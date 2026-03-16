近畿大学（大阪府東大阪市）は、令和8年（2026年）3月21日（土）に、令和7年度卒業式を挙行します。本学では例年、多方面で活躍するゲストによるスピーチを行っています。（過去のゲストスピーカー：堀江貴文氏、山中伸弥氏、又吉直樹氏、西野亮廣氏、三木谷浩史氏、故・安倍晋三氏、本田圭佑氏、EXILE HIRO氏、秋元康氏）今年度もスペシャルゲストをお招きし、卒業生へ激励のメッセージをいただきます。【本件のポイント】●スペシャルゲストを迎え、毎年恒例のゲストスピーチを実施●スペシャルゲストが、これまでの経験や独自の視点から、卒業生に学びとなる言葉を贈る●パリオリンピック 競泳女子400m個人メドレー出場の谷川亜華葉さん、トランポリン男子個人出場の西岡隆成さんらが「体育賞」を受賞【本件の内容】本学では平成26年度（2014年度）から卒業式にゲストをお招きし、卒業生に向けた激励のスピーチをいただいています。これまでに、堀江貴文氏、山中伸弥氏、又吉直樹氏、西野亮廣氏、三木谷浩史氏、故・安倍晋三氏、本田圭佑氏、EXILE HIRO氏、秋元康氏などがゲストとして登壇されました。今年もゲストスピーカーを迎え、これから社会に羽ばたく卒業生に激励のメッセージを贈っていただきます。このほか、体育活動で顕著な成績を修めたとして、パリオリンピック 競泳女子400m個人メドレー出場の谷川亜華葉さん、トランポリン男子個人出場の西岡隆成さん、体育会バレーボール部（団体）が体育賞を受賞します。【開催概要】日時 ：令和8年（2026年）3月21日（土）11：00～12：35場所 ：近畿大学東大阪キャンパス 記念会館 （大阪府東大阪市新上小阪3-4、近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約20分、 近鉄奈良線「八戸ノ里駅」から徒歩約20分） ※保護者は、記念会館内の保護者席が埋まり次第、記念会館別館または11月ホールで参加対象 ：法・経済・経営・理工・建築・薬・文芸・総合社会・国際・情報・短期大学部・通信教育部 卒業生6,391人 配信URL：YouTube Live https://youtube.com/live/0xL_4Wqn3xY 【卒業式次第】開式国歌斉唱卒業証書・学位記授与学長式辞理事長祝辞（ビデオメッセージ予定）来賓祝辞各賞授与 学長賞、学部長賞、体育賞、体育特別賞、学友会活動功労賞、校友会長賞卒業生謝辞 理工学部理学科4年 刘智恒(りゅうつうはん)さん卒業生メッセージ 経済学部経済学科4年 越智健心さんゲストスピーカーメッセージ校歌斉唱（斉唱後、応援部団長から卒業生にエール）閉式【体育賞表彰】体育活動で顕著な成績を修めた学生らに、「体育賞」を授与します。当日は、3名が登壇予定です。谷川亜華葉（たにがわあげは）さん（経営学部4年）体育会水上競技部主な成績2024年 パリ2024オリンピック 競泳 女子400m個人メドレー 出場第100回日本学生選手権水泳競技大会女子4×200mフリーリレー 優勝現役引退西岡隆成（にしおかりゅうせい）さん（法学部4年）主な成績2024年 パリ2024オリンピック トランポリン 男子個人 出場第11回全日本トランポリン競技年齢別選手権大会オープンクラス男子 優勝2025年 2025トランポリンワールドカップ アゼルバイジャン バクー大会 男子個人準優勝体育会バレーボール部2025年 黒鷲旗JVA第73回全日本バレーボール選抜大会決勝トーナメント出場第78回秩父宮賜杯全日本バレーボール大学男子選手権大会 3位※主務 伊東莉久（いとうりく）さん（経営学部4年）が代表で登壇します。【体育特別賞表彰】体育活動で顕著な成績を修めた学生に、「体育特別賞」を授与します。 ※卒業式当日は欠席勝田成（かつだなる）さん（経営学部4年）主な成績2024年・2025年 侍ジャパン大学日本代表関西学生野球連盟リーグ戦ベストナイン6度受賞（全て二塁手）関西学生野球連盟史上32人目の通算100安打を達成広島東洋カープにドラフト3位指名で入団阪上翔也（さかうえしょうや）さん（経営学部4年）主な成績関西学生野球連盟リーグ戦ベストナイン2度受賞東北楽天ゴールデンイーグルスにドラフト7位指名で入団【関連リンク】近畿大学https://www.kindai.ac.jp/