株式会社ワイドレジャー（福岡県小郡市／代表取締役社長 菊池太一郎）が運営するASOBLEは、「遊び」「学び」「体験」の要素を取り入れたアミューズメント施設であり、社会貢献施策の一つとして「チャリティクレーン」を実施しています。「チャリティクレーン」は、対象となるクレーンゲーム機の売上1％を活用し、地域へ寄付、または物品を贈呈する仕組みです。来場された子どもたちやご家族が楽しむ時間を、地域の子どもたちや教育環境への支援につなげています。このたび、福岡県のASOBLE穂波店で実施している「チャリティクレーン」の寄付活動として、2026年3月19日（木）に飯塚市立菰田小学校にて贈呈式を実施いたします。今回は、パイプテント1張りを贈呈いたします。地域の学校現場では、運動会などの学校行事で使用するテントに不足感があることから、学校側とも相談のうえ、今回の寄贈品として選定しました。

【贈呈式 概要】日時：2026年3月19日（木）11:30～12:00場所：飯塚市立菰田小学校 会議室出席者：・株式会社ワイドレジャー社員 2名・飯塚市役所職員 2名・飯塚市立菰田小学校関係者 3名贈呈物：ASOBLEロゴ入りパイプテント 1張りなお、「チャリティクレーン」は全国のASOBLE店舗でも展開しています。本年は北九州市教育委員会学事課、横浜市立中和田南小学校、大津市立平野小学校、子育てプレイス広瀬、総合子育て支援センターちゃっぽなどへの物品寄付・贈呈を行っています。今後もASOBLEは本施策を通じて、施設で過ごす楽しい時間が地域への還元につながる循環を生み出し、遊びを通じた地域貢献の形を広げてまいります。

ASOBLE公式サイト：https://asoble.jp/

企業概要

企業名：株式会社ワイドレジャー住所 ：〒838-0141 福岡県小郡市小郡２４１３－１お問い合わせ先：https://www.wideleisure.co.jp/contact_select.html株式会社ワイドレジャーHP お問い合わせフォーム