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敬愛大学が千葉女子高等学校と連携教育に関する協定を締結 ― 高校と大学が連携した教育活動を推進
敬愛大学と千葉県立千葉女子高等学校は、連携教育に関する特別協定を締結する。高校生が大学教育への理解を深め、学びへの意欲を高めることで主体的な進路選択につなげる。高校・大学が協力しながら、地域社会を支える人材を育成することを目的とするもの。今後は協定に基づき、進路支援や出張講義などのさまざまな分野で連携を進めていく。
敬愛大学と千葉県立千葉女子高等学校は、連携教育に関する特別協定を締結する。高校生が大学教育への理解を深め、学びへの意欲を高めることで主体的な進路選択につなげる。高校・大学が協力しながら、地域社会を支える人材を育成することを目的とするもの。今後は協定に基づき、進路支援や出張講義などのさまざまな分野で連携を進めていく。
■主な連携内容
（1）高校の教員基礎コース及び進路支援に関する連携
（2）大学から高校への出張講義等の講師派遣及び大学主催の講座等への生徒の参加に関する連携
（3）学部の授業科目の履修に関する連携
（4）その他、必要と認める連携
■調印式
【日 時】
3月18日（水）14：00〜15：00
【会 場】
敬愛大学 稲毛キャンパス 第一会議室(1号館9階)
（千葉市稲毛区穴川1-5-21）
【出席者】
＜千葉県立千葉女子高等学校＞
校長 津田亘彦 ほか
＜敬愛大学＞
学長 中山 幸夫 ほか
【報道関係者の皆様へ】
取材をご希望の方は、IR・広報室へご連絡ください。
開会の10分前までにご来場ください。
TEL：043-284-2335
e-mail：irkikaku@u-keiai.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
IR・広報室
住所：千葉市稲毛区穴川1-5-21
TEL：043-284-2335
FAX：043-284-2261
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
敬愛大学と千葉県立千葉女子高等学校は、連携教育に関する特別協定を締結する。高校生が大学教育への理解を深め、学びへの意欲を高めることで主体的な進路選択につなげる。高校・大学が協力しながら、地域社会を支える人材を育成することを目的とするもの。今後は協定に基づき、進路支援や出張講義などのさまざまな分野で連携を進めていく。
（1）高校の教員基礎コース及び進路支援に関する連携
（2）大学から高校への出張講義等の講師派遣及び大学主催の講座等への生徒の参加に関する連携
（3）学部の授業科目の履修に関する連携
（4）その他、必要と認める連携
■調印式
【日 時】
3月18日（水）14：00〜15：00
【会 場】
敬愛大学 稲毛キャンパス 第一会議室(1号館9階)
（千葉市稲毛区穴川1-5-21）
【出席者】
＜千葉県立千葉女子高等学校＞
校長 津田亘彦 ほか
＜敬愛大学＞
学長 中山 幸夫 ほか
【報道関係者の皆様へ】
取材をご希望の方は、IR・広報室へご連絡ください。
開会の10分前までにご来場ください。
TEL：043-284-2335
e-mail：irkikaku@u-keiai.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
IR・広報室
住所：千葉市稲毛区穴川1-5-21
TEL：043-284-2335
FAX：043-284-2261
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/