重希土類依存を低減するSmFeN磁石材料、市場はCAGR6%で拡大し2032年0.7億ドルへ
SmFeN系希土類永久磁石材料とは、サマリウム（Sm）、鉄（Fe）、窒素（N）を主成分とする希土類磁石材料であり、従来主流であったNd-Fe-B磁石に代わる次世代磁性材料として注目を集めている。結晶構造中に窒素原子を導入することで高い磁気異方性と保磁力を実現し、比較的少量の希土類元素で高性能を発揮する点が最大の特長である。特に高温環境下での磁気特性安定性、耐食性、軽量性に優れ、モーター、センサー、精密アクチュエータ、車載電子部品など幅広い用途で応用可能である。重希土類元素への依存度が低いことから、資源制約リスクや地政学的影響を緩和する素材としての戦略的価値も高い。SmFeN磁石は焼結型ではなく粉末冶金やボンド磁石として利用されるケースが多く、設計自由度の高さが新規アプリケーション創出を後押ししている。
小規模ながら確実に拡大する専門特化型市場
LP Information調査チームの最新レポートである「世界SmFeN系希土類永久磁石材料市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/599994/smfen-rare-earth-permanent-magnet-material）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが6.1%で、2032年までにグローバルSmFeN系希土類永久磁石材料市場規模は0.72億米ドルに達すると予測されている。LP Information調査チームの最新レポートである「世界SmFeN系希土類永久磁石材料市場の成長予測2026～2032」によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが6.0%で、2032年までにグローバルSmFeN系希土類永久磁石材料市場規模は0.73億米ドルに達すると予測されている。
図. SmFeN系希土類永久磁石材料世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344259/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344259/images/bodyimage2】
図. 世界のSmFeN系希土類永久磁石材料市場におけるトップ4企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、SmFeN系希土類永久磁石材料の世界的な主要製造業者には、Sumitomo Metal Mining、Daido Electronics、Nichia Corporationなどが含まれている。2025年、世界のトップ3企業は売上の観点から約92.0%の市場シェアを持っていた。
寡占構造が示す技術集約型ビジネスの本質
SmFeN系磁石市場は、少数の技術先行企業によって構成される典型的な技術集約型市場である。Sumitomo Metal Miningは原料調達力と磁性材料研究の蓄積を背景に、安定品質のSmFeN粉末供給で存在感を示す。Daido Electronicsは電子部品向け応用に強みを持ち、顧客仕様に応じた材料設計能力で差別化を図る。Nichia Corporationは材料科学分野での基礎研究力を生かし、高付加価値用途向け磁性材料開発を進めている。Magvalleyは新興ながら応用開発志向が強く、特定用途での採用実績を積み上げている。市場シェアは分散しているものの、参入障壁は高く、製造ノウハウと顧客信頼の蓄積が競争優位を決定付ける構造である。
磁性材料ポートフォリオ再編の要石
SmFeN系希土類永久磁石は、巨大市場を形成する材料ではないが、磁性材料ポートフォリオの中で戦略的な位置を占める存在である。Nd系磁石一極集中からの分散、用途別最適材料選択という流れの中で、SmFeNは性能・コスト・資源リスクのバランスを取る有効な選択肢となる。今後は車載用途や精密機器分野での実績蓄積を通じ、磁性材料市場における不可欠な補完材としての地位を確立していくと考えられる。
小規模ながら確実に拡大する専門特化型市場
LP Information調査チームの最新レポートである「世界SmFeN系希土類永久磁石材料市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/599994/smfen-rare-earth-permanent-magnet-material）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが6.1%で、2032年までにグローバルSmFeN系希土類永久磁石材料市場規模は0.72億米ドルに達すると予測されている。LP Information調査チームの最新レポートである「世界SmFeN系希土類永久磁石材料市場の成長予測2026～2032」によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが6.0%で、2032年までにグローバルSmFeN系希土類永久磁石材料市場規模は0.73億米ドルに達すると予測されている。
図. SmFeN系希土類永久磁石材料世界総市場規模
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図. 世界のSmFeN系希土類永久磁石材料市場におけるトップ4企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、SmFeN系希土類永久磁石材料の世界的な主要製造業者には、Sumitomo Metal Mining、Daido Electronics、Nichia Corporationなどが含まれている。2025年、世界のトップ3企業は売上の観点から約92.0%の市場シェアを持っていた。
寡占構造が示す技術集約型ビジネスの本質
SmFeN系磁石市場は、少数の技術先行企業によって構成される典型的な技術集約型市場である。Sumitomo Metal Miningは原料調達力と磁性材料研究の蓄積を背景に、安定品質のSmFeN粉末供給で存在感を示す。Daido Electronicsは電子部品向け応用に強みを持ち、顧客仕様に応じた材料設計能力で差別化を図る。Nichia Corporationは材料科学分野での基礎研究力を生かし、高付加価値用途向け磁性材料開発を進めている。Magvalleyは新興ながら応用開発志向が強く、特定用途での採用実績を積み上げている。市場シェアは分散しているものの、参入障壁は高く、製造ノウハウと顧客信頼の蓄積が競争優位を決定付ける構造である。
磁性材料ポートフォリオ再編の要石
SmFeN系希土類永久磁石は、巨大市場を形成する材料ではないが、磁性材料ポートフォリオの中で戦略的な位置を占める存在である。Nd系磁石一極集中からの分散、用途別最適材料選択という流れの中で、SmFeNは性能・コスト・資源リスクのバランスを取る有効な選択肢となる。今後は車載用途や精密機器分野での実績蓄積を通じ、磁性材料市場における不可欠な補完材としての地位を確立していくと考えられる。