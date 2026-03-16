株式会社すばる舎（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：徳留慶太郎）は、人財育成コンサルタントとして8000人以上の管理職を見てきた田島ヒロミ氏新刊『昭和型のマネジメントは本当にもう通用しないのか』発売記念【無料オンラインセミナー】4月15日（水）19時開催！

「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」では通用しないマネジメントの仕事！ 職場環境が大幅に改善された令和の現在においても解決が難しい、マネジメントの質や人間関係の課題に対する解決方法を、100社以上、8000人以上の管理職、延べ２万人を超える人材育成・組織開発に携わり支援をしてきた田島氏が解説！

https://subaru20260415.peatix.com/view

＊ 特典として新刊に書ききけれなかったお話をPDF化してプレゼントします。＊ 申し込みフォーム内＆セミナー内にて「ご質問」をお受けいたします。

【本イベントにおすすめの人】

・初めて部下を持った方・部下との距離感がつかめない方・世代の異なる部下（年上・Z世代）のモチベーションのあげ方がわからない方・部下に仕事を任せられず、自分が抱え込んでしまっている方・若手の退職が止まらず悩んでいる方・昭和型マネジメントで育てられたベテランマネジャーの方・マネジャー・リーダーなど中間管理職の方 ・・・など

【内容】

マネジメントは上司が個人的に「働いて働いて働いて働いて働いて」も通用しません。いかに部下が活き活きと働く環境や風土をつくるかがポイントです。「部下との距離感がつかめない」「ハラスメントを意識しすぎてしゃべれない」「部下に仕事が任せられず、自分が仕事を抱え込んでしまっている」など、昭和のやり方の上司で育ってきたマネジャーやリーダーほど、今のメンバーが自分のときとは違うことに戸惑い、どう対応したらいいのか悩んでいます。昭和時代の会社の状況や、当時の中間管理職である課長のあり方を振り返りながら、今求められているマネジメントとは何か、昭和型のマネジメントでも通用するところはどの部分かを解説します。特にパソコンもスマホもない時代に、現場で人を動かして結果を出してきた昭和の課長の巧みなノウハウを紹介します。また変化が激しく、コンプライアンスやガバナンスの制約が強まる令和時代において、成果を出し続けているマネジャー・リーダーの実践知を“現場目線”でまとめました。明日からの職場で、すぐに使えるヒントが必ず見つかるマネジャー・リーダーに向けてのセミナーになります。＊本イベントとは『昭和型のマネジメントは本当にもう通用しないのか』の内容を紹介しつつお話をしていただきます。＊申し込みフォーム内＆セミナー内にて「ご質問」をお受けいたします。（可能な限り田島先生にご回答をしていただく予定です）

【概要】

・日時：2026年4月15日（水）19:00～20:30（受付開始時間18：50～）＊終了時間は多少の変更もあります。・参加条件：無料・参加特典：『昭和型のマネジメントは本当にもう通用しないのか』に書ききけれなかったお話をPDF化してプレゼントします。（詳細はイベント内にて）・開催形態：オンライン配信（ZOOM）・申込方法URL：https://subaru20260415.peatix.com/viewより申し込み可能・主催：すばる舎

【出演者プロフィール】

◆田島ヒロミ組織開発・人財育成コンサルタント早稲田大学法学部を卒業後、生命保険会社に入社。営業・経理・事務システム企画・資産運用・コールセンター設立など、多様な業務に携わり、昭和流のマネジメントを部下としても管理職としても経験する。40代半ばには外資系生命保険会社へマネージャーとして転職。新商品開発や企業合併プロジェクトに参加し、ジョブ型人事制度のもとでマネジメントを実践する。50代で、長年のキャリアビジョンとして描いていた組織開発・人材育成の経営コンサルティング会社へ転職。思い切った挑戦を経て、現在は大手から中小企業まで幅広い企業を対象に、マネジメント・リーダーシップ・問題解決などのテーマで研修やコンサルティングを行っている。これまでコンサルタント・講師・コーチとして、100社以上、延べ2万人を超える人財育成・組織開発に携わり、現場に根差した実践的な支援を続けてきた。その豊富な経験と知見をもとに、時代を超えて運用するマネジメントの本質を伝えている。

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