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佛教大学総合研究所共同研究キックオフ講演会 「子どもの居場所の現状と課題 〜今日の学校に求められるもの〜」開催
佛教大学（京都北区）総合研究所は、3月20日（金・祝）総合研究所共同研究キックオフ講演会「子どもの居場所の現状と課題 〜今日の学校に求められるもの〜 」を開催します。
総合研究所では、来年度より総合研究所共同研究 常設研究「子ども・学校の諸問題に関する研究および社会連携活動」を開始します。2月には、京都府教育委員会ならびに京都市教育委員会と共同研究に係る覚書の締結を行い、開始に向けて準備を進めているところです。
この度、現代の学校病理の一つとして指摘されている「子どもの生きづらさ」に焦点を当て、「子どもの居場所の現状と課題」を主題とし、「生きづらさ」を主要研究テーマとして国内で第一人者である土居隆義（筑波大学教授）による講演、および研究代表の原清治 佛教大学教育学部教授との対談を実施するキックオフ講演会を開催します。ぜひご参加ください。
【開催概要】
総合研究所共同研究キックオフ講演会
「子どもの居場所の現状と課題〜今日の学校に求められるもの〜」
日時：2026年3月20日（金・祝日）14:00〜16:00
会場：佛教大学 紫野キャンパス 妙響庵（15号館1階）
開催方法：対面（共同研究関係者のみ）・オンライン（Zoomウエビナーにて配信）
参加費用：無料
申込：オンライン事前申込制（申込締め切り3月18日17：00、先着200名）
プログラム：
14：00〜
総合研究所共同研究常設研究「子ども・学校の諸問題に関する研究および社会連携活動」の紹介
研究代表 原 清治 佛教大学教育学部教授
14：15〜
講演：子どもの居場所の現状と課題〜今日の学校に求められるもの〜
土井隆義 筑波大学人文社会系教授
15：20〜
対談：いじめや不登校の背景に潜む子どもたちの「生きづらさ」を解き明かす
土井隆義 筑波大学人文社会系教授／研究代表 原 清治佛教大学教育学部教授
16：00
閉会
共催：佛教大学教育学部学会 後援：京都府教育委員会、京都市教育委員会
詳細・申込： https://www.bukkyo-u.ac.jp/news/info/20260304-28666.html
▼本件に関する問い合わせ先
佛教大学 学長室 広報課
住所：〒603-8301 京都市北区紫野北花ノ坊町96
TEL：075-493-9050
FAX：075-493-9040
メール：koho@bukkyo-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
総合研究所では、来年度より総合研究所共同研究 常設研究「子ども・学校の諸問題に関する研究および社会連携活動」を開始します。2月には、京都府教育委員会ならびに京都市教育委員会と共同研究に係る覚書の締結を行い、開始に向けて準備を進めているところです。
【開催概要】
総合研究所共同研究キックオフ講演会
「子どもの居場所の現状と課題〜今日の学校に求められるもの〜」
日時：2026年3月20日（金・祝日）14:00〜16:00
会場：佛教大学 紫野キャンパス 妙響庵（15号館1階）
開催方法：対面（共同研究関係者のみ）・オンライン（Zoomウエビナーにて配信）
参加費用：無料
申込：オンライン事前申込制（申込締め切り3月18日17：00、先着200名）
プログラム：
14：00〜
総合研究所共同研究常設研究「子ども・学校の諸問題に関する研究および社会連携活動」の紹介
研究代表 原 清治 佛教大学教育学部教授
14：15〜
講演：子どもの居場所の現状と課題〜今日の学校に求められるもの〜
土井隆義 筑波大学人文社会系教授
15：20〜
対談：いじめや不登校の背景に潜む子どもたちの「生きづらさ」を解き明かす
土井隆義 筑波大学人文社会系教授／研究代表 原 清治佛教大学教育学部教授
16：00
閉会
共催：佛教大学教育学部学会 後援：京都府教育委員会、京都市教育委員会
詳細・申込： https://www.bukkyo-u.ac.jp/news/info/20260304-28666.html
▼本件に関する問い合わせ先
佛教大学 学長室 広報課
住所：〒603-8301 京都市北区紫野北花ノ坊町96
TEL：075-493-9050
FAX：075-493-9040
メール：koho@bukkyo-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/