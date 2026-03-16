株式会社ジーニー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 智昭、以下ジーニー）のグループ会社である、CATS株式会社（以下CATS）は、自社開発・提供する広告効果測定ツール「CATS」において、新たに「クロスブラウザアトリビューションレポート」機能を追加したことをお知らせします。

■機能追加の背景

デジタル環境の急速な変化に伴い、ユーザーの行動パターンが複雑化しています。スマートフォン、タブレット、PCなど複数デバイスの利用が一般化し、ユーザーは様々なタッチポイントを経由して購買に至るようになりました。同時に、プライバシー規制の強化にあたりサードパーティCookieの廃止などの動きが加速しており、従来のトラッキング手法では、デバイス及びブラウザの横断的なユーザー行動の把握が困難になりつつあります。この計測欠損により、広告接触から購買までの経路が可視化できず、広告施策の貢献度を正確に評価することが難しくなっています。結果として、ROAS（広告費用対効果）の算出精度が低下し、限られた予算の最適配分や施策判断の根拠が不十分になるという課題が生じていました。

■クロスブラウザアトリビューションレポートについて

本機能は、広告接触から成果計測に至るまでのユーザー行動を複数の異なるブラウザやデバイスをまたいでも追跡可能とする統合計測基盤です。例えば、スマートフォンのChromeで広告をクリックしたユーザーが、後にSafariや別デバイスで再接触しコンバージョンに至るケースなど、従来のCookieベース計測では正確に評価できなかったユーザー行動を把握することが可能になります。本機能の実装にあたり、CATSはデータマネジメント領域の技術として、インティメート・マージャー社が提供する共通ユーザー識別ID「IM-UID」を採用し、ブラウザを横断したユーザー同定を可能にしました。

■期待される効果

本機能の導入により、以下の効果を見込んでいます：・ブラウザ・デバイスをまたいだユーザー行動の捕捉による計測漏れの削減・真の広告貢献度の評価の可視化を実現・広告間の影響度を把握することで、予算配分やクリエイティブ最適化の精度向上これにより、広告主はより精緻なデータドリブン運用判断を行い、投資対効果の最大化を図ることが可能になります。▶「CATS株式会社」資料ダウンロードはこちら広告効果測定(計測)ツール CATSLINE友だち追加計測ツール L-adアフィリエイトASPシステム AFADURL：https://markecats.co.jp/

■共通ユーザー識別ID「IM-UID」とは

国内最大級パブリックDMPを提供する、データプラットフォームカンパニーの株式会社インティメート・マージャーの、共通IDソリューションです。3rd Party Cookie を利用せずに、異なるドメイン間で3rd Party Dataを連携することが可能です。

■プロダクトに関するお問合せ先

CATS株式会社 マーケティング部 TEL：050-5783-1173 MAIL：marketing_div@markecats.co.jp■会社概要社 名：CATS株式会社代 表 者：代表取締役社長 松本 勇本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー5/6階事業内容：マーケティングSaaS事業U R L：https://markecats.co.jp/■会社概要社 名：株式会社ジーニー代 表 者：代表取締役社長 工藤 智昭本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー5/6階設 立：2010年4月資 本 金：100百万円（連結、2025年3月末現在）従業員数：877名（連結、2025年3月末現在）海外拠点：米国、インド、シンガポール、ベトナム、インドネシア、UAE事業内容：広告プラットフォーム事業、マーケティングSaaS事業、デジタルPR事業U R L：https://geniee.co.jp/