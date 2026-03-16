北信越代表チームはツエーゲン金沢（石川県）に決定 ＪＡ全農が各県の特産品で選手を後押し ～ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー大会IN北信越～

ＪＡ全農が特別協賛している「ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー大会」（主催：日刊スポーツホールディングス）の北信越大会が、３月１４日（土）～１５日（日）に石川県内灘町の「内灘町サッカー競技場」で開催され、合計１２チーム約216名の小学生が出場しました。

２日間にわたり熱戦が繰り広げられ、本大会を優勝したツエーゲン金沢（石川県）が５月３日（土）～５日（月）に神奈川県の日産スタジアムで開催される決勝大会へ出場し、小学生日本一を目指します。

今大会は、全国９ブロック（北海道・東北・関東・北信越・東海・関西・中国・四国・九州）で地区大会が開催され、「ＪＡ全農チビリンピック2026 ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会」に出場する１６チームが決まります。

優勝したツエーゲン金沢（石川県）

開会式で石川県代表チームのキャプテンが選手宣誓

３月１４日（土）の開会式では、ツエーゲン金沢のキャプテンの角田成選手が「ありがとうの気持ちを忘れず、チャレンジし続けることを誓います」と全選手を代表して選手宣誓しました。また、全農石川県本部 副本部長の中村理が「サッカーという競技を通じて、仲間との信頼関係を築き、周囲の方々に敬意を払うことは、心の成長にもつながります。皆さんが自分自身を磨き、素晴らしい選手へと成長されることを願っています」とあいさつしました。大会初日は全１２試合が行われ、各チーム全力プレーで闘い抜き、決勝トーナメント進出に向けた熱戦が繰り広げられました。

あいさつする全農石川県本部 中村理

選手宣誓する角田選手

白熱した試合

決勝戦はツエーゲン金沢（石川県）が勝利！

大会２日目の３月１５日（日)に行われた決勝戦は、ツエーゲン金沢（石川県）と長岡JYFC（新潟県）が対戦。両者一歩も譲らず、延長戦にまでもつれ込む白熱した戦いとなりましたが、最終的にツエーゲン金沢が３－１でＰＫ戦を制し、優勝を飾りました。

優勝を決めたツエーゲン金沢は５月全国決勝大会で北信越地区代表として出場します。





決勝戦 ツエーゲン金沢（赤ユニフォーム）と長岡JYFC（青ユニフォーム）

開催地の石川県をはじめとした北信越地区各県の食材を贈呈

閉会式では、全農石川県本部 管理部長の徳田陽一が入賞チームと全出場選手へ北信越地区の５県（長野県・新潟県・富山県・石川県・福井県）のお米やジュースなどの国産農畜産物を贈呈し激励しました。

全農は「アスリートの活躍を『ニッポンの食』で支える」をスローガンに、海外で活躍するスポーツ選手から将来を担う子どもたちを「ニッポンの食」で応援します。

副賞贈呈

副賞

準優勝「長岡JYFC（新潟県）」

３位「SOLTILO SEIRYO FC（石川県）」

大会結果

特設ページやYouTubeで地区大会決勝戦を公開

各地区大会の決勝の様子は、日刊スポーツサイト内の本大会特設ページおよび、日刊スポーツの公式YouTubeチャンネルで公開予定（大会１週間後を予定）です。

＜ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー大会 特設ＨＰ＞

ＵＲＬ：https://www.nikkansports.com/soccer/special/chibirin_2026/

＜YouTubeアカウント「日刊スポーツ」＞

ＵＲＬ：https://www.youtube.com/channel/UCiIOLClVfRzsDDwzT3eslIQ

TikTokでの配信

TikTokアカウント「ＪＡ全農チビリンピック」で、試合の模様や参加選手のコメントなど大会の様子を順次配信します。

ＵＲＬ：https://www.tiktok.com/@chibirinpic

ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー 開催記念キャンペーン

応募方法：①Ｘアカウント「全農広報部スポーツ応援（@zennoh_sports）」をフォロー

②プレゼントキャンペーン投稿をリポスト

内 容：開催エリアの食材を抽選でプレゼント

＜全農広報部 スポーツ応援 公式Ｘアカウント＞

ＵＲＬ：https://x.com/zennoh_sports

出場選手への提供商品一覧

大会概要

（１）大会名称 ：ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー大会

（２）主 催 ：日刊スポーツホールディングス

（３）後 援 ：（公財）日本サッカー協会

（４）主 管 ：各地区サッカー協会

（５）今後の予定：

Ｘアカウント「全農広報部 スポーツ応援」について

Ｘアカウント「全農広報部 スポーツ応援」では、スポーツに関わる情報や、全農が「食」を通じてアスリートの皆さんをサポートする取り組みなどを発信しています。本大会の模様も随時投稿します。

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