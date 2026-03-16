チョコラBBブランド×ダイドードリンコとの共同開発　～累計出荷1.6億本のスパークリングシリーズから「チョコラBB スパークリングライト」新発売！～

エーザイ株式会社

エーザイ株式会社 コンシューマーhhc事業部（所在地：東京都新宿区、以下 エーザイ）は、ダイドードリンコ株式会社（本社：大阪府大阪市、社長：中島孝徳 以下 ダイドードリンコ）との共同開発により、炭酸入り栄養機能食品（ナイアシン）の「チョコラBB スパークリングライト」を2026年3月30日(月)より新発売いたします。本品は、主にダイドードリンコの自動販売機で販売し、一部量販店でも展開いたします。

今回の新製品は、チョコラBBブランドとダイドードリンコがそれぞれの強みを活かし、生活者の皆様により身近なリフレッシュ体験をお届けすることを目指して共同開発したものです。特にダイドードリンコが全国に展開する自動販売機網を中心に、日常の移動や仕事の合間など、生活導線上で手軽にお求めいただける環境を整えています。

チョコラBBスパークリングシリーズは2011年に発売して以来、すっきりとした飲み心地と手軽なビタミン補給が評価され、2026年に15周年を迎えます。これまでのシリーズ累計出荷本数は約1.6億本（2025年10月時点）に達し、多くのお客様にご愛飲いただいているブランドです。

「チョコラBB スパークリングライト」は、ナイアシンのほか、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンC、Fe（鉄）を配合した炭酸入りの栄養機能食品（ナイアシン）です。後味のキレが良く、すっきりとした味わいで、仕事や家事の合間のリフレッシュに適しています。また、チョコラBBシリーズとして初めて260mlペットボトルを採用し、自動販売機や一部量販店での購入シーンにフィットする設計としました。

エーザイは、チョコラBBブランドを通じて、多様化するリフレッシュニーズにお応えし、これからも皆さまの「キレイと元気」を応援してまいります。

■チョコラBB スパークリングライト 製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6757/table/61_1_2e1f78e340649f8cb3638b3450a841c4.jpg?v=202603160251 ]

■チョコラBBブランドとは

エーザイのチョコラBBブランドは70年以上に渡り、キレイと元気を応援するため、商品開発・改良に取り組んできました。“肌あれ、にきび、口内炎の緩和に”「チョコラBB(R)プラス」（第３類医薬品）、“つらい疲れに”「チョコラBB(R)ローヤル2」（指定医薬部外品）など、さまざまな症状やライフスタイルに応じた製品を展開しています。

公式サイト：https://www.chocola.com/