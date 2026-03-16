キャッシュレス式洗濯機装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（クレジットカード決済装置、モバイル決済装置）・分析レポートを発表
2026年3月16日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「キャッシュレス式洗濯機装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、キャッシュレス式洗濯機装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
世界のキャッシュレス式洗濯機装置市場は、2024年に23億3700万米ドルの規模で評価されており、2031年までに39億8300万米ドルへ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は8.0%と見込まれています。本レポートでは、米国の関税制度の現状と国際的な政策の変化を踏まえ、それらが市場競争構造、地域経済の動向、サプライチェーンの安定性に与える影響について分析しています。
キャッシュレス式洗濯機装置とは、現金を使用せずに利用できる洗濯サービスシステムを指します。このシステムは主に高度な決済技術とセルフサービス型洗濯設備を組み合わせることで、洗濯プロセスの自動化と利便性を実現しています。利用者はクレジットカードやモバイル決済などのキャッシュレス決済手段を利用して洗濯料金を支払うことができ、効率的で便利な洗濯サービスを受けることが可能です。
また、現金管理の手間を削減できることから運営側の管理効率も向上します。本レポートでは、世界市場の動向を数量および金額の両面から分析し、市場競争、需給動向、需要変化の要因について包括的に評価しています。また、主要企業の企業概要、製品事例、2025年時点の市場シェア推定なども掲載しています。
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市場分析の特徴と調査目的
本レポートでは、2020年から2031年までのキャッシュレス式洗濯機装置市場の規模および将来予測を、消費金額（百万米ドル）、販売数量（台）、平均販売価格（千米ドル／台）の観点から分析しています。また、地域別および国別の市場規模、タイプ別および用途別の市場動向について詳細に調査しています。さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上高、販売数量、平均販売価格を基に市場シェアを分析しています。
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、キャッシュレス式洗濯機装置市場の成長可能性を評価すること、製品タイプ別および用途別市場の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。
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市場成長要因と課題
市場成長の主な要因として、技術進歩が挙げられます。モバイル決済、モノのインターネット、ビッグデータなどの技術の急速な発展により、キャッシュレス決済はより便利で安全なものとなっています。これにより、キャッシュレス式洗濯機装置の普及が進んでいます。また、環境保護や持続可能な社会への関心の高まりも市場拡大を後押ししています。現金取引の削減は紙幣や硬貨の流通に伴う環境負荷を低減する可能性があり、環境配慮型サービスとして注目されています。さらに、セルフサービス型洗濯設備と組み合わせることで、より標準化された高品質のサービスを提供できる点も消費者満足度の向上につながっています。
一方で、市場にはいくつかの課題も存在します。まず、設備導入やシステム構築に必要な初期投資が高額であることが、参入企業にとっての障壁となる可能性があります。また、市場参入企業の増加により競争が激化し、価格競争やサービスの同質化が発生する可能性もあります。さらに、決済セキュリティや個人データ保護に関するリスクも重要な課題であり、システムの安全性確保が業界全体の信頼性に影響を与える可能性があります。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「キャッシュレス式洗濯機装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、キャッシュレス式洗濯機装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
世界のキャッシュレス式洗濯機装置市場は、2024年に23億3700万米ドルの規模で評価されており、2031年までに39億8300万米ドルへ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は8.0%と見込まれています。本レポートでは、米国の関税制度の現状と国際的な政策の変化を踏まえ、それらが市場競争構造、地域経済の動向、サプライチェーンの安定性に与える影響について分析しています。
キャッシュレス式洗濯機装置とは、現金を使用せずに利用できる洗濯サービスシステムを指します。このシステムは主に高度な決済技術とセルフサービス型洗濯設備を組み合わせることで、洗濯プロセスの自動化と利便性を実現しています。利用者はクレジットカードやモバイル決済などのキャッシュレス決済手段を利用して洗濯料金を支払うことができ、効率的で便利な洗濯サービスを受けることが可能です。
また、現金管理の手間を削減できることから運営側の管理効率も向上します。本レポートでは、世界市場の動向を数量および金額の両面から分析し、市場競争、需給動向、需要変化の要因について包括的に評価しています。また、主要企業の企業概要、製品事例、2025年時点の市場シェア推定なども掲載しています。
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市場分析の特徴と調査目的
本レポートでは、2020年から2031年までのキャッシュレス式洗濯機装置市場の規模および将来予測を、消費金額（百万米ドル）、販売数量（台）、平均販売価格（千米ドル／台）の観点から分析しています。また、地域別および国別の市場規模、タイプ別および用途別の市場動向について詳細に調査しています。さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上高、販売数量、平均販売価格を基に市場シェアを分析しています。
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、キャッシュレス式洗濯機装置市場の成長可能性を評価すること、製品タイプ別および用途別市場の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。
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市場成長要因と課題
市場成長の主な要因として、技術進歩が挙げられます。モバイル決済、モノのインターネット、ビッグデータなどの技術の急速な発展により、キャッシュレス決済はより便利で安全なものとなっています。これにより、キャッシュレス式洗濯機装置の普及が進んでいます。また、環境保護や持続可能な社会への関心の高まりも市場拡大を後押ししています。現金取引の削減は紙幣や硬貨の流通に伴う環境負荷を低減する可能性があり、環境配慮型サービスとして注目されています。さらに、セルフサービス型洗濯設備と組み合わせることで、より標準化された高品質のサービスを提供できる点も消費者満足度の向上につながっています。
一方で、市場にはいくつかの課題も存在します。まず、設備導入やシステム構築に必要な初期投資が高額であることが、参入企業にとっての障壁となる可能性があります。また、市場参入企業の増加により競争が激化し、価格競争やサービスの同質化が発生する可能性もあります。さらに、決済セキュリティや個人データ保護に関するリスクも重要な課題であり、システムの安全性確保が業界全体の信頼性に影響を与える可能性があります。