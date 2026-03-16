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WOLF、アジア太平洋地域への参入を強化
香港特別行政区 -Media OutReach Newswire- 2026年3月16日 - 精緻な時計巻き上げ技術、職人の手により生み出される腕時計・ジュエリー収納ボックス、トラベルケースで知られる伝統あるラグジュアリーブランドWOLFは、アジア市場でプレゼンスを大幅に強化すると発表しました。この事業拡大はブランドの歴史の大きな転換点であり、クラフトマンシップの伝統と革新をアジア地域の感度の高いお客様に提供するものです。
Brogueウォッチワインダー8P;Brogueウォッチワインダー8PC、Axisウォッチワインダーキャビネット12PC、Athosウォッチワインダーセーフ12PC、Zoeラージジュエリーボックス、Bellaラージジュエリーボックス、WOLF x Libertyオールオーバーランスラージジュエリーボックス
この取り組みの中心として、香港に専任の現地チームを任命して育成し、現地代理店を地域全体に配置します。地域における強固なプレゼンスを確立し、地域に深く根ざした専門知識とアジアのラグジュアリー市場の動向に対する深い理解に基づき、地域全体で事業を展開します。この取り組みにより、市場活動を活発化させるだけでなく、卓越した品質にこだわるパートナーやコレクターとの持続的な関係構築に長期的に投資します。
WOLFのCEOであるSimon Wolfは次のように述べています。「私で5代目となる家族経営ブランドであるWOLFにとって、成長とは単なる地理的な拡大ではなく、関係構築を意味します。アジアにおける事業拡大は、この地域の力強さと、その将来性に対する当社の確信を反映するものです。専任チームを現地に配置することは、単に市場に参入するということではありません。当社のグローバルな伝統を守りながら、市場に根ざした運営を行い、クラフトマンシップ、革新性、家族経営企業としての価値を地域の皆さまに共感していただけるよう取り組みます。」
この地域における取り組みの一環として、今後数か月にわたり主要な業界展示会に出展します。トップクラスのイベントにおいて、WOLFの誇る伝統を紹介し、注目の新製品を発表します。新たに投入するコレクションは、革新的な技術と時代を超えるデザインを組み合わせ、世界最高峰の腕時計やジュエリーを大切に収納する洗練されたソリューションを提供する当ブランドの取り組みを示すものです。
WOLFが出展するイベント
Design Shanghai：2026年3月19〜22日、Shanghai Exhibition Centre（中国・上海）
Time to Watches：2026年4月14〜19日、Villa Sarasin（スイス・ジュネーブ）
ライフスタイルWeek国際デザイン製品展：2026年6月24〜26日、東京ビッグサイト（日本）
Singapore Internal Jewelry Expo：2026年7月9〜12日、Sands Expo & Convention Centre（シンガポール）
Hong Kong Watch & Clock Fair：2026年9月1〜5日、Hong Kong Convention and Exhibition Centre（香港）
WOLFは、活発なアジア市場での成長を推進していく中で、この事業拡大の背景にあるビジョンについて、メディアや業界パートナーの皆さまにご紹介します。Simon Wolfとの単独インタビューもお受けします。当社の190年以上にわたる伝統、アジアにおける戦略の方向性、一つひとつの製品に込められた精緻な匠の技について、独自の視点でお話します。
取材のお申し込みmarketing@wolf1834.com
WOLFのご案内
190年を超える歴史を持ち、5代にわたり受け継がれてきた家族経営ブランドWOLFのスト ーリーをWOLFのグローバル営業担当者がご説明いたします。WOLFの最新コレクションを ご紹介し、各販売店様に適した商品構成についてご相談を承ります。
ご相談予約sales@wolf1834.com
広報＆マーケティング
WOLF商品の販促にお使いいただける様々な役立つマーケティング素材を含む、販売店様向 けのWOLF必携資料一式をマーケティング担当者がご案内します。
マーケティングおよび広報関連のご予約marketing@wolf1834.com
http://www.wolf1834.com
当ブランドについて
WOLFは1834年以来、品質、革新、サステナビリティーを融合させた、時代を超えるデザインを生み出してきました。190年以上にわたる経験をもとに、大切なものを守る、一生使い続けられる製品を職人の手によって丁寧に製作しています。地球環境の保護に取り組むWOLFは、持続可能な高級ブランドに与えられるPositive Luxury Butterfly Markを取得しており、伝統と環境を大切にしながら事業を行っています。
PROTECT YOUR LEGACY
WOLF |http://www.wolf1834.com/|marketing@wolf1834.com
Brogueウォッチワインダー8P;Brogueウォッチワインダー8PC、Axisウォッチワインダーキャビネット12PC、Athosウォッチワインダーセーフ12PC、Zoeラージジュエリーボックス、Bellaラージジュエリーボックス、WOLF x Libertyオールオーバーランスラージジュエリーボックス
この取り組みの中心として、香港に専任の現地チームを任命して育成し、現地代理店を地域全体に配置します。地域における強固なプレゼンスを確立し、地域に深く根ざした専門知識とアジアのラグジュアリー市場の動向に対する深い理解に基づき、地域全体で事業を展開します。この取り組みにより、市場活動を活発化させるだけでなく、卓越した品質にこだわるパートナーやコレクターとの持続的な関係構築に長期的に投資します。
WOLFのCEOであるSimon Wolfは次のように述べています。「私で5代目となる家族経営ブランドであるWOLFにとって、成長とは単なる地理的な拡大ではなく、関係構築を意味します。アジアにおける事業拡大は、この地域の力強さと、その将来性に対する当社の確信を反映するものです。専任チームを現地に配置することは、単に市場に参入するということではありません。当社のグローバルな伝統を守りながら、市場に根ざした運営を行い、クラフトマンシップ、革新性、家族経営企業としての価値を地域の皆さまに共感していただけるよう取り組みます。」
この地域における取り組みの一環として、今後数か月にわたり主要な業界展示会に出展します。トップクラスのイベントにおいて、WOLFの誇る伝統を紹介し、注目の新製品を発表します。新たに投入するコレクションは、革新的な技術と時代を超えるデザインを組み合わせ、世界最高峰の腕時計やジュエリーを大切に収納する洗練されたソリューションを提供する当ブランドの取り組みを示すものです。
WOLFが出展するイベント
Design Shanghai：2026年3月19〜22日、Shanghai Exhibition Centre（中国・上海）
Time to Watches：2026年4月14〜19日、Villa Sarasin（スイス・ジュネーブ）
ライフスタイルWeek国際デザイン製品展：2026年6月24〜26日、東京ビッグサイト（日本）
Singapore Internal Jewelry Expo：2026年7月9〜12日、Sands Expo & Convention Centre（シンガポール）
Hong Kong Watch & Clock Fair：2026年9月1〜5日、Hong Kong Convention and Exhibition Centre（香港）
WOLFは、活発なアジア市場での成長を推進していく中で、この事業拡大の背景にあるビジョンについて、メディアや業界パートナーの皆さまにご紹介します。Simon Wolfとの単独インタビューもお受けします。当社の190年以上にわたる伝統、アジアにおける戦略の方向性、一つひとつの製品に込められた精緻な匠の技について、独自の視点でお話します。
取材のお申し込みmarketing@wolf1834.com
WOLFのご案内
190年を超える歴史を持ち、5代にわたり受け継がれてきた家族経営ブランドWOLFのスト ーリーをWOLFのグローバル営業担当者がご説明いたします。WOLFの最新コレクションを ご紹介し、各販売店様に適した商品構成についてご相談を承ります。
ご相談予約sales@wolf1834.com
広報＆マーケティング
WOLF商品の販促にお使いいただける様々な役立つマーケティング素材を含む、販売店様向 けのWOLF必携資料一式をマーケティング担当者がご案内します。
マーケティングおよび広報関連のご予約marketing@wolf1834.com
http://www.wolf1834.com
当ブランドについて
WOLFは1834年以来、品質、革新、サステナビリティーを融合させた、時代を超えるデザインを生み出してきました。190年以上にわたる経験をもとに、大切なものを守る、一生使い続けられる製品を職人の手によって丁寧に製作しています。地球環境の保護に取り組むWOLFは、持続可能な高級ブランドに与えられるPositive Luxury Butterfly Markを取得しており、伝統と環境を大切にしながら事業を行っています。
PROTECT YOUR LEGACY
WOLF |http://www.wolf1834.com/|marketing@wolf1834.com