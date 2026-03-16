SNS総フォロワー数約70万人！ 人気キャラクター『もふピヨ』と「17LIVE」のスペシャルコラボイベントが開催！
エイノバ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安倍義人）がマネジメントするクリエイター「さんぽいも」が描くSNSで人気のキャラクター『もふピヨ』。この度、日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」とのスペシャルコラボイベント「もふもふが止まらない！『もふピヨ』 ～春のもふ祭り！～」を、2026年3月16日（月）より開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344032/images/bodyimage1】
ライブ配信というリアルタイムなコミュニケーションの場を通じて、既存のファンの方はもちろん、より多くのユーザーの皆様に『もふピヨ』の魅力を体験していただきたいという想いから本企画が実現いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344032/images/bodyimage2】
本イベントは、「17LIVE」のユーザーであればどなたでも参加可能です。期間中、アプリ内には『もふピヨ』をモチーフにした本イベント限定のオリジナルコラボレーションギフトが登場し、配信画面を愛らしく彩ります。ギフト獲得数やポイントに応じて、一定の条件を達成したユーザーやランキング上位の方には、限定デジタルプライズやグッズが贈呈されます。
開催期間：2026年3?16?（?）～3?30?（?）
参加条件：「17LIVE」ユーザーの方
アプリダウンロードURL：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR
※開催期間やイベント内容は予告なく変更となる場合がございます。
※その他プライズやイベントに関する詳細は、「17LIVE」アプリ内イベントページをご覧ください。
■「もふピヨ」について
クリエイター・さんぽいもが描く、もふもふしたものにモフモフすることが好きな、もふっとまるくて小さなひよこ。
LINEクリエイターズスタンプ月間ＭＶＰ獲得、第一回LINE Creators MVP AWARD 準グランプリにも選ばれた人気キャラクター。
・LINE公式アカウント 57.7万人
・X 3.9万人（https://twitter.com/sanpoimo）
・Instagram 9.4万人（https://www.instagram.com/mofupiyo_sanpoimo/）
■エイノバ(Anova,Inc.)について
エイノバ株式会社はTwitterやInstagramやLINEなどの「SNSで活躍中のクリエイター」350名と契約をしているキャラクターライセンスのプロデュース企業です。キャラクターライセンスビジネスに興味があるクリエイター様や、自社のPR、商品化利用、デジタルコンテンツ利用などをご希望の企業様はお気軽にお問い合わせください。また、エイノバ選りすぐりの契約クリエイターのキャラクターグッズを販売している自社公式ECショップも運営しております。
エイノバ株式会社： https://anova.co.jp/
エイノバ公式キャラクターグッズECショップ： https://anovachara.com/
《本件に関するお問い合わせ先》
エイノバ株式会社 菅原
電話番号：03-5210-5816
Email：contact@anova.co.jp
ホームページ：https://anova.co.jp/
配信元企業：エイノバ株式会社
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ライブ配信というリアルタイムなコミュニケーションの場を通じて、既存のファンの方はもちろん、より多くのユーザーの皆様に『もふピヨ』の魅力を体験していただきたいという想いから本企画が実現いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344032/images/bodyimage2】
本イベントは、「17LIVE」のユーザーであればどなたでも参加可能です。期間中、アプリ内には『もふピヨ』をモチーフにした本イベント限定のオリジナルコラボレーションギフトが登場し、配信画面を愛らしく彩ります。ギフト獲得数やポイントに応じて、一定の条件を達成したユーザーやランキング上位の方には、限定デジタルプライズやグッズが贈呈されます。
開催期間：2026年3?16?（?）～3?30?（?）
参加条件：「17LIVE」ユーザーの方
アプリダウンロードURL：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR
※開催期間やイベント内容は予告なく変更となる場合がございます。
※その他プライズやイベントに関する詳細は、「17LIVE」アプリ内イベントページをご覧ください。
■「もふピヨ」について
クリエイター・さんぽいもが描く、もふもふしたものにモフモフすることが好きな、もふっとまるくて小さなひよこ。
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・LINE公式アカウント 57.7万人
・X 3.9万人（https://twitter.com/sanpoimo）
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