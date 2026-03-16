こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
最新版大学案内を春のオープンキャンパスにて初配布 早期からの進路検討を支援【甲南女子大学】
甲南女子大学（神戸市東灘区）は、2027年度入学者向けの最新パンフレット「大学案内2027」を、3月22日（日）開催のオープンキャンパスで来場者に初めて配布します。昨年まで4月以降に発行していた冊子の発行時期を、受験生のニーズに合わせてさらに1カ月前倒しすることで、早期からの進路検討をサポートします。
早期から進路検討に取り組む受験生が増えていることを受け、甲南女子大学では、大学案内パンフレットの公開・配布時期を前倒ししました。 これまで新年度開始後に発行していた大学案内パンフレットを、3月のオープンキャンパス実施時に来場者の皆さまにお届けすることで、新学年スタート前からの進路検討を大学一丸となってサポートします。
パンフレットでは、2027年4月よりアップデートを予定している文学部・国際学部をはじめ、全7学部9学科にわたる学びと最新情報をご紹介。さらに、進学ブランド力調査2025において「キャンパスがきれい」な大学としてもランクイン*した甲南女子大学のキャンパス内の様子も冊子でご覧いただけます。
*リクルート進学総研「進学ブランド力調査2025」（2025年8月4日発表）
イメージ項目別知名校ランキング（関西エリア）
「キャンパスがきれいである」4位ランクイン
また、オープンキャンパスへの参加が難しい受験生に向けて、本日3月16日（月）より大学公式サイトから資料請求およびデジタルパンフレットの閲覧が可能となります。
■甲南女子大学 大学案内パンフレットについて
・大学案内2027（資料請求）
https://www.konan-wu.ac.jp/admission/request
・デジタルパンフレット
https://www.d-pam.com/konan-wu/2615515/index.html?tm=1#target/page_no=1
■関連記事
甲南女子大学が2027年4月に「文学部」「国際学部」をアップデート 〜 3年連続の教育改革により、さらに実践的な教育内容とカリキュラムへ
https://www.u-presscenter.jp/article/95541
▼本件に関する問い合わせ先
甲南女子大学 入試・広報部 入試・広報課（広報部門）
住所：〒658-0001 兵庫県神戸市東灘区森北町6-2-23
TEL：078-413-3130
メール：koho@konan-wu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
早期から進路検討に取り組む受験生が増えていることを受け、甲南女子大学では、大学案内パンフレットの公開・配布時期を前倒ししました。 これまで新年度開始後に発行していた大学案内パンフレットを、3月のオープンキャンパス実施時に来場者の皆さまにお届けすることで、新学年スタート前からの進路検討を大学一丸となってサポートします。
*リクルート進学総研「進学ブランド力調査2025」（2025年8月4日発表）
イメージ項目別知名校ランキング（関西エリア）
「キャンパスがきれいである」4位ランクイン
また、オープンキャンパスへの参加が難しい受験生に向けて、本日3月16日（月）より大学公式サイトから資料請求およびデジタルパンフレットの閲覧が可能となります。
■甲南女子大学 大学案内パンフレットについて
・大学案内2027（資料請求）
https://www.konan-wu.ac.jp/admission/request
・デジタルパンフレット
https://www.d-pam.com/konan-wu/2615515/index.html?tm=1#target/page_no=1
■関連記事
甲南女子大学が2027年4月に「文学部」「国際学部」をアップデート 〜 3年連続の教育改革により、さらに実践的な教育内容とカリキュラムへ
https://www.u-presscenter.jp/article/95541
▼本件に関する問い合わせ先
甲南女子大学 入試・広報部 入試・広報課（広報部門）
住所：〒658-0001 兵庫県神戸市東灘区森北町6-2-23
TEL：078-413-3130
メール：koho@konan-wu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/