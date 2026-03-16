昨年秋、2.5万人が来場。世界中から厳選されたヴィンテージ・アンティーク品が集結 『Vintage Market-万博蚤の市-』4/17～19、万博記念公園にて過去最大規模 約200店で開催。

株式会社シティライフＮＥＷ会場となるのは、太陽の塔の横顔を望める、万博記念公園 東の広場

アンティーク、ヴィンテージ、古着に特化したイベント「Vintage Market-万博蚤の市-（ヴィンテージマーケット バンパクノミノイチ）」を、2026/4/17（金）～19（日）の3日間、万博記念公園にて開催します。

本イベントは、時代を越えて受け継がれてきた品々と、その背景にある物語を大切にする人々が集う、関西最大級の蚤の市です。

2025年秋開催では、3日間で2万5千人以上にご来場いただきました。今回の開催では、過去最大規模となる約200店が出揃い、アンティークやヴィンテージ雑貨、家具、食器、ジュエリー、古着、そしてこだわりのフードまで、幅広いジャンルのショップが軒を連ねます。いずれも大量生産では味わえない一点ものや、長く使い続けられてきた確かな魅力を持つ品々ばかりです。

会場となる万博記念公園 東の広場は、太陽の塔の横顔を望める開放的なロケーション。緑に囲まれた空間の中で、時を超えて集められた品々を手に取る体験は、本イベントならではの特別な時間を生み出します。

また、会場内ではJAZZ演奏のステージや、見た目にも楽しいフードブースも登場し、買い物にとどまらない五感で楽しめるマーケットとして展開します。

古いものに宿る美しさや価値を、現代の暮らしへとつなぐVintage Market-万博蚤の市-。時を超えて心を奪われる出会いを、多くの方に体感していただけるイベントです。

公式WEBはこちら :https://vintagemarket.jp/

Vintage Market-万博蚤の市-過去開催の様子Vintage Market-万博蚤の市-過去開催の様子Vintage Market-万博蚤の市-過去開催の様子Vintage Market-万博蚤の市-過去開催の様子日本全国から名だたる名店が集結。約200店舗が軒を連ねる、過去最大規模での開催

今回の開催では、出店規模の拡大に加え、関西圏外からの出店店舗数も過去最多の75店舗。

アーコールチェアを中心にイギリスのヴィンテージ家具を取り扱う「AXCIS CLASSIC（岡山県）」、長野県の宿場町を拠点に、世界中を旅してきたローカル＆グローバルアンティークを扱う「旅する古物商-hito.to-（長野県）」など第1回目からの出店店舗はもちろん、倉敷市児島にある戦前の古い銀行をリノベーションした古道具店「womb brocante（岡山県）」、店主自らアメリカで買い付けた逸品を販売する「elephant.paw（三重県）」、イギリス、ベルギーから買い付けた雑貨や古着をメインに扱う「jam.（大分県）」フランスのブロカント雑貨やアクセサリーが魅力の「neuf. ヌフポワン（長野県）」などの初出店店舗も。北は宮城県から南は大分県まで全国各地で支持を集めるショップが満を持して、大阪に集結します。

普段は現地まで足を運ばなければ出逢えない名店が距離の壁を越え、店主自らが品物とともに集い、その背景や物語を直接伝えることができるのも、本イベントならではの魅力です。

AXCIS CLASSIC（岡山県）旅する古物商-hito.to-（長野県）womb brocante（岡山県）elephant.paw（三重県）jam.（大分県）neuf. ヌフポワン（長野県）

また初出店も55店。北欧＆ヨーロッパの食器やアートピースをメインに扱う「Neo Tropic」、福岡で古家具と古道具を販売している「COLEZO」は関西初出店、中東やアフリカのヴィンテージラグを扱う「Vintage Rug & Antique ~ワトナリ~」など、『Vintage Market-万博蚤の市-』の景色がまた一歩広がり、選ぶ楽しさがさらに深まる店舗ラインナップとなっています。

Neo Tropic（神奈川県）COLEZO（福岡県）

<出店店舗一覧>※順不同

でんでん堂, れいゆぅる rayures, 古道具donguri, 旅する古道具屋Agora Gi &Onomatopoeia, Brick Lane Antiques, Robin’s Patch, 家音-kaon, kaas., GRÂCE, ＋chick, BROCANTE de GIGUE, BLOEM MOOI, 古道具ひさご, CAFE2008, アンティークドボタンキコ, neuf. ヌフポワン, semicolon, Prae Interior, 歩く鳥, 北欧スタイルフィット, Sunadish スナディッシュ, CASPITAntique, RUST, French Flow, n°form, COCORAJI, Remza, AXCIS CLASSIC, Greige by candleMimosa, Neo Tropic, Float Gallery Antiques, 古道具 雷神堂, ドットジィ, tekuteku東欧雑貨店, 古道具mokkumokku, WHAT COLOR？, Kirsikka, 旧式古雑貨『パルデラマンとベンジャミンズ』, tsugu-継具-, Rus-thot, Atelier momo, Junk henachoko, Tunag, 古道具ケヤキ, eight, 古豊豆, COLEZO, REISEBUCH, French Brocante, 3lab antique, Cans Factory, jam., 古鶴堂, Coachella Head Storage, TANNEN, とき。~暮らしとvintage~, 25ris, Not Too Shabby, 古道具 凜, MOKUME VINTAGE WATCH, LUMEN KRISTALLI, HOMEWARD, BUFF STOCK YARD, アンティーク家具と喫茶キャバレー, capanna di CIPOLLA, ワトナリ, ヒガシマチマーケット, 自家焙煎コーヒー マウンテン, 池田堂, theBONDday, ANTWARP, 古道具とんぼ, nibbles, ヨーロッパヴィンテージ 緑園, はま太郎, k-tools, 古道具と家具の倉庫ken, riverside farm., SUGAR DUMPLING, cocotte, TOKYO DANCE., カレコレ堂, atikot, RESUME, gris-bleu, 円ら with valo, F.45 + Y字, THE OLD JACK, YIIPUN UMADA, Mickey, sunrise sunset, 浮雲X, 延命ランド, womb brocante, 旅する古物商-hito.to-, SHABBY CHIC, Keys, セヌフォ堂, Vintage Shop 8, 旅する雑貨店 matka, goopee, 物と事と, mumokuteki antique&repair, elephant.paw, Ivy, a little, ARTE ZAPOTECO RUGS

ショップリストはコチラ :https://vintagemarket.jp/shop/ショップリスト内では、各店のオススメアイテムをご紹介。フリーマーケットとは、一線を画す洗練され古着エリアも引き続き登場。

古着を愛してやまない店主たちが、長年の経験と磨き上げた勘を頼りに選び抜いた一点ものばかりが出揃う、古着エリアも引き続き、登場。

ビンテージキャンプグッズとミリタリー古着を扱う「CONTAINER LODGE（東京都）」、アニマル柄を主に80年代や90年代の個性的な柄物アイテムが揃う「FLOW.（長野県）」など初出店はもちろん、イベント出店は当イベントだけの「古着屋mills（大阪府）」やジェンダーフリーなラグジュアリーヴィンテージアイテムを集めた「タナゴコロータス（兵庫県）」など人気店が引き続き、出店。

約35店舗が集い、時代やスタイルを越えて心を奪う出逢いをお届けします。

初出店｜FLOW.（長野県）初出店｜CONTAINER LODGE（東京都）初出店｜flancesca（鳥取県）古着屋mills（大阪府）

<出店店舗一覧>※順不同

LITTER, flancesca, Teller., THE TINY SHOP, FLOW., Petrichor, 古着屋Gold, CONTAINER LODGE, clotheshorse, DIZ, ohal vintage&remake, WONDRES, タナゴコロータス, Palette clothing, Maggoo Vintage, humming, FUJI STORE, GARYO/ CRAFT & ARCH., MOTHER LIP, 古着屋yon, 朽古, THROBOX & airi maeyama, ReGARD vintage&used clothing store, ERMERA, ours used clothing, GOOD RETRO, poeasy vintage, 古着屋mills, yup, RUGGED BASE, orangevintageandetc, a little things, yotte∴, blue bloom vintage

特設ステージでは、3日間12バンドのJAZZ演奏を楽しめるRe-Vintage(リ・ヴィンテージ)JAZZを同時開催。

Re-Vintage（リ・ヴィンテージ）とは、古き良きモノやコトを慈しみながら、洗練された感性を今に取り入れる新しいコンセプト。

ジャズの自由なスピリットが、世界各国のトラッド音楽をも包み込み、新たな音の風を生み出します。

出演アーティストには、フジロックやライジングサンロックフェスティバルをはじめ、数々の大型ステージを渡り歩いてきたファンク基調のバンド 「K-106」、1960年代のブラックミュージックを源流に、70年代ファンクの爆発力を現代へとアップデート 「Heartful★Funks」、そしてジャズ発祥の街アメリカ・ニューオーリンズの音楽と文化を愛するプレイヤーが集結したブラスバンド 「Big Mouth Brass Band」 など、個性豊かで実力派のバンドが勢ぞろい。時代を超えて響く音楽とともに、心躍るひとときをぜひご体感ください。

（協力：株式会社ハーモニーフィールズ）

4月17日｜K-1064月18日｜Heartful★Funks4月19日｜Big Mouth Brass Band過去開催の様子美味しいフード＆ドリンクや、お持ち帰りスイーツも登場

アンティーク・ヴィンテージ品と音楽を楽しみながら、淹れたてのコーヒーや焼き立てのピザ、フランス発祥のカスクード、見た目も可愛いスイーツで一息つけるエリアも。

味はもちろん、オシャレなグルメが自然豊かな万博記念公園で『映える』グルメに。

職人が丹念に手練りした「にっぽんの宝物グランプリ世界大会2025」受賞の串こんにゃく、ヴィンテージ家具 rocca roccaが手掛ける「Bake rocca rocca ヴィンテージ家具屋の焼菓子店」、“ArtなFoodであそぶ”をテーマに美しい琥珀糖“こうぶつ”ヲカシを販売する「ハラペコラボ」、美味しい苺を「育てる」から「届ける」までを自分たちで一貫して行う「kirari kitchen」など初出店店舗も多数。フードイベント顔負けの多彩なメニューを心ゆくまでお楽しみいただけます。

味はもちろん見た目や素材にこだわった焼き菓子淹れてたの豊かな香りが広がるコーヒー店初出店｜ハラペコラボ初出店｜kirari kitchen

時代を超えた魅力が詰まったアンティーク・ヴィンテージアイテムと、趣向を凝らしたディスプレイ、万博記念公園の豊かな自然が織りなす唯一無二の空間を、ぜひ、お楽しみください。「Vintage Market-万博蚤の市-」にぜひ、お越しください。

Vintage Market-万博蚤の市-過去開催の様子Vintage Market-万博蚤の市-過去開催の様子Vintage Market-万博蚤の市-過去開催の様子Vintage Market-万博蚤の市-過去開催の様子前売り券情報

当日券より300円お得に「Vintage Market-万博蚤の市-」をお楽しみいただける前売り券を発売中。

●販売金額→700円／枚

前売り券の詳細はこちら :https://vintagemarket.jp/ticket/開催概要

●Vintage Market -万博 蚤の市-2026春

●開催日：2026.4.17（金）～ 19（日）

●時間：9：30～16：30

※当日入場券販売は16：00まで

●場所：万博記念公園 東の広場

●入場料：前売り券 700円、当日券 1,000円（小学生以下無料）

※別途公園入園料が必要

●小雨実施、悪天候により中止になる場合があります。

●主催：シティライフ

●公式WEB：https://vintagemarket.jp/

●公式instagram：https://www.instagram.com/vintagemarket_bampaku/