タオルで拭いた後は、効果を保つため必要に応じて塗りなおしてください。





*専用サイトでの発売時間。 その他店舗においては、各店舗の営業時間等に準じます。





・商品詳細ページ

https://ebook.x-one.co.jp/products/2026/02/24/post-2494/









■販売方法：

・専用サイト

https://x-oneonline.jp/product/detail/267

・サロン・ドゥ・インナップ青山

https://www.x-one.co.jp/shop/contents/contents.aspx/00000124

・ワンズマート楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/gold/onesmart/

・ワンズマートYahoo!ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/onesmart/

・ECカレント

https://www.ec-current.com/

・Amazon EC カレント

https://www.amazon.co.jp/x-one/









■お客様からのお問い合わせ先：

お客様相談室 0120-039-198

(受付時間 平日9：00～18：00)





＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社 エックスワン 広報部

e-mail： press@x-one.co.jp