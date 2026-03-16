1年にほんの数週間だけ、城跡の石垣と城下町の通りが桜に染まる季節があります。「天空の城」「日本のマチュピチュ」の名で親しまれる竹田城跡。その城下町の宿「宿屋 天空」が、お花見シーズンに合わせた15%OFFプランを始めます。宿泊期間は3月8日～4月24日、素泊まり1名様5,100円～（大人2名1室利用時）。最大24名まで対応の全館貸切プランも64,000円～も同時展開します。

早朝5時から登れる「春の特別観覧」6日間

2026年3月27～29日、4月3～5日の計6日間は、「春の特別観覧」として早朝5時～17時まで竹田城跡に登れます。例年、この時期が桜の見頃と重なります。まだ誰もいない早朝の城跡に、朝の光と桜だけがある。この景色を知っているのは、6日間のうちに来た人だけです。

１年にほんの数週間、石垣と桜が重なる瞬間

竹田城跡の桜の見頃は、例年3月末～4月初旬。標高353mの山頂に残る石垣を、桜がふちどるように咲きます。2026年3月1日に開山を迎えた城跡では、この春も石垣と桜が重なる景色が広がります。宿から城跡までは、城下町を歩いてすぐです。チェックイン前・チェックアウト後の荷物預かり（要予約）にも対応しているため、手ぶらのまま城跡へ向かえます。

城下町に溶け込む宿

「宿屋 天空」は、竹田城跡から採集された鯱瓦を再現した外観が目印の小さな宿です。1階は和室2室、2階は洋室4室。古い日本家屋をベースに、現代の感覚を混ぜた空間です。

素泊まりだから、食事は自由に

素泊まりプランのため、食材や飲み物の持ち込みは自由です。共用のキッチンは広い作業台にレンジやトースターも揃っていて、食材を買い込んで仲間と作る事もできます。BBQ広場（コンロ無料、炭のみ別料金）では持ち込んだ食材でバーベキューも楽しめます。敷地内の「土蔵」は、暖簾をくぐると現れるフリースペース。買ってきたお酒やおつまみを広げて、仲間とゆっくり語らう場所にぴったりです。

※桜の開花時期はその年の気温や天候により前後します。また写真はイメージを含みます。

プラン概要と予約方法

【共通】 ・予約受付：2026年3月5日から・宿泊対象：2026年3月8日～4月24日・割引：通常料金より15%OFF【料金】・1室：1名様5,100円～（大人2名1室利用時）・全館貸し切り：64,000円～（例：20名様利用時は1名様あたり約3,200円～）【ご予約はこちらから】 ≪竹田城跡開山 桜・お花見プラン（部屋ごとの予約）≫※桜の季節だけの限定プランです。希望のお日にちがある場合は、お早めにご予約ください。・公式予約サイトhttps://www5.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=28000024&ty=lim&plan=38&lan=JPN・楽天トラベルhttps://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/179308・じゃらんhttps://www.jalan.net/yad377940/plan/?screenId=UWW3001&yadNo=377940&smlCd=281411&distCd=01&ccnt=yads4・YAHOOトラベルhttps://travel.yahoo.co.jp/00917825/?adc=1&discsort=1&lc=1&ppc=2&rc=1&si=1&st=1&top=plans ≪竹田城跡開山 桜・お花見 全館貸切プラン（最大24名）≫・公式予約サイト（全館貸切は公式サイトのみとなります。）https://www5.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=28000024&ty=lim&plan=39&lan=JPN【お電話でのお問い合わせ】・電話：0120-290-096（グッディリゾート総合受付センター）・受付時間：10:00～17:00（日曜・祝日休み）

施設・運営情報

【施設情報】・施設名：宿屋 天空・住所：〒669-5252 兵庫県朝来市和田山町竹田220・お問い合わせ：0120-290-096（グッディリゾート総合受付センター） ・受付時間：10:00～17:00（日曜・祝日・年末年始休み）・チェックイン：15:00～20:00・チェックアウト：10:00まで・アメニティ：寝衣・タオル・バスタオル・シャンプー・リンス・ボディソープ ・設備：オール電化キッチン（無料）・BBQコンロ（無料、炭のみ別料金）・冷蔵庫・電子レンジ・洗濯機・アクセス：JR播但線 竹田駅より徒歩1分 ／ 北近畿豊岡道 和田山ICより車5分・公式サイト：https://tenku109.jp/wp・公式Instagram：https://www.instagram.com/yadoya_tenku

【運営元】運営：株式会社グッディ（グッディリゾート）本社：大阪府大阪市中央区常盤町2丁目1-13 アドバンスビル 8F代表者：代表取締役 笹倉 絹枝公式Instagram：https://www.instagram.com/goodey_resort【掲載・取材に関するお問い合わせ先】広報窓口：株式会社ぷらど電話：06-6948-6089メール：a-press@plad.jp