【北國銀行】デジタル地域通貨サービス「トチツーカ」月間決済額1億円を達成！

株式会社CCIグループ

株式会社北國銀行（代表取締役社長：米谷 治彦）は、2024年4月にサービスを開始したデジタル地域通貨サービス「トチツーカ」において、2026年2月の月間決済額が初めて1億円を突破したことをお知らせいたします。

「トチツーカ」は、生鮮食料品店での日常的なお買い物や飲食店など、多様な場面で決済利用が広がっています。幅広い世代の県民の皆さまに、日常の決済手段として定着し始めていることが、今回の月間決済額1億円突破につながったと考えられます。

また、現在石川県と連携して開催中の「トチツーカで受け取る いしかわ生活応援 総額7,000円相当」施策への高い関心も追い風となり、直近約3週間で新たに3万人の皆さまにご登録いただき、登録者数は8万人を突破しました。本施策には多くの県民の皆さまからお申込みをいただいております。この機会にぜひトチツーカへのご登録・口座連携をご検討ください。

1. トチツーカ決済額

トチツーカ決済額：1億3千万円（2月の月間決済額）

2. トチツーカ登録者数

トチツーカ登録者数：80,182人（2026年3月13日時点）

3. トチツーカとは

スマートフォンひとつでお買い物ができるキャッシュレス決済アプリで、地域の経済や活動、住民の方へのサービスを活性化し、地域をより豊かにするために開発しました。

ご自身の銀行口座からチャージして決済できる「トチカ」、トチカご利用時に利用額の0.5％がその場で付与される「トチツーカポイント」、自治体から付与されるポイント「トチポ」を利用することで、石川県内のトチツーカ加盟店にてお買い物ができます。

トチツーカ加盟店は順次拡大しております。「トチカ」をご利用の際は、トチツーカ公式サイト及びトチツーカアプリより加盟店一覧をご確認ください。

https://tochituka.com/shop/

4. 「トチツーカで受け取る いしかわ生活応援 総額7,000円相当」について

物価高騰の影響を受ける県民の暮らしを支援するとともに、地域のキャッシュレス化と地元消費の促進を図ることを目的として、原則15歳以上の石川県民を対象に、合計7,000円相当を給付いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115382/table/98_1_149cedd0d420e524c57053a5f7eb5912.jpg?v=202603160251 ]

当社は今後も、地域のキャッシュレス化を促進する「Super Cashless Region」を目指し、地域の皆さまがいつでもどこでも快適な生活を送ることができる環境を整備してまいります。