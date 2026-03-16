道の駅足柄・金太郎のふるさと(運営：株式会社相州・村の駅、所在地：神奈川県南足柄市)では施設内にある「ふるさとゴハン食堂」にて、桜の季節を祝う「桜メニュー祭り」を期間限定で開催いたします！3月14日(土)～4月5日(日)の10:00～15:30(ラストオーダー)で、春の味覚を使ったメニューが登場。桜鯛の定食や、いちごデザート、桜色のそばと足柄茶そばをセットにしたごまだれ風味のそばです。南足柄産のブランド牛「相州牛」と温玉、菜の花、いくらを添えた限定メニューも！桜見物後はふるさとゴハン食堂で、心弾む春のひとときをお過ごしください！





【公式HP】 https://www.michinoeki-ashigara.com/





春めく桜メニューがスタート！





■(1)桜鯛と豆腐の揚げ出し定食

「桜鯛と豆腐の揚げ出し定食」は、春を告げる食材、桜鯛を使いふっくら揚げた豆腐と共にとろーり温まるあんかけで提供します。桜見物で冷えた体を優しく温め、心も満たされる春の定食です。春の味覚をいっぱいお楽しみください。

＜商品概要＞

商品名 ：桜鯛と豆腐の揚げ出し定食

発売日 ：3月14日(土)～4月5日(日)

価格 ：2,178円(税込)

アレルギー：小麦・卵・えび・かに・乳成分・大豆・いくら・牛肉・ごま・ゼラチン・さば





桜鯛と豆腐の揚げ出し定食





■(2)【相州牛】温玉ローストビーフ丼～香の物・みそ汁セット～

南足柄産のブランド牛「相州牛」を使用した、ローストビーフ丼が登場！とろける肉質に温玉と菜の花といくらが彩りを添えます。目にも舌にもご馳走の、春の思い出を彩る満足度の高い一皿をご堪能ください。

＜商品概要＞

商品名 ：【相州牛】温玉ローストビーフ丼～香の物・みそ汁セット～

発売日 ：3月14日(土)～4月5日(日)

価格 ：3,168円(税込)

アレルギー：卵・小麦・乳成分・牛肉・いくら・大豆





【相州牛】温玉ローストビーフ丼～香の物・みそ汁セット～





■(3)春めく海鮮3種丼～桜鯛・金時マス・まぐろ～

桜の季節にしか味わえない桜鯛に加え、当店の金時マスとまぐろを盛り合わせた、彩り豊かな海鮮丼です。桜の塩漬けがアクセントとなり、一口ごとに春の香りが広がります。地魚の恵みをふんだんに楽しめる、まさに逸品！

＜商品概要＞

商品名 ：春めく海鮮3種丼～桜鯛・金時マス・まぐろ～

発売日 ：3月14日(土)～4月5日(日)

価格 ：1,738円(税込)

アレルギー：小麦・さけ・いくら・ごま・大豆





春めく海鮮3種丼～桜鯛・金時マス・まぐろ～





■(4)桜そばと足柄茶そば「冷」～ごまだれ～

桜がふわりと香る美しい桜そばと、地元で愛されるこだわりの足柄茶そばを一度に味わえる一皿です。ごまだれが風味を引き立て、さっぱりとしながらも奥深い味わい。春の陽気を感じながら、心も体もリフレッシュできる逸品です。

＜商品概要＞

商品名 ：桜そばと足柄茶そば「冷」～ごまだれ～

発売日 ：3月14日(土)～4月5日(日)

価格 ：1,375円(税込)

アレルギー：小麦・そば・乳成分・やまいも・ごま・大豆・さば





桜そばと足柄茶そば「冷」～ごまだれ～





■(5)いちごとみかんのホワイトチョコがけ

いちごと、みかんを使用した、見た目も華やかなホワイトチョコレートがけデザートです。口に入れた瞬間に広がる甘酸っぱさと、ホワイトチョコレートの優しい甘さがハーモニーを奏でます。食後のデザートタイムを彩る、春にぴったりの逸品です。

＜商品概要＞

商品名 ： いちごとみかんのホワイトチョコがけ

発売日 ： 3月14日(土)～4月5日(日)

価格 ： 715円(税込)

アレルギー： 乳成分・大豆





いちごとみかんのホワイトチョコがけ





桜メニュー





■施設概要

名称 ： 道の駅足柄・金太郎のふるさと

所在地 ： 〒250-0111 神奈川県南足柄市竹松1117番地1

路線名 ： 市道塚原・班目線

面積 ： 5,840m2

施設設備 ： 駐車場75台(大型車8台・普通車65台・身障者妊婦用屋根付2台)、

トイレ24器、授乳室、

地域振興施設(物販施設、飲食施設、交流施設)、

休憩・情報提供施設(情報発信施設)、非常用電源、防災倉庫、

貯水タンク

営業時間 ： 物販／9:00～17:00

(季節により営業時間が変更になる場合がございます)

ふるさとゴハン食堂／10:00～16:00(ラストオーダー15:30)

施設管理運営： 株式会社TTC

公式サイト ： https://www.michinoeki-ashigara.com/









■会社概要

運営会社： 株式会社相州村の駅

所在地 ： 〒250-0021 神奈川県小田原市早川1-15-12

代表者 ： 瀬上 恭寛

設立 ： 令和2年3月26日

事業内容： 道の駅の運営／観光土産品の企画、開発、卸販、販売

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.sosyu-muranoeki.com/