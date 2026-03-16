山口県は、「山口県の暮らしやすさ」をテーマにしたPR動画シリーズ「マイチャンス＆マイチョイス山口県」全3編を公開しました。

本シリーズでは、昨年の「マイピース＆マイペース」シリーズに続く第2弾として、自然、仕事、人との距離感など、山口県ならではの“ちょうどいい日常”を切り取り、県内外の若者や子育て世代に向けて「ここで暮らす」「ここで働く」という選択肢の魅力を発信。

山口ふるさと大使でタレント・モデルの村重杏奈さんを起用し、肩の力を抜いて自分らしく過ごせる山口県での暮らしを伝えます。





マイチャンス＆マイチョイス山口県





■動画紹介

◆マイチャンス＆マイチョイス山口県「村重さんカイメイ編」

村重杏奈さんが、地元・山口県で「カイメイ」！？

自然に癒やされ、おいしいものに恵まれ、人の温かさに包まれる。

そんな“暮らしやすい”山口県の魅力を、村重さんが解明します。





▼ストーリーサムネイル

村重さんカイメイ編(1)

村重さんカイメイ編(2)

村重さんカイメイ編(3)





▼Youtubeリンク

https://youtu.be/9f0bEKDBEuI









◆マイチャンス＆マイチョイス山口県「謎解きインタビュー編」

山口県の「都市部」「住宅街」「山間部」の三つのエリアで、生き生きと前向きに暮らす人たちに、山口県の暮らしやすさの理由をお聞きしました。

地元でずっと暮らす人や移住して新しい生活を始めた人が、山口県の良さや好きな場所、山口県を選んだ理由など、それぞれの思いを自由に語ります。





▼ストーリーサムネイル

謎解きインタビュー編(1)

謎解きインタビュー編(2)

謎解きインタビュー編(3)





▼Youtubeリンク

https://youtu.be/aW92qDBu4pM









◆マイチャンス＆マイチョイス山口県「謎解きリアルトーク編」

「山口県の暮らしって、実際どう？」

住んでみて分かったこと、山口県のここが好き、ここは正直どうなの？

山口県で暮らす4人が集まり、カードに書かれたテーマに沿って、それぞれのリアルな暮らしを本音ベースで語ります。





▼ストーリーサムネイル

謎解きリアルトーク編(1)

謎解きリアルトーク編(2)

謎解きリアルトーク編(3)





▼Youtubeリンク

https://youtu.be/kOKkL74Uym8









■出演者プロフィール

村重杏奈さん

村重杏奈(むらしげ あんな)

2021年12月にHKT48を卒業。

日本とロシアのハーフタレントで、家ではロシア語で日常会話も完ぺきにこなすというバイリンガル。

持ち前の明るい独特なポジティブなキャラクターを生かしてバラエティーからワイドショーまで出演の幅を広げて活躍。ハーフならではの容姿を生かしてモデルとしてもファッション誌やイベントでの活躍にも注目が集まる。









■山口県の暮らしやすさに関する情報

・山口県魅力発信サイト「ふくの国 山口」

https://happiness-yamaguchi.pref.yamaguchi.lg.jp/

デジタル県外広報誌「ふくの国 山口」や、観光や食・グルメ、移住などの山口県の魅力や暮らしやすさに関連するサイトも紹介します。





・山口県移住支援サイト「住んでみぃね！ぶちええ山口」

https://ymg-uji.jp/

山口県へのUターン、Jターン、Iターンを考える方を応援するサイトです。山口県の特徴や風土、各市町の紹介、客観的なデータなどを分かりやすく紹介します。





・過去動画

PR動画第1弾(2025)「マイピース＆マイペース山口県」

▼全3編はこちらから！

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/21/285438.html