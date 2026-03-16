埼玉を代表するクラフトビール「秩父麦酒醸造所」の新拠点がところざわサクラタウンに登場！タップルーム兼ボトルショップ「CRAFT BEER STAND ゆい」2026年4月下旬（予定）にOPEN

株式会社KADOKAWA店舗外観イメージ秩父麦酒醸造所ロゴ

株式会社KADOKAWA（本社:東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）が運営する文化複合施設 ところざわサクラタウン（埼玉県所沢市）において、合同会社BEAR MEET BEER（本社: 埼玉県秩父市、代表社員 丹広大：以下 秩父麦酒）の「CRAFT BEER STAND ゆい」が2026年4月下旬（予定）にオープンすることをお知らせします。

埼玉のクラフトビール文化を発信してきた「ところざわサクラタウン」に、秩父麦酒醸造所の新拠点が誕生

ところざわサクラタウンでは、これまで埼玉県の魅力発信の取り組みとして、埼玉県内のブルワリーに限ったビアフェス「埼玉・武蔵野ビールフェス」を開催し、県内のブルワリーとともに埼玉のクラフトビール文化を発信してきました。秩父地域を拠点にクラフトビールを醸造する秩父麦酒は、2023年の第1回開催から出店しているブルワリーの一つで、ともにイベントを盛り上げてきました。

この度、秩父麦酒がところざわサクラタウンに出店することで、埼玉・武蔵野ビールフェスのさらなる盛り上げを図るとともに、施設と一体となってオリジナルビールの開発やイベントを開催し、ところざわサクラタウンが埼玉クラフトビールの聖地へと発展していくことを目指します。

本店舗は、秩父の自然と水に育まれたクラフトビールを気軽に楽しめるタップルーム兼ボトルショップとしてオープンします。秩父麦酒の定番商品に加え、ところざわサクラタウン限定のオリジナルビールや様々なIP（知的財産）コンテンツとも積極的にコラボレーションし、ビールファンのみならず観光客や地域住民の皆さまにも楽しんでいただける空間を目指します。

【店舗情報】

店舗名：CRAFT BEER STAND ゆい

出店場所：ところざわサクラタウン 本棟2階

営業開始日：2026年4月下旬（予定）

サービス：クラフトビールの提供、ボトルショップ、食物販、イベント開催など

※今後の実店舗のオープン情報は随時ところざわサクラタウンホームページにてご案内いたします。

店舗ロゴ

秩父麦酒醸造所のビール

【直近のサクラタウンでのイベント出店情報】

テナント店舗としての営業に加え、ところざわサクラタウンで開催される各種イベントにも出店を予定しています。イベントを通じて、より多くの来場者の方に秩父麦酒のクラフトビールの魅力を身近に体験していただける機会を創出してまいります。

１. イベント名：揚げ物フェス with 春のクラフト酒～気分もアゲよう！ 最高のCheers！～

開催日時：2026年4月4日（土）、5日（日）

開催時間：11:00～17:00（予定）

特設サイト：https://tokorozawa-sakuratown.com/event/fried-fes.html

２.イベント名：埼玉・武蔵野ビールフェス in サクラタウン 2026春

開催日時：2026年4月17日（金）～19日（日）

25日（土）・26日（日）・29日（水祝）

開催時間：11:00～18:00（予定）

※17日（金）は15:00～20:00

19日（日）・29日（水祝）は11:00～17:00まで

特設サイト：https://tokorozawa-sakuratown.com/event/saitama-musashino-beerfes26s.html

過去のイベント出店の様子

■秩父麦酒醸造所について

秩父麦酒醸造所は、埼玉県秩父市吉田地区にあるクラフトビール醸造所です。山々に囲まれ、裏手には川が流れる自然豊かな環境の中、ミネラル豊富な水を活かしたビール醸造を行っています。地域で眠っていた醸造設備と酒蔵の瓶詰め工場跡地を活用し、約1年の改装を経て、2017年10月に醸造を開始しました。

「人の癒しになれる麦酒」をテーマに、飲みやすさと楽しさを大切にしてつくられたクラフトビールを通じて、埼玉県の魅力的なクラフトビール文化を発信するとともに、来場者の皆さまに新たな食体験と地域の魅力をお届けしてまいります。

https://chichibubeer.shop-pro.jp/

秩父市吉田にある醸造所

■「ところざわサクラタウン」について

2020年11月、日本最大級のポップカルチャーの発信拠点としてKADOKAWAが埼玉県所沢市に開業した大型文化複合施設。書籍製造・物流工場やKADOKAWAのオフィス、イベントスペース（ジャパンパビリオン、千人テラス）、ショップ（ダ・ヴィンチストア）、レストラン（角川食堂）、商業施設のほか、角川文化振興財団運営の「角川武蔵野ミュージアム」も建設。

また、KADOKAWAと所沢市が共同で進める「COOL JAPAN FOREST 構想」および、KADOKAWA・埼玉県・所沢市の三者で連携・協力する協定に基づき振興を図る「埼玉カルチャー観光共和国」の拠点施設にも位置づけられています。

https://tokorozawa-sakuratown.com/

■株式会社KADOKAWAについて

出版、アニメ・実写映像、ゲーム、Webサービス、教育・EdTechなどの事業を展開する総合エンターテインメント企業です。世界中から才能を発掘して多彩なIP（Intellectual Property）を創出し、さまざまなメディアで展開。創出したIPをテクノロジーの活用により世界に届ける「グローバル・メディアミックス with Technology」戦略を掲げ、IP価値の最大化を推進しています。

https://group.kadokawa.co.jp/

※ニュースリリース記載の情報は発表時現在のものです。出店時期、内容は変更する場合がございます。

※画像はイメージです。