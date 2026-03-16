フランス・ラングドック地方で生まれたナチュラルワインブランド「Amie(アミー)」が、このたび日本での展開を開始いたしました。Amieはフランス語で「友達」を意味するamieをブランド名に掲げ、「大切な人と気軽に楽しめるワイン」をコンセプトに、自然な造りと飲みやすさを両立したワインを提供しています。英国や欧州を中心に人気を集め、ミニマルで洗練されたボトルデザインも高く評価されています。





amie wine





Amie wineは、可能な限り添加物を抑え、ブドウ本来の風味を引き出すナチュラルな製法を採用しています。軽やかでフルーティーなロゼ、食事に合わせやすい赤、そして今回日本で展開されるスパークリング Cremant(クレマン) など、幅広いラインナップを展開。ワイン初心者から愛好家まで幅広い層に支持されています。





amie original rose





日本で取り扱いが始まる主な商品は、ブランドを代表するAmie Rose(アミー・ロゼ)、柔らかなタンニンが特徴のAmie Red(アミー・レッド)、そして爽やかな泡立ちと軽快な飲み口が魅力のAmie Cremant(アミー・クレマン)の3種類です。特にCremantは、カジュアルなパーティーやピクニック、ギフトにも最適な一本として注目されています。





amie cremant

amie red





Amieは「気軽に、楽しく、シェアできるワイン」というブランド理念のもと、日常のひとときを少し特別に彩る存在を目指しています。今後も日本の消費者に向けて、より多くのラインナップや新しい楽しみ方を提案していく予定です。