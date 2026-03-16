チョコラBBブランドとダイドードリンコがコラボ「チョコラBB スパークリングライト」を新発売！手軽に楽しめる炭酸入り栄養機能食品（ナイアシン）

ダイドードリンコ株式会社

ダイドードリンコ株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：中島 孝徳、以下「当社」）は、2026年春夏の新商品として、エーザイ株式会社コンシューマーhhc事業部（以下「エーザイ」）との共同開発により、生活者の皆様のキレイと元気を応援するチョコラBBブランドとコラボレーションした、炭酸入り栄養機能食品（ナイアシン）の「チョコラBB スパークリングライト」を3月30日（月）より発売しますので、お知らせいたします。

【炭酸入り栄養機能食品（ナイアシン）「チョコラBB スパークリングライト」のポイント】

◆エーザイとの共同開発商品

◆皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素であるナイアシンのほか

ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンC、Fe（鉄）を配合した炭酸入り栄養機能食品（ナイアシン）

●「チョコラBB スパークリングライト」の開発背景

コロナ禍以降、気分転換やリフレッシュニーズを背景に炭酸飲料市場が伸長する中、女性を中心にセルフケアに対する意識が高まっています。一方で、自社調査によると「セルフケアをしたいけれど、十分にできていない」という声が多い※ことがわかりました。

そこで当社は、70年以上にわたりキレイと元気を支えてきた「チョコラBBブランド」の信頼感と、当社の飲料開発力を掛け合わせ、「手軽にセルフケアできる新しい選択肢」をお届けするべく、「チョコラBB スパークリングライト」を開発しました。

出典：自社調べ（2025年9月／20～50代女性）

●商品特長

「チョコラBB スパークリングライト」

◆飲みやすいグレープフルーツ＆ピーチ風味です。

◆ナイアシンのほか、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンC、Fe（鉄）を配合した炭酸入りの栄養機能食品（ナイアシン）です。

本商品は、エーザイの「チョコラBBスパークリング」で培われた設計をベースに、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンC、Fe（鉄）を配合した炭酸入りの栄養機能食品（ナイアシン）です。後味の切れが良く、すっきりとした味わいで、日々のリフレッシュシーンにも適しています。

また、本商品をより手軽に取り入れていただけるよう、自動販売機やスーパーマーケットなど、消費者の生活導線上での展開を想定し、容器には260mlペットボトルを採用しました。生活の中で自然にセルフケアを取り入れられる設計にこだわりました。

●商品概要※食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

●チョコラBBブランドについて

エーザイのチョコラBBブランドは70年以上にわたり、キレイと元気を応援するため、商品開発・改良に取り組んできました。“肌あれ、にきび、口内炎の緩和に”「チョコラBB(R)プラス」（第3類医薬品）、“つらい疲れに”「チョコラBB(R)ローヤル2」（指定医薬部外品）など、さまざまな症状やライフスタイルに応じた製品を展開しています。

公式サイト：https://www.chocola.com/

※Chocola BB Sparklingとそのロゴはエーザイ(株)及びその関連会社の登録商標です。

DyDoグループは、「こころとからだに、おいしいものを。」をブランドメッセージに、高い品質に

いつもサプライズを添えて、「オンリーDyDo」のおいしさと健康をお客様にお届けします。

＊＊＊本商品に関する一般の方からのお問い合わせ先＊＊＊

ダイドードリンコお客様相談室 フリーダイヤル：0120-559-552