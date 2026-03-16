サブリース契約をトラブルなしで解除するWebサービス『サブリース解約の「外せる君」』を運営する株式会社CilBFreakは2026年3月16日、サブリース契約見直しキャンペーンを開始しました。サブリースの契約内容を見直し、現在の条件が適正かどうか、解約や条件変更の余地があるかを無料でご確認いただけます。サブリース契約中の物件オーナーさまから「サブリースが解約できない。外すことはできないか」といったご相談を多くいただいています。ぜひこの機会にサブリース契約を見直し、物件の収益改善にお役立てください。当キャンペーンは、下記の公式LINEからお問い合わせいただけます。公式サイト：https://hazuserukun.com公式LINE：https://lin.ee/cAwEJs7

サブリースが解約できない理由

サブリースが解約しにくいのは、借地借家法でサブリース会社が借主として保護され、オーナー側の解約には正当事由が求められるからです。さらに、契約書に中途解約の制限や違約金の定めがあることも多く、交渉が難航しやすい傾向にあります。こうした理由から「サブリースは簡単には解約できない」と言われているのです。サブリース契約の解約は複雑になりやすいため、最初の一歩として現状を正しく把握することが重要です。「外せる君」なら、契約内容の確認から解約までの流れを、順を追って把握できます。

サブリース契約見直しキャンペーンの流れ

（1）公式LINEを友だち登録するサブリース解約の「外せる君」の公式アカウントを友だち登録します。公式LINE：https://lin.ee/cAwEJs7

（2）契約内容の確認LINEの友だち登録後、トーク画面でサブリース契約の状況や相談内容などを入力し、送信してください。ご相談に費用はかかりません。また、LINEを使用するため、ご都合のいいタイミングでご相談いただけます。契約内容を見直したうえで、内容次第では解約に向けたステップへ進むことも可能です。（3）戦略立案・実行当社がこれまでに蓄積してきた事例やノウハウをもとに、サブリース物件に合わせた有効な戦略を立案します。戦略にご納得いただけましたら、当社が主体となって解約に向けた交渉を進めます。（4）サブリース解約交渉成立後、サブリース契約の解約手続きをします。手続きが完了するまで、丁寧にサポートいたします。

サブリース解約の「外せる君」の概要

『サブリース解約の「外せる君」』は、サブリース契約をトラブルなしで解除するWebサービスです。

【「外せる君」3つの特徴】

（1）相談無料「外せる君」への相談は無料です。相談したからといって、その後にしつこい営業をすることもありませんので、安心してご活用ください。（2）弁護士費用0円サブリース解約に向けての交渉は当社主体で行いますが、場合によっては弁護士が必要になることがあります。弁護士を利用した場合でも費用はいただきません。（3）解約費用0円サブリース契約を解約する場合、一般的に家賃の3～6か月分の違約金が発生すると言われています。場合によっては、最大12か月分かかることもあるほど、解約時の費用負担は大きくなります。高額になりがちな解約費用も「外せる君」をご利用いただくと0円です。コストを抑えたうえでの解約が期待できます。※本サービスはサブリース解約を100％保証するものではありません。

「外せる君」に寄せられる、よくある質問

Q. 本当に相談から解約まで0円ですか？

「相談から解約まで無料」と聞くと不安に思われる方もいるかもしれません。当社ではサブリース解約が成立したあと、次の管理会社が決まっていない場合に提携不動産会社をご紹介します。ご成約いただいたときに、不動産会社から当社に紹介料が発生する仕組みのため、物件オーナーさまから費用をいただくことなく、サービス提供が可能です。

Q. 以前、解約しようとしたらサブリース会社から断られたことがあります。それでも解約できますか？

一度、解約を断られた物件でも交渉が成立したケースもあります。当社が蓄積してきた事例とノウハウから解約の糸口が見つかる可能性がありますので、まずは一度、ご相談ください。

Q. 相談から解約までの期間はどれくらいですか？

一概には言えませんが、相談から戦略立案、サブリース解約まで3～6か月程度です。契約内容によって異なりますので、まずは公式LINEからご状況をお聞かせください。■運営会社情報株式会社CilBFreak公式サイト：https://hazuserukun.com公式LINE：https://lin.ee/cAwEJs7