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【鎌倉女子大学】マレーシア国民大学（UKM）と学術交流に関する覚書（MoU）を締結
鎌倉女子大学（神奈川県鎌倉市）は、マレーシア国民大学（Universiti Kebangsaan Malaysia：UKM）と学術交流に関する覚書（Memorandum of Understanding：MoU）を締結しました。本覚書は、両大学間における教育・研究分野での連携を推進し、学生および教員の交流、共同研究、学術活動の充実を図ることを目的とするものです。
今後、本覚書を基盤として、学生交流プログラムの実施や共同セミナー、研究活動の推進など、具体的な連携の展開が見込まれます。特に教育分野においては、教育学部間の交流を軸に、教員を目指す学生同士の交流や国際的な学びの機会の創出に加え、教員養成に関する知見の相互共有の広がりが期待されます。また、2026年4月に新設される本学の教育メディアクリエーション学環との連携も視野に入れながら、教育学・心理学分野における学術的知見の共有が進むことが見込まれます。
2026年秋には、日本の教育制度や学校現場、大学の授業見学などの視察を目的として、マレーシア国民大学教育学部の学生が本学を短期訪問するプログラムについても、現在、実施に向けた検討が進められています。
なお、本覚書の締結は、2024年にマレーシア国民大学の研究者が本学を来訪し、大学および併設する初等部の授業等を視察したことを契機として交流が進展してきた経緯を踏まえたものです。覚書締結式は2026年3月、マレーシア国民大学（クアラルンプール近郊）において執り行われ、本学の福井文威副学長およびマレーシア国民大学の副学長Bariah Mohd Ali氏ら両大学の関係者が出席しました。
今回の覚書締結は、発展著しいマレーシアの大学との連携をさらに深める契機となります。今後も本学は、教育・研究活動の充実とともに、国際的な学術交流の推進に取り組んでまいります。
【参考】マレーシア国民大学について
マレーシア国民大学（Universiti Kebangsaan Malaysia：UKM）は1970年創設の国立研究大学であり、教育学・社会科学・工学・医学など多様な分野を有する総合大学です。政府指定の研究大学の一つとして質の高い研究活動を推進し、国際的な大学ランキングでも高い評価を受けています。
【関連情報】
・マレーシア国民大学による本覚書締結に関する発表（マレーシア語）
https://www.ukm.my/beritaukm/kerjasama-ukm-dan-kamakura-womens-university-perkukuh-jaringan-akademik-antarabangsa/
・締結式の様子（マレーシア国民大学公式SNS）
Instagram:
https://www.instagram.com/reel/DVZ0FevksRK/?utm_source=ig_web_copy_link
Facebook:
https://www.facebook.com/UKMOfficial/posts/pfbid0NmDhrB41C3BFqDH6BPfviEEk2m4Q4LHqjEMdbdEFhyhH8iDjdoHGx4wB6mmiL4kul
・2024年マレーシア国民大学研究者来訪記事（鎌倉女子大学初等部）
https://www.kamakura-u.ac.jp/sys/elementary_news/2024/02/post-1140.html
▼本件に関する問い合わせ先
総務部総務課
TEL：0467-44-2111
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
今後、本覚書を基盤として、学生交流プログラムの実施や共同セミナー、研究活動の推進など、具体的な連携の展開が見込まれます。特に教育分野においては、教育学部間の交流を軸に、教員を目指す学生同士の交流や国際的な学びの機会の創出に加え、教員養成に関する知見の相互共有の広がりが期待されます。また、2026年4月に新設される本学の教育メディアクリエーション学環との連携も視野に入れながら、教育学・心理学分野における学術的知見の共有が進むことが見込まれます。
なお、本覚書の締結は、2024年にマレーシア国民大学の研究者が本学を来訪し、大学および併設する初等部の授業等を視察したことを契機として交流が進展してきた経緯を踏まえたものです。覚書締結式は2026年3月、マレーシア国民大学（クアラルンプール近郊）において執り行われ、本学の福井文威副学長およびマレーシア国民大学の副学長Bariah Mohd Ali氏ら両大学の関係者が出席しました。
今回の覚書締結は、発展著しいマレーシアの大学との連携をさらに深める契機となります。今後も本学は、教育・研究活動の充実とともに、国際的な学術交流の推進に取り組んでまいります。
【参考】マレーシア国民大学について
マレーシア国民大学（Universiti Kebangsaan Malaysia：UKM）は1970年創設の国立研究大学であり、教育学・社会科学・工学・医学など多様な分野を有する総合大学です。政府指定の研究大学の一つとして質の高い研究活動を推進し、国際的な大学ランキングでも高い評価を受けています。
【関連情報】
・マレーシア国民大学による本覚書締結に関する発表（マレーシア語）
https://www.ukm.my/beritaukm/kerjasama-ukm-dan-kamakura-womens-university-perkukuh-jaringan-akademik-antarabangsa/
・締結式の様子（マレーシア国民大学公式SNS）
Instagram:
https://www.instagram.com/reel/DVZ0FevksRK/?utm_source=ig_web_copy_link
Facebook:
https://www.facebook.com/UKMOfficial/posts/pfbid0NmDhrB41C3BFqDH6BPfviEEk2m4Q4LHqjEMdbdEFhyhH8iDjdoHGx4wB6mmiL4kul
・2024年マレーシア国民大学研究者来訪記事（鎌倉女子大学初等部）
https://www.kamakura-u.ac.jp/sys/elementary_news/2024/02/post-1140.html
▼本件に関する問い合わせ先
総務部総務課
TEL：0467-44-2111
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/