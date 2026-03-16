【地域と協働 パラスポーツの楽しさを伝えます】 佛教大学バスケットボール部車いす部門が 車いすバスケットボール体験会を開催

【地域と協働 パラスポーツの楽しさを伝えます】 佛教大学バスケットボール部車いす部門が 車いすバスケットボール体験会を開催