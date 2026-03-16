公務員はどのようなリスクを嫌うのか ―法政大学法学部林嶺那教授らの研究チームが、公務員と民間企業社員のリスク行動の違いに関する研究を発表―

公務員はどのようなリスクを嫌うのか ―法政大学法学部林嶺那教授らの研究チームが、公務員と民間企業社員のリスク行動の違いに関する研究を発表―