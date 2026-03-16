株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する淡路島にある「ハローキティ」の施設、メディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」で提供している春限定のメニューの情報をお知らせいたします。

＜「HELLO KITTY SMILE」＞

住所： 兵庫県淡路市野島蟇浦985-1 お問合せ： HELLO KITTY SMILE（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9037 営業時間： 平日／11：00～18：00、土日祝／10：00～19：00

①『春限定スマイルコース＆スペシャルコース』 概要

期間： 3月１４日（土）～５月３１日（日） 提供時間： 11：00～19：00（L.O.18：30） 場所： HELLO KITTY SMILE ２階「レストラン玉手箱」 内容： ・スマイルスペシャルコース 春の彩盛り合わせ前菜/淡路鶏と干し貝柱入りふかひれスープ ／蕪と桜鯛の海老すり身桜餅風蒸しピンク・ポタージュソース／鰆と旬野菜の天婦羅・淡路藻塩添え／淡路牛とアスパラと新玉葱のオイスターソース炒め／梅粥と桜鯛・レタス・生姜添え／苺プリン・スマイルコース オードブル盛り合わせ／春筍と三つ葉の玉子とろみスープ／自家製飲茶三種 ／海老の揚げ物ピンク・マヨネーズソース/選べる３種のメイン料理（春キャベツと新玉葱入り回鍋肉or旨味たっぷり春キャベツとアサリの酒蒸し風炒め or 淡路鶏モモ肉のピリ辛炒め くるみの飴炊き添え）／グリーンアスパラと福神漬け入り焼き飯／苺プリン料金： スマイルスペシャルコース／5,500円、スマイルコース／3,800円 ※上記価格はすべて税込み ※別途HELLO KITTY SMILE入場料が必要

②『ハローキティのいちごアフタヌーンティー』概要

期間： 3月１４日（土）～５月３１日（日） 内容：＜上段＞いちごゼリーとストロベリーパンナコッタ/抹茶テリーヌ/いちご ＜中段＞いちごのトライフルケーキ風/いちごのミルクレープ/ハートのチョコレート ＜下段＞パストラミサンド/いちごのスムージー 料金： 5,800円（税込）※ドリンク2杯付き ※別途HELLO KITTY SMILE入場料が必要 場所： HELLO KITTY SMILE 2階レストラン玉手箱

③『ハローキティの春のポプシクル』 概要

開始： 3月１４日（土）～５月３１日（日） 提供時間： 11：00～19：00（L.O 18：30） 内容： さくら／抹茶 ※イートイン限定 料金： 各600円 ※全て税込み 場所： HELLO KITTY SMILE 2階「レストラン玉手箱」

④GARDENテラス『春メニュー』 概要

期間： 3月１４日（土）～５月３１日（日） 提供時間： 11：00～13：00 内容： 海老と春野菜のピリ辛甘酢炒め／春キャベツと筍の回鍋肉 ／白身魚のアーモンド付け揚げさわやか檸檬ソース／海老のピンク・マヨネーズソース／淡路鶏むね肉と春野菜の藻塩炒め ※全メニューにライス、スープ、飲茶2種、1ドリンク付き 料金： 各2,000円 ※全て税込み 場所： HELLO KITTY SMILE 1階「GARDENテラス」

⑤レストラン玉手箱 『春限定ラテアート』 概要

期間： スプリングラテアート／3月１４日（土）～５月３１日（日） 提供時間： 11：00～19：00（L.O 18：30） 内容： ラテアート／ハローキティが描かれた春季限定ラテアートデザインが登場 料金： ラテアート／900円～1,000円 ※税込価格 住所： HELLO KITTY SMILE 2階「レストラン玉手箱」

https://awaji-resort.com/hellokittysmile/