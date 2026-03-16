アニメ『暗殺教室』の「ぬいぷりけmini」がいよいよ登場！ 潮田渚、赤羽業、前原陽斗、磯貝悠馬、千葉龍之介のぬいぐるみが３月20日（金）よりモーリーファンタジー・PALOにて展開開始

株式会社イオンファンタジー

株式会社イオンファンタジー（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也、以下、当社）は、アニメ『暗殺教室』の当社限定プライズゲーム用景品「暗殺教室 ぬいぷりけmini」を、「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」において、『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』の公開に合わせ、３月20日（金）より展開いたします。

◆展開店舗一覧・詳細はこちら：

https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#ansatsu(https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#ansatsu)

■潮田渚、赤羽業、前原陽斗、磯貝悠馬、千葉龍之介の「暗殺教室 ぬいぷりけmini」がモーリーファンタジー・PALOにいよいよ登場！

モーリーオンラインスクラッチで大好評だった描きおろし衣装が、ぬいぷりけminiになってモーリーファンタジー・PALOに登場！中華風衣装に身を包んだ潮田渚、赤羽業、前原陽斗、磯貝悠馬、千葉龍之介の「暗殺教室 ぬいぷりけmini」全５種類をを展開いたします。

アニメ『暗殺教室』 プライズゲーム用景品 概要

景品：暗殺教室 ぬいぷりけmini 全５種

展開期間：2026年３月20日(金) ～ 無くなり次第終了

店舗：モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、PRIZE SPOT PALO（プライズスポットパロ）、クレーン横丁、Feedy Arcade、モーリーオンライン

アニメ「暗殺教室」 プライズゲーム用景品

暗殺教室 ぬいぷりけmini 全５種

たて約10cm×よこ約８cm×奥行約８cm

中華風衣装に身を包んだデフォルメデザインの潮田渚、赤羽業、前原陽斗、磯貝悠馬、千葉龍之介の、E組生徒5人がラインナップ

ぬいぷりけシリーズとは…

前髪がアップリケ刺繍でバラつきにくいため、いつでも可愛さバッチリ。

お出掛け先やイベントでお好きな場所での写真撮影もしやすいぬいぐるみシリーズです。

●オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」

オンラインクレーンゲームなら「モーリーオンライン」！スマートフォンやパソコンからインターネットを使ってクレーンゲームが24時間いつでもどこからでも楽しめるサービスです。モーリーファンタジー・PALOでしか手に入らないオリジナル景品も多数ラインナップ。獲得した景品は送料無料でお客さまのご自宅へお届けいたします。（一部セット発送対象景品は除く）

新規会員登録と電話番号認証をすると、プレイポイント500MP(500円相当)をプレゼント！さらに新規会員登録から5日間毎日もらえる無料プレイチケット1枚もプレゼント！

公式サイト：https://www.molly.online/

モーリーオンライン紹介ページ：https://www.fantasy.co.jp/mollyonline/

モーリーオンライン公式X：https://x.com/MOLLYONLINE_of

※画像はイメージです。

※一部、本景品の取り扱いが無い店舗がございます。

※展開日・展開店舗は予告無く変更させていただくことがございます。

※景品は数に限りがございます。在庫数等、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。

※天災等の影響により、一部店舗で展開日の遅延、また展開店舗が変更になる場合がございます。

(C)松井優征／集英社・アニメ「暗殺教室」製作委員会2025