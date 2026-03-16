トリナ・ストレージ、系統用蓄電池「Elementa 3 Flex」を「PV EXPO 2026」で“世界初”公開

トリナ・ソーラー・ジャパン株式会社

世界有数のエネルギー貯蔵製品・ソリューションプロバイダーであるトリナ・ストレージは、2026年3月17日（火）から19日（木）まで東京ビッグサイトで開催されるPV EXPO 2026に出展し、日本の輸送制約や設置条件に対応するコンパクト型の系統用蓄電池システム「Elementa 3 Flex」を世界で初公開いたします。

本展示会で世界初公開となる「Elementa 3 Flex」は、日本の再生可能エネルギープロジェクトで課題となる、輸送重量制限、山地の多い地形、限られた設置スペースといった実務上の制約に対応するために開発されました。あわせて、トリナ・ストレージはフラッグシップモデルである高容量系統用蓄電池システム「Elementa 3」も、日本市場で初めて展示します。

■日本市場におけるトリナ・ストレージのオーダーメイドソリューションとは

トリナ・ストレージは、再生可能エネルギーの導入拡大や電力系統の安定化に向けた系統用蓄電池システムを提供するグローバルな蓄電池メーカーです。自社で製造する電池セルを含む蓄電ソリューションを展開しており、2025年末までに世界で20GWh以上の蓄電容量を導入してきました。日本においても、群馬県内の発電所において大型産業用蓄電池システムの導入実績があります。

トリナ・ストレージは、日本での事業展開において独自の日本チームを配置しており、プロジェクト開発支援から技術コンサルテーション、アフターサービスまで、トータルでサポートを行っています。

日本市場特有の様々な課題に対し、適切な対応策を講じてきたことで、日本に適したオーダーメイドの蓄電ソリューション開発を実現しています。

【初公開製品紹介】

＜世界初公開＞

日本市場特化型の次世代蓄電ソリューション「Elementa 3 Flex」

「Elementa 3 Flex」は、トリナ・ストレージが自社製造する独自の3.2V・587Ahリン酸鉄リチウム（LFP）セルを基盤とした、システム容量1.56MWhの高い柔軟性を備えた蓄電システムです。

最も大きな特長は、次のような日本市場特有の課題に対応するために開発された製品であることです。

- コンパクト設計：設置面積は約5m²で、不規則な地形や限られたスペースなど、日本で一般的に見られる設置条件にも対応可能。- 輸送効率に優れた設計：重量は約13トンで、特殊車両通行許可を必要とせず、標準トラックで輸送可能。- 低騒音設計：運転時の騒音は65dB以下で、住宅地や郊外地域など騒音制限の厳しい現場にも適合。モジュール化された設計により容量の段階的な拡張が可能で、独立キャビネット設計によってシステムの可用性向上にも寄与します。- 耐環境・耐震性能：日本の沿岸部や地震環境を想定して設計されており、IEEE693耐震規格、C4/C5耐食仕様、IP67モジュール保護等級を備え、湿度0～95％の環境でも安定した運用が可能。- 安全・温度制御設計：Module Proアーキテクチャ設計により、ミリ秒レベルの短絡保護、UL94-5VA難燃素材、ナノ断熱層、液冷構造を採用。さらにUL Vマーク認証の熱管理技術により、セル温度差を2.5℃以内に制御します。

＜日本初展示＞

大容量・高エネルギー密度を実現した系統用蓄電池システム「Elementa 3」

トリナ・ストレージは今回のPV EXPOにおいて、フラッグシップモデルである「Elementa 3」を日本で初めて展示します。単一コンテナで最大6.25MWhの容量を実現し、587Ahの高エネルギー密度と優れた運用効率を両立しています。最適化された設計により、前世代比でモジュールのエネルギー密度は約12.3％、サイト全体のエネルギー密度は約24.7％向上しました。これにより、大規模エネルギー貯蔵プロジェクトにおけるLCOS（蓄電コスト）の低減に貢献します。

また「Elementa 3」は、産業デザインとシステム性能の統合が評価され、2025年フレンチ・デザイン・アワードを受賞しています。

PV EXPO会期中、ブース内でトリナ・ストレージ担当者によるセッションも予定しています。業界関係者様、メディア関係者様のご来場を心よりお待ちしております。

＜セッションスケジュール＞

＜展示会情報＞

展示会名：PV EXPO太陽光発電展 ※「SMART ENERGY WEEK」の構成展として開催されます。

会 場：東京ビッグサイト（Tokyo Big Sight）

〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

トリナ・ソーラーブース：東5ホール【E12‐8】

※ご来場の際は事前登録が必要です。以下のURLの「事前来場登録をする」からご登録をお願いします。

入場用バッジは、「SMART ENERGY WEEK」のすべての展示会共通です。

https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/about/pv.html

以上

▽ トリナ・ストレージについて

トリナ・ストレージは、2015年に設立されたトリナ・ソーラー株式会社の事業部門であり、エネルギー貯蔵製品およびソリューション分野におけるグローバルリーダーとして、エネルギーのあり方を変革することに取り組んでいます。

当社は、顧客ニーズやさまざまな利用シーンに対応した包括的なスマート太陽光エネルギーソリューションの実現を目指し、ネットゼロ社会に向けた新しい電力システムの変革を推進しています。

垂直統合型のバッテリー技術プロバイダーとして、電池セルの研究開発（R&D）から製造、システム統合までを一貫して行う包括的な技術力を強みとしています。

当社の製品ポートフォリオは、蓄電池、蓄電キャビネット、エネルギー貯蔵用コンバーター、住宅用蓄電ソリューション、統合型インテリジェントエネルギー管理システムなど多岐にわたります。主に太陽光発電と蓄電を組み合わせた系統用プロジェクトおよび蓄電単独のアプリケーションを中心に事業を展開しており、銀行融資適格性（バンカビリティ）、コスト効率、安全性、信頼性に優れたエンドツーエンドのソリューションを提供しています。

▽ トリナ・ソーラー（SH 証券コード：688599）について

1997年に設立されたトリナ・ソーラー株式会社は、スマート太陽光および蓄電ソリューション分野における世界的なリーディングカンパニーです。現在、世界180カ国以上で事業を展開しており、太陽光発電モジュール、蓄電ソリューション、追跡システム、スマートエネルギーソリューションを提供するとともに、ユーティリティ規模、商業・産業（C&I）、住宅向けなど、幅広い用途に対応しています。技術革新とグローバルな製造体制を強みに、再生可能エネルギーの普及拡大とネットゼロ社会の実現に貢献しています。

日本においては、2010年にトリナ・ソーラー・ジャパンを設立し、昨年15周年を迎えました。国内需要に合わせて最先端のフルライン製品を展開。パートナーの皆様と多数の実績を達成してきました。

＜最近のトピックス＞

・2025年5月発表：知的財産情報サービス機関IPRdaily発表の「世界ペロブスカイト太陽電池セル発明特許ランキング（TOP30）」において出願件数481件で世界第1位を獲得

・2025年10月発表：S&P Global Commodity Insights発表の太陽光発電モジュール、インバーター、エネルギー貯蔵システム、風力タービンを対象とする初回の「Tier 1クリーンテック企業」において、太陽光発電モジュールおよびエネルギー貯蔵システムの両部門でTier 1リストに選定。

・2026年1月発表：S&P Global Energy発表の「2025年 エネルギー貯蔵システム・インテグレーター・レポート（2025 Battery Energy Storage System Integrator Report）」において、世界のBESSインテグレーターの世界第8位にランクイン。

Trinasolar トリナ・ソーラー・ジャパン株式会社

〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目6番4号常盤橋タワー2606

https://www.trinasolar.com/jp

【本件に関するお問合せ】

●製品について

トリナ・ソーラー・ジャパン株式会社 マーケティング部 YIP Sara-Jean

mail：sarajean.yip @trinasolar.com

●取材等について

トリナ・ソーラー・ジャパン株式会社 広報PR事務局 株式会社アネティ 仲村・釜井

mail: nakamura@anety.biz、kamai@anety.biz