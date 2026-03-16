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【地域と協働 パラスポーツの楽しさを伝えます】 佛教大学バスケットボール部車いす部門が 車いすバスケットボール体験会を開催
佛教大学（京都市北区）バスケットボール部車いす部門は、3月21日（土）に、パラスポーツのつどい実行委員会と合同で、京都市北いきいき市民活動センターにて、パラスポーツの普及を目的とし、地域の方を対象とした車いすバスケットボール体験会を開催します。
本学はこれまで、パラスポーツの普及を目的として、定期的に学生を対象とした「車いすバスケットボール体験会」を開催してきました。ここで集まった学生たちが主体となり、2024年7月より、バスケットボール部に車いすバスケットボール部門を設立し、学生と教職員が活動に参加しています。
今回は学内ではなく、地域住民がネットワークを通じ人権をキーワードに住民相互に支え合いながら考え解決する事業を展開している京都市北いきいき市民活動センターの「パラスポーツのつどい」で、地域の方々を対象に車いすバスケットボールの体験会を開催することにより、障がいの有無にかかわらずだれでも楽しむことができるパラスポーツの魅力を、学生たちが伝えます。
【イベント概要：パラスポーツのつどい】
日時：2025年3月21日（土）13：00〜16：00
場所：京都市北いきいき市民活動センター
〒603-8226京都市北区紫野西舟岡町2番地（ふれあい共生会館）
内容：車いす体験（おいかけっこ、ミニゲーム等）
主催：パラスポーツのつどい実行委員会
（京都市楽只児童館、京都ライトハウス、あいあい教室、放課後等デイサービスさんりん舎、NPO法人、FDFダンススタジオ、NPO法人くらしネット21）
協力：佛教大学バスケットボール部車いす部門
参加：先着50名（無料）
※参加希望者は3月19日までに北いきいき市民活動センターへ来館、または電話で申し込み（075-441-1010）
▼本件に関する問い合わせ先
佛教大学 学長室 広報課
住所：〒603-8301 京都市北区紫野北花ノ坊町96
TEL：075-493-9050
FAX：075-493-9040
メール：koho@bukkyo-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
本学はこれまで、パラスポーツの普及を目的として、定期的に学生を対象とした「車いすバスケットボール体験会」を開催してきました。ここで集まった学生たちが主体となり、2024年7月より、バスケットボール部に車いすバスケットボール部門を設立し、学生と教職員が活動に参加しています。
【イベント概要：パラスポーツのつどい】
日時：2025年3月21日（土）13：00〜16：00
場所：京都市北いきいき市民活動センター
〒603-8226京都市北区紫野西舟岡町2番地（ふれあい共生会館）
内容：車いす体験（おいかけっこ、ミニゲーム等）
主催：パラスポーツのつどい実行委員会
（京都市楽只児童館、京都ライトハウス、あいあい教室、放課後等デイサービスさんりん舎、NPO法人、FDFダンススタジオ、NPO法人くらしネット21）
協力：佛教大学バスケットボール部車いす部門
参加：先着50名（無料）
※参加希望者は3月19日までに北いきいき市民活動センターへ来館、または電話で申し込み（075-441-1010）
▼本件に関する問い合わせ先
佛教大学 学長室 広報課
住所：〒603-8301 京都市北区紫野北花ノ坊町96
TEL：075-493-9050
FAX：075-493-9040
メール：koho@bukkyo-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/