【北海道限定】旭川市で人気の「ホルモンラーメン」が登場！ぷりぷりとした食感を楽しめる一杯！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、北海道旭川市で人気のご当地グルメ「ホルモンラーメン」を「辛味噌ホルモンラーメン」として、北海道内のセブン‐イレブンにて3月18日（水）より順次発売いたします。

北海道産ホルモンを丁寧に処理し独自の方法で漬け込むことで旨味を引き出しました。具材はラードで炒めた野菜と焼き上げたホルモンの香ばしさを感じられ、スープは味噌ベースに唐辛子で辛みを加えた旨味のある味わいに仕上げています。

北海道旭川市の人気ご当地グルメ

■辛味噌ホルモンラーメン

価格：570円（税込615.60円）

発売日：3月18日（水）～順次

販売エリア：北海道全域

担当者コメント

北海道旭川市の食文化の魅力を、もっと多くのお客様に知っていただきたく開発に至りました。手軽さはありつつも、ご当地らしさをしっかり感じていただける一杯に仕上げています。

「北海道限定商品」に使用する専用パッケージで発売

※画像はイメージです。

「北海道限定商品」専用パッケージとは

１.北海道産の原材料を使用した商品であること

２.北海道で馴染みのあるメニューであること

３.北海道で馴染みのある味付けであること

上記いずれかの基準を満たした商品を「北海道限定商品」としています。専用パッケージの表面には、緑色で「北海道」の文字、ローマ字表記、そして北海道の地図がデザインされています。

ぜひ、売場で「北海道限定商品」を探してみてください！

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。