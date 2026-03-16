株式会社シン・コーポレーション（本社：東京都港区 代表取締役社長：川口 範）が運営する「カラオケBanBan」で使えるカラオケBanBan公式アプリで予約機能「イマカラ予約」が2026年3月10日（火）より全国の約400店舗でご利用いただけるようになりました。また、当社のグループ会社が運営する「わくわくグループ」店舗でも、同様の機能がご利用可能になる予定です。先行導入店舗での高い評価を受け、より多くのお客様に快適にご利用いただけるよう、本格展開することとなりました。

■アプリ予約機能「イマカラ予約」の主な特長

・アプリ上から24時間いつでも予約が可能

これまでは電話予約のみでしたが、アプリを登録いただければ、ご都合のよいタイミングで予約していただけます。引き続き電話予約も可能となります。

・当日の予約にも対応

「今から行きたい」ニーズに応えます。行きたい当日もアプリ上で予約が可能です。

・機種や設備の指定が可能

ご希望の機種（DAM／JOYSOUNDなど）やルーム（「ファミリー用」「プロジェクター付」「加熱式タバコ専用」）をアプリ上で選択できます。

・予約の確認・変更・キャンセルもアプリで完結

急な予定変更があっても電話不要。アプリ上で簡単に変更やキャンセルが可能です。

■先行導入での実績

2025年11月より約30店舗で試験的に導入した結果、「イマカラ予約」をご利用いただいたお客様のリピート率が約2倍に向上するなど、利便性の高さが確認されています。

■リリース記念キャンペーンのご案内

「イマカラ予約」で予約＆来店された方に、100円分のポイントをプレゼント！ 実施期間：2026年3月17日（火）～ 3月31日（火） 内容 ：期間中にアプリから予約のうえご来店・お会計いただいたお客様に、100円分のポイントを進呈いたします。※ポイント付与は2026年4月9日（木）を予定しています。※詳しくはこちらのページをご覧ください。https://campaign.karaoke-shin.jp/imakara-100pt-cpn

■カラオケBanBan公式アプリとは

・初回限定クーポン アプリをダウンロードして会員登録すると、翌日から使える割引クーポンをプレゼント！ お得にカラオケを楽しむチャンスです。・会員機能 QRで簡単入室、入店時にQRコードを提示するだけで簡単に入室できます。手間いらずでスムーズにカラオケを楽しめます。・会員料金の適用 会員証を提示することで、全店でお得な会員料金が適用されます。 どの店舗でも安心してご利用いただけます。 ・ポイント貯まる、使える ご利用に応じたポイントが貯まります。アプリ会員として入店するだけでポイントがもらえます。カラオケを楽しむたびにポイントが貯まり、次回以降の利用がお得に！

■カラオケBanBan公式アプリのダウンロードはこちら

【iOS】 https://apps.apple.com/jp/app/id6717609264【Android】 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.karaoke_banban.appカラオケBanBanは、今後もより便利で快適にご利用いただけるサービスを目指し、改善を続けてまいります。新しいアプリ予約機能「イマカラ予約」を、ぜひこの機会にお試しください。

－報道関係からのお問合せ先－株式会社 シン・コーポレーション担当：松本取材/撮影のお申し込み： https://karaoke-shin.jp/inquirySend/press.htmlTEL：03-6264-6149 / FAX：03-6263-9272e-mail: press@karaoke-shin.com公式サイト: https://karaoke-shin.jp/※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です